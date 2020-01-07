Güne Başlarken | 7 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 7 Ocak günü saat 07.30'da dolar 5,97 TL’den işlem görürken, euro ise 6,68 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer siddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri)olması bekleniyor.

Ankara: Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kar yağışlı gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu 1°C, 5°C

İstanbul: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 6°C, 8°C

İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 5°C, 9°C

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli batı ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor. 7°C, 10°C

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 10°C, 13°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 6°C, 12°

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8°C, 14°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -8°C, 1°C

Diyarbakır: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 3°C, 10°C

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri, Oktay Özel'den vefasız eski sevgilisine geliyor.

7 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Sizin idealleriniz her zaman çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Sert çizgiler çizen bir yapıdasınız.

BOĞA: Kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Değişik düşüncelerle bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken hata kabul etmiyorsunuz.

İKİZLER: Yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşünerek yeni bir düzen içindesiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.

YENGEÇ: Sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da bazı konularda problemler artabilir.

ASLAN: Duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınızla ilgili yoğunluğa dur diyemiyorsunuz.

BAŞAK: Kısa yollar yapıp görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.

TERAZİ: Bugün kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

AKREP: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlar pozitif geliştiği zaman enerjinizin daha yükseldiğini hissediyorsunuz. Akıl ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalı ve gerekli atılımlara başlamalısınız.

YAY: İsteklerinizdeki fiziksel artışlar sizi karşı cinse karşı epey çekici yaparken vazgeçilmez olduğunuz duygusuna kapılabilirsiniz. Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi seveceğiniz bir kişilik olabilir.

OĞLAK: Uzun süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı ve mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bugün girişimci yapınız ön plana çıkacak.

KOVA: Doğrularınızdan taviz vermediğiniz için bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar. Bugün tepkili davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. Siz ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.

BALIK: Bugün bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı olduğunuz kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Yapmanız gereken aktiviteleri ince ayrıntılarla planlayın.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

30 yaşındayım, yakışıklıyım. Kız arkadaşlarımla evde değil park, bahçe, orman, plaj, teras gibi yerlerde ilişkiye giriyorum. Ailem öğrendi, çok kızdı. Ne yapmalıyım? RUMUZ: SAATÇİ

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Bugün:

Milli Eğitim Bakanlığı yabancı okulların binaları içindeki dini alamet ve işaretlerin kaldırılması için genelge yayımladı. 1924

İtalya diktatörü Benito Mussolini ile Fransa dışişleri bakanı Roma'da görüştü. Resmi açıklamaya göre iki ülkenin Afrika'daki çıkarlarıyla ilgili anlaşmalar yapıldı. 1935

Demokrat Parti (DP) resmen kuruldu. 1946

Karabük Demir ve Çelik İşletmesi'nde Zeynep adı verilen yüksek fırın hizmete açıldı. 1950

Milli Türk Talebe Birliği "rock and roll" ve "striptiz"in yasaklanmasını istedi. 1957

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bir açıklama yaptı; Türkiye'de 25.000 frengili,10.000 cüzamlı, 750.000 veremli var. 1967

Hindistan'da yapılan seçimleri İndira Gandhi'nin Kongre Partisi kazandı. 1979

Başbakan Turgut Özal ilk basın toplantısını düzenledi. 1984

Demokrat Türkiye Partisi kuruldu. Partinin genel başkanlığına Hüsamettin Cindoruk seçildi. 1997

ABD Başkanı Bill Clinton'ın azli istemiyle açılan dava başladı. 1999

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