Güne Başlarken | 7 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
07 Temmuz 2021, Çarşamba 07:18 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın’ın, emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Finlandiya'nın Kuzey Kutup Dairesindeki (Arktik) Laponya bölgesinde 107 yılın en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.
Türkiye’nin otomobili TOGG Alman basınında bir kere daha geniş yer aldı. Alman kamu yayıncısı ZDF'in haberinde, Türkiye'nin elektrikli otomobil üretimiyle iddialı bir hedefin peşinde olduğu söylendi.
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından Sincan Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.
Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da teslim olan, ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın, memleketi Giresun’un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına yaptırdığı güvenlik kameraları ile donatılmış kaçak villası, kaymakamlık tarafından mühürlendi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde, Hüseyin Çamlı'ya ait evin mutfağındaki buzdolabı bomba gibi patladı. Patlamanın ardından yangın çıkan evde Çamlı ile eşi çocuklarını 3 metre yükseklikteki pencereden atarak kurtardıktan sonra evi terk etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken müstakil ev küle döndü.
Güne Dair Notlar
- 7 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,68 TL euro ise 10,27 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 29°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 26°C, 35°C Az bulutlu Ankara, 16°C, 29°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 28°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
İster Tek Adam - Çift Adam, ister gürbüzleştirilmiş Parlamenter Sistem...
Hangi sistem olursa olsun. Buyurun...
Yeter ki Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı yalanıyla tekrar aptal yerine koymayın bizi.
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Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik, biliyor musunuz? Size söylüyorum Z kuşağı!.. Rauf Tamer'in yazısı...
Günün kitabı
Dokuzuncu Cemiyet - Leigh Bardugo
Galaxy "Alex" Stern, Yale Üniversitesi birinci sınıf öğrencileri arasından tuhaflığıyla sıyrılan bir genç. Los Angeles'ta büyüyen ve her türlü belaya bulaşabileceği bir hayat yaşayan Alex, vahşi bir cinayet mahallinden sağ çıkan tek kişi. Yirmi yaşında ama birçok açıdan hâlâ boyundan büyük işlere kalkışan biri… Ve bir gece arkadaşlarını, sevgilisini, bildiği her şeyi kaybetti. Hastane yatağında uyandıktan sonra hayatı tamamen değişti. Alex, üniversitedeki cemiyetlerin faaliyetlerini denetleyen bir grubun parçası oldu, peki ama neden? Geçmişiyle ilgili sorulara cevaplar arayan Alex, kendini birden sihirli ve gizemli cemiyetlerin, Kadim Sekizli'nin ortasında buldu. Büyüyle uğraşan, ölüleri dirilten, yaşayanları avlayan zenginlerin ve güçlülerin kalesi olan cemiyetlerde olup bitenleri kim tahayyül edebilirdi ki?
7 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait yapınız var. Konu mantık olduğunda kafanız iyi çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmak ve hiç kimseye gereksiz sözler vermek istemiyorsunuz.
- BOĞA: Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulanacak, birbirinizle birçok konuyu paylaşabileceksiniz. İlişkilerinize kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz.
- İKİZLER: Çevrenizle iş birliği yaptığınızda başarı grafiğiniz artıyor. Eleştiriye gelemeyen yapınız yüzünden çevreyle ters düşüyorsunuz. Bazı koşulları ve onları denetleyen unsurları yeniden gözden geçirmelisiniz.
- YENGEÇ: Duygusal ilişkilerde kendinizi güçlü ve olaylara hazır hissediyorsunuz. Düşündüğünüz konular için sabah saatleri kendinizi çekimser ve isteksiz hissedebilirsiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler.
- ASLAN: Bugün enerjiniz yüksek. Maddi konularla ilgili yeni atılımlar ve görüşmeler söz konusu. Kazançlarınız konusunda yaratıcılığınızı kullanarak başarı grafiğinizi yükselteceksiniz. Olaylar lehinize gelişiyor.
- BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar önemli. Baskıcı davranmak istemiyor ama olayların boyutları davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor. Kişisel ilişkilerinizde her şey daha iyi olacak.
- TERAZİ: Düşüncelerinizdeki olumlu performansı işe ve ilişkilerinize yansıtabiliyorsunuz. Kendinizi yeni olaylara hazır hissediyor katılacağınız toplantılarda konuşmalarınızla göz dolduracaksınız.
- AKREP: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğliyorsunuz.
- YAY: Duygusal konularda beklediğiniz şartların gelişmesi sizin davranışınızla ilgili gelişiyor. Sıra dışı konuşmalar ilginizi çekse de olayların fazla içinde bulunmak istemiyorsunuz. Değişime ihtiyacınız var.
- OĞLAK: Yakın ilişkilerinizi yeniden irdeleyin. Bugün, dengeli davranmaya çalışırken maddi konularda yanlışlık yapabilirsiniz. Hiç kimseye ileri vadeli sözler vermeyin. Finans konusunda çekimser davranıyorsunuz.
- KOVA: Ortak çalışmalar konusunda farklı düşünceler içinde olabilirsiniz ama net olmayı denemelisiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız mutlu ve keyifli bir gün yaşayabilirsiniz.
- BALIK: İşte pasif durumda kalmak canınızı sıkıyor. Kendinizi ispat etmek için yoğun çaba harcamanız etrafınızdaki kişilerin dikkatini çekmeyebilir. Devam ilişkiniz varsa mutlu ve olumlu sona yaklaşıyorsunuz.