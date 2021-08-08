Güne Başlarken | 8 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
08 Ağustos 2021, Pazar 08:01 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Avcılar'da ayakkabı imalathanesinde patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamada 4 kişi yaralandı.
Sivas Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi ve Divriği Kaymakamlığının işbirliğinde ve Divriği ERMADEN başta olmak üzere hayırseverlerin katkıları ile yapılan ‘Cam Seyir Terası´nın açılışı yapıldı.
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Min-Jae Kim İstanbul'a geldi
Güne Dair Notlar
- 8 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,61 TL euro ise 10,15 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22°C, 30°C Antalya, Parçalı bulutlu. 26°C, 38°C Ankara, Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 28°C Trabzon, Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 39°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Mücadelenizi çok sevdik kızlar - Şirin Sever:
8 Ağustos günlük burç yorumları
KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgilerinizle anlaşacaksınız. Ailenizin güveni sizin için önemli. Bazı emlak olayları ile maddi konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.
BOĞA: Ay’ın konumu, evle ilgili yapmanız gereken işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olanlara yaklaşım tarzınız daha esnek. Bugün, sizden yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.
İKİZLER: Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri tespit edip önlem alabiliyorsunuz.
YENGEÇ: Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan birine çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi sorunla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.
ASLAN: Maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün. Her şeyi abartmayın.
BAŞAK: Bugün kendinizi kısıtlanmış hissedecek ve düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için sizinle kimse tartışmak istemiyor.
TERAZİ: Ailenize karşı duygularınızda mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli ve yenilikçi yaparken partnerinizle birlikte gezebilirsiniz.
AKREP: Partnerinizin size vereceği destek önemli. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir ama önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.
YAY: Maddi konularla ilgili bazı gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları ortaklıklar, ufkunuzun açılmasına neden olacak.
OĞLAK: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ay’ın konumu, maddi konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Yapacağınız her türlü çalışmada kendi menfaatlerinizi korumak isteyeceksiniz.
KOVA: Düşüncelerinizde özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olan kişilere karşı kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.
BALIK: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene sokacaksınız. Sistemli olmanız tepki toplamanıza neden olabilir.