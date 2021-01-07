Güne Başlarken | 7 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'de Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girerken; ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de yaşanan olayları endişeyle takip ettiklerini söyledi.

Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı.

Türkiye ile Karadağ, Ukrayna, Bangladeş, Gürcistan, KKTC, Tanzanya ve Komorlar Birliği arasında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 87 milyonu geçti. ABD, 21 milyon 618 bin 310 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Güne Dair Notlar

7 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,31 TL euro ise 9,01 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 16°C Parçalı bulutlu Antalya, 12°C, 20°C Batı kesimleri sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 11°C Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli Trabzon, 8°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, -2°C, 14°C Yer yer puslu ve sisli

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yunanistan Türkiye’ye karşı uzun süredir “düşmanımın düşmanı dostumdur” felsefesi üzerinden bir dizi adım atmaya devam ediyor. Normal şartlar altında bu bölgeyle hiç ilgisi olmayan veya uzak duran ülkeler Atina’nın talebi ve davetiyle Doğu Akdeniz’e bayrak göstermeye başladı. Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde yaşadığı sorunları fırsat bilen Atina, ölçek olarak daha önce görülmemiş boyutta hamleler yapıyor. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Güz Bitigi / Cemal Süreya





Merdivenlerin oraya koşuyorum,

Beklemek gövde kazanması zamanın;

Çok erken gelmişim seni bulamıyorum,

Bir şeyin provası yapılıyor sanki.

Sıcak Nal'dan bir gün sonra yayımlanan Güz Bitigi, o kitabın melankolik güz havasını kışa tamamlar. Düzyazıdan şiire, beyite ve şarkıya birçok ifadeyi birleştiren Güz Bitigi aslında tek bir şiirdir, Cemal Süreya'nın son ve evrensel şarkısıdır.

7 Ocak günlük burç yorumları