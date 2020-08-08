Güne Başlarken | 8 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Haliç Köprüsü’nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının 2. etabı başladı. Çalışma nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin 2’si bu gece itibariyle 7 gün boyunca kapalı tutulacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine orman yangınları ile ilgili genelge göndererek ormanlık alanlar ve civarında ateş yakılmaması talimatını verdi.

Rus temsilcisi CSKA Moskova’nın Başantrenörü Dimitris Itoudis’in corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bitlis’in Hizan ilçesinde, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Güne Dair Notlar

6 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,28 TL, euro ise 8,52 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 24°C, 32°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 31°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 21°C, 35°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 28°Csağanak yağışlı. 22°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 22°C, 40°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Çayın iyisi nasıl anlaşılır?

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Selçuk Azman, en iyi kuru çayı anlamanın tekniklerini anlatarak, 4 kritere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Azman, "Çay paketini boşaltırken yüzünüze toz bulutu gelmemesi lazım. Sap ve liflerin olmaması veya çok az olması lazım. Kırık ve düz partiküllerden oluşmaması lazım. Çayı demledikten sonra renginin parlak olması lazım. Bulanık ve askıda kalan partiküllerin olmaması gerek" dedi.

Televizyonda ne var?:

Sinema: Harry Potter ve Felsefe Taşı (KANAL D), Sinema: Kın (STAR), Kim Milyoner Olmak İster? (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Yerli Dizi: Bay Yanlış (FOX)

Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2020)

KOÇ: Araştırma isteğiniz yüksek ve hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyorsunuz ama bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için bulundukları ortam çok önemli.

Araştırma isteğiniz yüksek ve hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyorsunuz ama bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için bulundukları ortam çok önemli. BOĞA: Bugün heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Gireceğiniz topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız.

Bugün heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Gireceğiniz topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız. İKİZLER: Tartışmaların ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalın. Bugünlerde agresif davranmanıza neden olacak tüm çevresel koşullar sizi tahrik edebilir. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak.

Tartışmaların ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalın. Bugünlerde agresif davranmanıza neden olacak tüm çevresel koşullar sizi tahrik edebilir. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak. YENGEÇ: Bugün Ay’ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek içir çalışmalar yapacaksınız. Ayrıca iş toplantılarında ve aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.

Bugün Ay’ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek içir çalışmalar yapacaksınız. Ayrıca iş toplantılarında ve aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz. ASLAN: Bugün sosyal hayatta epey romantik davranacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek ve toplantılarda sağduyulu davranarak karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Eski dostlar bir araya geliyor.

Bugün sosyal hayatta epey romantik davranacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek ve toplantılarda sağduyulu davranarak karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Eski dostlar bir araya geliyor. BAŞAK: İnandığınız konularda taviz vermeyeceksiniz. Planlarınız uygularken kibar, zarif ama ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Sabırlı olmanız çok önemli.

İnandığınız konularda taviz vermeyeceksiniz. Planlarınız uygularken kibar, zarif ama ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Sabırlı olmanız çok önemli. TERAZİ: Yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konulara daha sıcak bakacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar yapmak için kullanacaksınız.

Yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konulara daha sıcak bakacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar yapmak için kullanacaksınız. AKREP: Enerjinizin yüksekliğine diyecek yok doğrusu. Farkındasınız ve maddi konularda olağanüstü çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayları konuşabilirsiniz.

Enerjinizin yüksekliğine diyecek yok doğrusu. Farkındasınız ve maddi konularda olağanüstü çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayları konuşabilirsiniz. YAY: Küçük kaçamaklar sizi oyalıyor. Sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda daha kontrollü olmak zorundasınız. Bazı eleştirilere maruz kalmanız sizi üzebilir.

Küçük kaçamaklar sizi oyalıyor. Sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda daha kontrollü olmak zorundasınız. Bazı eleştirilere maruz kalmanız sizi üzebilir. OĞLAK: Sizin en büyük enerjiniz hayata hırslı ve adanmış şekilde bakmanız. Siz bir şey yapmadan önce sıkı düşünür ve hareket edersiniz. Düşünce mekanizmanız daha da hız kazanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz.

Sizin en büyük enerjiniz hayata hırslı ve adanmış şekilde bakmanız. Siz bir şey yapmadan önce sıkı düşünür ve hareket edersiniz. Düşünce mekanizmanız daha da hız kazanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz. KOVA: Başkalarının davranışları altında sahte sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin fazlalığını biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz. Rakiplerinizin farkındasınız.

Başkalarının davranışları altında sahte sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin fazlalığını biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz. Rakiplerinizin farkındasınız. BALIK: Duygusal coşkularınız ve yaratıcılığınız yine ön planda. İlişkinizi abartmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleri için olumlu çabalar içinde olabilir. Eski dostlarınız karşınıza çıkabilir.

8 Ağustos gününe damga vuran olaylar