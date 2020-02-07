Güne Başlarken | 7 Şubat 2020

Güne dair notlar

7 Şubat günü saat 07.05’te dolar 5,99 TL , euro ise 6,58 TL .

Hava durumu ise şöyle: İstanbul 1°C, 7°C yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu İzmir 3°C, 11°C akşam saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 9°C, 13°C çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Ankara -1°C, 3°C akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu Trabzon, 8°C, 9°C çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 5°C, 11°C gece saatlerinden itibaren yağmurlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Cevizi suda 1 gece bekletip için

Geceden bir bardak suya atılan 1 bütün ceviz içi atıp düzenli olarak tüketirseniz kilo vermeden, kolesterol dengelemeye kadar sağlığınız için birçok etkisini göreceksiniz.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Arka Sokaklar( Kanal D), Babil (Star TV)

Başlanacak dizi önerisi: The Crown

Günün spor müsabakaları: Süper Lig'de bu akşam: Yeni Malatyaspor- Ankaragücü Saat: 20.00

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Aşk Tesadüfleri Sever 2, Tavşan Jojo, Eltilerin Savaşı, Sefiller

Diğer etkinlikler: Adalet Sizsiniz oyunu, tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Antalya

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2020)

KOÇ: İlişkinize kararlı yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamda herkesin sorumluluğunu yükleniyorsunuz. Ani hareketlerden uzak kalın.

İlişkinize kararlı yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamda herkesin sorumluluğunu yükleniyorsunuz. Ani hareketlerden uzak kalın. BOĞA : Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor ama tüm bunları yaparken bazı şeyleri gizliyorsunuz. Bugünlerde başlattığınız her alandaki mücadeleden büyük bir zevk alıyorsunuz.

: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor ama tüm bunları yaparken bazı şeyleri gizliyorsunuz. Bugünlerde başlattığınız her alandaki mücadeleden büyük bir zevk alıyorsunuz. İKİZLER : Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızı hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda hiç kimseye güvenmiyor, ödün vermiyorsunuz.

: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızı hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda hiç kimseye güvenmiyor, ödün vermiyorsunuz. YENGEÇ : Otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için çoğu kez sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

: Otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için çoğu kez sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. ASLAN: Para kazanma konusunda kişisel çabanızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz. Güvene ihtiyacınız var.

Para kazanma konusunda kişisel çabanızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz. Güvene ihtiyacınız var. BAŞAK : İşinizle ilgili çalışmaları başlatabilirsiniz. Özellikle bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz.

: İşinizle ilgili çalışmaları başlatabilirsiniz. Özellikle bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz. TERAZİ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde duruyor ve olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru şekilde kullanacaksınız.

Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde duruyor ve olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru şekilde kullanacaksınız. AKREP : Maddi konuda sınırları genişletmekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Değişime hazır olmalısınız.

: Maddi konuda sınırları genişletmekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Değişime hazır olmalısınız. YAY: Bugün maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz.

Bugün maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz. OĞLAK : Sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Bugün koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz ama kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz. Doğuştan gizemli birisiniz.

: Sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Bugün koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz ama kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz. Doğuştan gizemli birisiniz. KOVA : Kendinizi her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Özgürlük duygularıyla yanıp tutuşuyorsunuz. Ayaklarınız yere sağlam basmıyor. Buna rağmen kendinizi bir yere ait hissetmeniz sizin hatanız. Beklentinizi gündeme getirin.

: Kendinizi her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Özgürlük duygularıyla yanıp tutuşuyorsunuz. Ayaklarınız yere sağlam basmıyor. Buna rağmen kendinizi bir yere ait hissetmeniz sizin hatanız. Beklentinizi gündeme getirin. BALIK: Çalışma hayatınızda hassas ve alınganlık olduğunuz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Baskıcı ve sessiz kalmakla birçok sorunu biriktirmeniz sizi mutsuz ediyor.

7 Şubat gününe damga vuran olaylar

Nezihe Muhittin'in başkanlığında Türk Kadınlar Birliği kuruldu. 1924

Kurtuluş Savaşı komutanlarından, Genelkurmay başkanlarından Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman öldü. 1966

Ağrı'da sıcaklık eksi 48 dereceye düştü; çevredeki göl ve ırmaklar dondu.1968

TBMM'de kabul edilen yasayla "Maraş" iline "kahramanlık" unvanı verilerek, adı "Kahramanmaraş" oldu. 1973

Amerikalı astronot Bruce McCandless, uzayda ilk kez serbest yürüyüş yaptı. 1984

Kırım'daki bir araştırma merkezinden kaçarak Sinop'un Gerze ilçesi kıyılarına gelen beyaz balinaya ''Aydın'' adı verildi. 1992

Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Seçimi kadın aday Dışişleri Bakanı Tarja Halonen kazandı. 2000

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