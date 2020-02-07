Güne Başlarken | 7 Şubat 2020
Bugün 2020 yılının 38'inci gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 29.8. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
07 Şubat 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Güne dair notlar
- 7 Şubat günü saat 07.05’te dolar 5,99 TL, euro ise 6,58 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul 1°C, 7°C yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu İzmir 3°C, 11°C akşam saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 9°C, 13°C çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Ankara -1°C, 3°C akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu Trabzon, 8°C, 9°C çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 5°C, 11°C gece saatlerinden itibaren yağmurlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Cevizi suda 1 gece bekletip için
Geceden bir bardak suya atılan 1 bütün ceviz içi atıp düzenli olarak tüketirseniz kilo vermeden, kolesterol dengelemeye kadar sağlığınız için birçok etkisini göreceksiniz.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Arka Sokaklar( Kanal D), Babil (Star TV)
Başlanacak dizi önerisi: The Crown
Günün spor müsabakaları: Süper Lig'de bu akşam: Yeni Malatyaspor- Ankaragücü Saat: 20.00
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Aşk Tesadüfleri Sever 2, Tavşan Jojo, Eltilerin Savaşı, Sefiller
Diğer etkinlikler: Adalet Sizsiniz oyunu, tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Antalya
Günlük burç yorumları (7 Şubat 2020)
- KOÇ: İlişkinize kararlı yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamda herkesin sorumluluğunu yükleniyorsunuz. Ani hareketlerden uzak kalın.
- BOĞA: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor ama tüm bunları yaparken bazı şeyleri gizliyorsunuz. Bugünlerde başlattığınız her alandaki mücadeleden büyük bir zevk alıyorsunuz.
- İKİZLER: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızı hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda hiç kimseye güvenmiyor, ödün vermiyorsunuz.
- YENGEÇ: Otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için çoğu kez sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.
- ASLAN: Para kazanma konusunda kişisel çabanızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz. Güvene ihtiyacınız var.
- BAŞAK: İşinizle ilgili çalışmaları başlatabilirsiniz. Özellikle bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz.
- TERAZİ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde duruyor ve olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru şekilde kullanacaksınız.
- AKREP: Maddi konuda sınırları genişletmekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Değişime hazır olmalısınız.
- YAY: Bugün maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz.
- OĞLAK: Sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Bugün koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz ama kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz. Doğuştan gizemli birisiniz.
- KOVA: Kendinizi her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Özgürlük duygularıyla yanıp tutuşuyorsunuz. Ayaklarınız yere sağlam basmıyor. Buna rağmen kendinizi bir yere ait hissetmeniz sizin hatanız. Beklentinizi gündeme getirin.
- BALIK: Çalışma hayatınızda hassas ve alınganlık olduğunuz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Baskıcı ve sessiz kalmakla birçok sorunu biriktirmeniz sizi mutsuz ediyor.
7 Şubat gününe damga vuran olaylar
- Nezihe Muhittin'in başkanlığında Türk Kadınlar Birliği kuruldu. 1924
- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, Genelkurmay başkanlarından Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman öldü. 1966
- Ağrı'da sıcaklık eksi 48 dereceye düştü; çevredeki göl ve ırmaklar dondu.1968
- TBMM'de kabul edilen yasayla "Maraş" iline "kahramanlık" unvanı verilerek, adı "Kahramanmaraş" oldu. 1973
- Amerikalı astronot Bruce McCandless, uzayda ilk kez serbest yürüyüş yaptı. 1984
- Kırım'daki bir araştırma merkezinden kaçarak Sinop'un Gerze ilçesi kıyılarına gelen beyaz balinaya ''Aydın'' adı verildi. 1992
- Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Seçimi kadın aday Dışişleri Bakanı Tarja Halonen kazandı. 2000
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