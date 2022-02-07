Güne Başlarken | 7 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmının sağlandığı Yuvacık Barajı'nda geçen yıl kuraklığın etkisiyle su seviyesi, ocakta yüzde 15'e düşerken, yağışlarla 8 Şubat'ta yüzde 33'e yükseldi. Bu yıl ise kar yağışı ve yağmurun etkisiyle su seviyesi, geçen sene şubat ayına göre 2 kat artarak yüzde 67'ye yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eğirdir ziyaretinin ardından Isparta kent merkezine döndü. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, " Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmamıştır." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal şampiyonluğa uzandı.

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Alman ekiplerinden Bayer Leverkusen'in genç oyuncusu Emrehan Gedikli’yi Trabzon’a getirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Çelik, 'Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz.' dedi.

Güne Dair Notlar

7 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13, 56 TL, euro ise 15, 51 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 13°C Zamanla parçalı ve çok bulutlu Antalya, 7°C, 17°C Öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı Ankara, -3°C, 8°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 5°C, 11°C Akşam saatlerinde yağmurlu Diyarbakır, -3°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Sinema: Arif V 216, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma,

TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Alparslan: Büyük Selçuklu

7 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Çekiciliğinizi karşı cins üzerinde kullanabileceğiniz bugün, işbirliğine önem vereceksiniz. Maddi konularda inatla şansınızı deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.

BOĞA: Duygusal konularda inatçı davranarak sevdiğiniz kişi ile aranızda problemlerin oluşmasına neden oluyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle kişisel özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER: Yaşam enerjinizin güçlü olduğunu farkındasınız. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılığınızıi istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bugün alışveriş yapmaktan büyük zevk alacaksınız.

YENGEÇ: Maddi konularda doğru kararlar alacak, birikime ve yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanacak. Onlarla yapacağınız olumlu işbirlikleri ve vereceğiniz destek sizi mutlu edecek.

ASLAN: Çevrenizle duygusal işbirliği içinde olduğunuzda çok mutlu hissediyorsunuz. Bugün sorumluluğunuzun farkındasınız. Yaptığınız bişlerde girişimciliğiniz size hareket kazandıracak.

BAŞAK: Görüştüğünüz kişilerle kazançlar konusunda işbirliği yapacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

TERAZİ: İnanılmaz bir enerjiye sahipsiniz. Düşündüğünüz her şeyi hızlıca yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim kuracaksınız. Görüştüğünüz nitelikli kişilerden alacağınız destek önem kazanacak.

AKREP: Başarınızı artırma yolunda atacağınız olumlu adımlar sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun gündeme gelmesine neden oluyorsunuz. Tepkili davranışlarınızla hedef oluyorsunuz.

YAY: Bir süredir beklediğiniz şartların kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi artıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sosyal yönüyle değerlendirmeniz size farklı bir statü kazandırıyor.

OĞLAK: Bilinçaltındaki başarı hırsınızı yaşama geçirme konusunda verdiğiniz savaş, biraz da çevre koşullarını doğru kullanmanızdan geçiyor. Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona ihtiyacınız var.

KOVA: Çevre koşullarının olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınızı aşarak kendinizi ifade edeceğiniz koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, şimdiye kadar yapmak istediğiniz birçok işin fazlası olacak.

BALIK: Bugün öfkelenmekten kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirin. Mantıkla bakılacak olaylara duygularınızı karıştırdığınızda zorlanıyorsunuz.