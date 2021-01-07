Güne Başlarken | 7 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
07 Ocak 2021, Perşembe 07:48 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
ABD'de Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girerken; ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de yaşanan olayları endişeyle takip ettiklerini söyledi.
Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı.
Türkiye ile Karadağ, Ukrayna, Bangladeş, Gürcistan, KKTC, Tanzanya ve Komorlar Birliği arasında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 87 milyonu geçti. ABD, 21 milyon 618 bin 310 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.
Güne Dair Notlar
- 7 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,31 TL euro ise 9,01 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 16°C Parçalı bulutlu Antalya, 12°C, 20°C Batı kesimleri sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 11°C Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli Trabzon, 8°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, -2°C, 14°C Yer yer puslu ve sisli
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Yunanistan Türkiye’ye karşı uzun süredir “düşmanımın düşmanı dostumdur” felsefesi üzerinden bir dizi adım atmaya devam ediyor. Normal şartlar altında bu bölgeyle hiç ilgisi olmayan veya uzak duran ülkeler Atina’nın talebi ve davetiyle Doğu Akdeniz’e bayrak göstermeye başladı. Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde yaşadığı sorunları fırsat bilen Atina, ölçek olarak daha önce görülmemiş boyutta hamleler yapıyor. Hakan Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Güz Bitigi / Cemal Süreya
Merdivenlerin oraya koşuyorum,
Beklemek gövde kazanması zamanın;
Çok erken gelmişim seni bulamıyorum,
Bir şeyin provası yapılıyor sanki.
Sıcak Nal'dan bir gün sonra yayımlanan Güz Bitigi, o kitabın melankolik güz havasını kışa tamamlar. Düzyazıdan şiire, beyite ve şarkıya birçok ifadeyi birleştiren Güz Bitigi aslında tek bir şiirdir, Cemal Süreya'nın son ve evrensel şarkısıdır.
7 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olabilmeniz çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.
- BOĞA: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.
- İKİZLER: Enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.
- YENGEÇ: Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.
- ASLAN: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki sizi takip etmek zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor ama her şeye hakim oluyorsunuz.
- BAŞAK: Mal varlığınızı artıracak köklü ve radikal istekleriniz olabilir. İsteklerinizi başarma konusunda epey kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı ve onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.
- TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini bir biçimde hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.
- AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.
- YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostlukların pekişeceği, aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, konuşabileceğiniz gerçek sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.
- OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günlerdesiniz.
- KOVA: Yaratıcılığınızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor.
- BALIK: İş başarınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olun. Çevreniz maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.