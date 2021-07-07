Güne Başlarken | 7 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın’ın, emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Finlandiya'nın Kuzey Kutup Dairesindeki (Arktik) Laponya bölgesinde 107 yılın en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.

Türkiye’nin otomobili TOGG Alman basınında bir kere daha geniş yer aldı. Alman kamu yayıncısı ZDF'in haberinde, Türkiye'nin elektrikli otomobil üretimiyle iddialı bir hedefin peşinde olduğu söylendi.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından Sincan Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da teslim olan, ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın, memleketi Giresun’un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına yaptırdığı güvenlik kameraları ile donatılmış kaçak villası, kaymakamlık tarafından mühürlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Hüseyin Çamlı'ya ait evin mutfağındaki buzdolabı bomba gibi patladı. Patlamanın ardından yangın çıkan evde Çamlı ile eşi çocuklarını 3 metre yükseklikteki pencereden atarak kurtardıktan sonra evi terk etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken müstakil ev küle döndü.

Güne Dair Notlar

7 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,68 TL euro ise 10,27 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 29°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 26°C, 35°C Az bulutlu Ankara, 16°C, 29°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 28°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İster Tek Adam - Çift Adam, ister gürbüzleştirilmiş Parlamenter Sistem...

Hangi sistem olursa olsun. Buyurun...

Yeter ki Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı yalanıyla tekrar aptal yerine koymayın bizi.

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Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik, biliyor musunuz? Size söylüyorum Z kuşağı!.. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Dokuzuncu Cemiyet - Leigh Bardugo

Galaxy "Alex" Stern, Yale Üniversitesi birinci sınıf öğrencileri arasından tuhaflığıyla sıyrılan bir genç. Los Angeles'ta büyüyen ve her türlü belaya bulaşabileceği bir hayat yaşayan Alex, vahşi bir cinayet mahallinden sağ çıkan tek kişi. Yirmi yaşında ama birçok açıdan hâlâ boyundan büyük işlere kalkışan biri… Ve bir gece arkadaşlarını, sevgilisini, bildiği her şeyi kaybetti. Hastane yatağında uyandıktan sonra hayatı tamamen değişti. Alex, üniversitedeki cemiyetlerin faaliyetlerini denetleyen bir grubun parçası oldu, peki ama neden? Geçmişiyle ilgili sorulara cevaplar arayan Alex, kendini birden sihirli ve gizemli cemiyetlerin, Kadim Sekizli'nin ortasında buldu. Büyüyle uğraşan, ölüleri dirilten, yaşayanları avlayan zenginlerin ve güçlülerin kalesi olan cemiyetlerde olup bitenleri kim tahayyül edebilirdi ki?

7 Temmuz günlük burç yorumları