Güne Başlarken | 8 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Avcılar'da ayakkabı imalathanesinde patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamada 4 kişi yaralandı.

Sivas Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi ve Divriği Kaymakamlığının işbirliğinde ve Divriği ERMADEN başta olmak üzere hayırseverlerin katkıları ile yapılan ‘Cam Seyir Terası´nın açılışı yapıldı.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Min-Jae Kim İstanbul'a geldi

Güne Dair Notlar

8 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,61 TL euro ise 10,15 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22°C, 30°C Antalya, Parçalı bulutlu. 26°C, 38°C Ankara, Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 28°C Trabzon, Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 39°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Mücadelenizi çok sevdik kızlar - Şirin Sever:

8 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgilerinizle anlaşacaksınız. Ailenizin güveni sizin için önemli. Bazı emlak olayları ile maddi konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.

BOĞA: Ay’ın konumu, evle ilgili yapmanız gereken işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olanlara yaklaşım tarzınız daha esnek. Bugün, sizden yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.

İKİZLER: Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri tespit edip önlem alabiliyorsunuz.

YENGEÇ: Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan birine çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi sorunla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.

ASLAN: Maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün. Her şeyi abartmayın.

BAŞAK: Bugün kendinizi kısıtlanmış hissedecek ve düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için sizinle kimse tartışmak istemiyor.

TERAZİ: Ailenize karşı duygularınızda mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli ve yenilikçi yaparken partnerinizle birlikte gezebilirsiniz.

AKREP: Partnerinizin size vereceği destek önemli. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir ama önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.

YAY: Maddi konularla ilgili bazı gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları ortaklıklar, ufkunuzun açılmasına neden olacak.

OĞLAK: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ay’ın konumu, maddi konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Yapacağınız her türlü çalışmada kendi menfaatlerinizi korumak isteyeceksiniz.

KOVA: Düşüncelerinizde özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olan kişilere karşı kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.

BALIK: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene sokacaksınız. Sistemli olmanız tepki toplamanıza neden olabilir.