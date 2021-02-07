Güne Başlarken | 7 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Vuhan’daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup maçlarının ardından 17-27 Haziran 2021 tarihlerinde İspanya ve Fransa´nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası´na katılma hakkını elde etti.

Astronot Alan Shepard’ın, 1971’deki Apollo 14 görevi sırasında ay yüzeyinde golf oynarken kaybettiğini iddia ettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu.

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, saat 19.09’da 4.1 büyüklüğünde ve saat 21.22’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul Boğazı’nda görüş mesafesinin bir milin üzerine çıkması sonucu gemi geçişleri yeniden çift yönlü trafiğe açıldı.

Güne Dair Notlar

6 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,05 TL euro ise 8,50 TL.

7,05 ise 8,50 Gram altın 410 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 7°C, 16°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 19°C Ankara, Az bulutlu. 3°C, 16°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 10°C, 14°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 0°C, 18°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bunu diyen kadın kocasını öldürmüş, içerde yatıyor. Bir anlamda hayatı kaymış, çocuklarından olmuş, artık parmaklıklar arasında ama o nasıl bir rahatlama hissiyse artık, bu cümleyi söyleyebiliyor. Okurken insanın içi cız ediyor. Hikayeyi bilenler biliyordur... Antalya’da yaşayan 31 yaşındaki Melek İpek, 12 yıllık kocasından sürekli dayak yiyor, çeşitli psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kalıyor, en son kelepçelenip dövülüyor, o şekilde tecavüze uğruyor, sonunda çıkan arbedede kocasını öldürmek zorunda kalıyor. Şirin Sever'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Jack London- Martin Eden

Jack London’ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden, 20. yüzyıl başında sosyal ve ideolojik meseleler ağırlıklı içeriğiyle Amerikan edebiyatında büyük ölçüde kabul görmüştür. London farklı sınıflar arasındaki zihniyet ve değer farklarını gözlerimizin önüne sererken, statü ve servetin Amerikan toplumundaki hayati önemine işaret eder. Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası’dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı…

London, romanı bir sanatçının çıraklıktan olgunluğa geçiş sürecini işleyen Künstlerroman geleneğinde yazmıştır. Martin’in aşkı uğruna eğitimsiz genç bir işçiden başarılı ve rafine bir yazara dönüşüm mücadelesini anlatır. Kahramanı hedefine ulaştığında ise motivasyonunu ve heyecanını çoktan yitirmiş, trajik bir sona doğru sürüklenmektedir artık…

7 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Ailenizle ilgili konulara ilgi göstermeniz, sorumlululuğunuzun pekişmesine neden olacak. Aşırı hassas bir gündesiniz. Çevrenizden fazlaca etkileniyor, size söylenen her sözün etkisinde kalıyorsunuz.

BOĞA: Kariyer evinizde ilerleyen Güneş toplumsal hayatınızı canlandırmaya devam ediyor. Bugün yeni insanlar tanımak için enerjiniz yükselebilir. Yenilikleri sevmeniz, tutucu çevreler tarafından hemen benimsenmiyor.

İKİZLER: Yönetici gezegeniniz iletişim gezegeni Merkür, sosyal hayatınızın güçlenmesine yardım ediyor. Hareketlerinizle öne çıkarken, beden dilinizi iyi kullandığınız bir gün. İş birliği yaptıklarınıza dikkat.

YENGEÇ: Enerjinizi kullanmalısınız. Kişiliğinizin size kazandırdığı vasıfları başkalarını etkileme konusunda rahatça kullanıyorsunuz. Çevrenizdeki olaylara fazla tepkilisiniz. Sağlığınız işlerinizi aksatabilir.

ASLAN: Duygularınızı sürekli denetim altında tutup yanlış yapıyorsunuz. İçinizde biriktirdiğiniz düşünceler gerilime sebep oluyor. Herkesin gıpta ile baktığı davranışlarınızı biraz esnetin. Biraz gevşemeyi deneyin.

BAŞAK: Gezegeniniz iletişim gezegeni Merkür, geri hareketini yapıyor. Kazanç fırsatları size motivasyon kazandıracak. Kişiliğinizi ön plana çıkaracak işlerden kazanç sağlamaya başlamak için kolları sıvamalısınız.

TERAZİ: Retro Merkür’ün bulunduğu konum, aşk ve sosyal hayatınızla ilgili konulara karşı duyarlılık kazanmanıza neden oluyor. İşte kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Daha fazla zafere ihtiyacınız var.

AKREP: Bencilce davrandığınızda hatalarınızı çok çabuk anlıyorsunuz ama bu noktada geriye dönmekte zorlanıyorsunuz. Anlaşılmaktan korkuyor gibisiniz. Karar vermeden önce ince eleyip sık dokuyorsunuz.

YAY: Güneşten olumlu etkiler alıyorsunuz. İdealler peşindesiniz, bu da sizi de özel biri haline getiriyor. Sevgiyi algılama biçiminiz farklı. Keşfettiğiniz her şey adeta sizi büyülüyor. Fakat zorlayıcı bir etki de yapıyor.

OĞLAK: Belleğiniz çok güçlü. Yaşadığınız hiçbir olayı unutmuyorsunuz. Bazıları için kinci olarak tanınsanız bile, siz kendinize toz kondurmuyorsunuz. İlişkilerinizde sabırlı davranışlarınız sizi adım adım başarıya götürüyor.

KOVA: Güneş burcunuzda ilerlerken istekleriniz ve hareketleriniz önem kazanıyor. Estetik davranışlarınız ve ölçülü konuşmalarınızla dikkat çekmeye başlıyorsunuz. Sıra dışı işler için yaratılmışsınız.

BALIK: Ayrıntılar sizin için çok önemli. Zor arkadaş seçiyorsunuz. Özellikle iş arkadaşlarınızın davranışı çok önemli. Bugün kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Yaptığınız her yeni iş, farklı özen ve çok dikkat istiyor.