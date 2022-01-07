Güne Başlarken | 7 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsün omicron varyantının hızla yayıldığını belirten Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, “Şimdiye kadar ki bütün varyantlardan daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor, aşıya rağmen hastalık yapabilir” dedi.

İstanbul’dan Sakarya’ya gelen ve kuyumculara gerçek altınla gümüş karışımı olan sahte altınları satarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi Muş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak olarak açıkladı.

Sudan'da askeri müdahalenin ardından patlak veren protestolarda can kaybı 60’a yükseldi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, okulda deney yaptıkları sırada kimyasal gazdan etkilenen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Hüseyin Şahin (30) öldü, kardeşi Kadir Şahin (22) ağır yaralandı.

Güne Dair Notlar

7 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,86 TL, euro ise 15,67 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 13°C Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 17°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 9°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, -3°C, 10°C Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: John Carter, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Kaderimin Oyunu, ATV: 20.00 Kim MilyonerOlmak İster?,

TRT 1: 20.00 Belgesel:Mahrum, TV8: 20.00 MasterChef Türkiye

7 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi artırma yoluna gidebilirsiniz. Sürekli değişen düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Bugün, sessiz kalmayı yeğlemelisiniz.

BOĞA: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven biri olarak iyilik yapmanız için size fırsat doğuyor. Olaylara sakin bir şekilde yaklaşarak çözüm arayacaksınız.

İKİZLER: Bugün kendinizi tek bir alanda çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Bazı yeniliklere ihtiyacınız var.

YENGEÇ: Birçok romantik fırsat önünüze geliyor. Bugün yakın ilişkilerinize uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Bugün gizemli olayların peşine düşerek çözümleyici tarafınızı tatmin etmek isteyebilirsiniz.

ASLAN: Önemsiz şeylerin üzerinde fazla durmaya başladınız. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmemelisiniz. Engeller karşısında pes etmeyin.

BAŞAK: Bugün tavırlarınızla üstün bir imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorluyor ama bunu yaparken kimseye hesap vermiyorsunuz. Böyle yapacaksanız çevreniz tarafından yargılanmayı da göze almalısınız.

TERAZİ: İlişkilerinizi sorgulamaya başladınız. Duygularınızla baş başa kalıp çevre koşullarından uzak kalmak istiyorsunuz. Düşüncelerinizle yalnız kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız mümkün değil.

AKREP: Uğraş verdiğiniz alanda kendinize sabır empoze etmelisiniz. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin, kısa süreli olarak bazı işlerinizi onlara devredin. Bugün kendinizi dinlendirmelisiniz.

YAY: Sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Bugün duygusal konularınızı arkadaşlarınızla paylaşma ihtiyacı içinde olacaksınız.

OĞLAK: Sıra dışı davranışlarınızla güçlü bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın hayretler içinde bırakıyorsunuz. Yaşamınızın değişen değerlerinden rahatsız olmadan çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz.

KOVA: Birçok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle sizi uyaran kişilere aldırmıyorsunuz. Tahmin etmediğiniz noktalardan gelen hatanın boyutu çok küçük olsa da siz onu düzeltme süresini uzatıyorsunuz.

BALIK: Finans konuları ile ilgili öngörülerde partnerinizin fikirlerini de almanız iyi olacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için inatçı tarzınızdan vazgeçin. Bugün ayrıntılar ve sezgiler önem kazanacak.