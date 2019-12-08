Güne Başlarken | 8 Aralık 2019

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Aydın, Kastamonu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Bolu ve Afyonkarahisar'ın yüksekleri, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sonra yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. -2°C, 4°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu. 8°C, 14°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı. 10°C, 15°C

Adana: Parçalı bulutlu. 8°C, 18°C

Antalya: Az bulutlu ve açık. 10°C, 20°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu. 6°C, 13°C

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu. 7°C, 13°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu. -7°C, 0°C

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu. 2°C, 11°C

8 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Çevrenize karşı iyi niyetiniz çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Başkalarının fikrini almayın. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde onların duygularınıza değer vermelisiniz.

BOĞA: Duygusal anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Güven duygunuzun körüklenmesi gerekiyor. Ortaklıklar ve sosyal statünüz için partnerinizin fikrine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması sizi de olumlu etkiliyor.

İKİZLER: Ailenizin bazı sorunlarına kesin çözümler üretebilirsiniz. İşinizle ilgili yeniliğe açık bir gündesiniz. Bugün, güçlü yönlerinizi bir kez daha ortaya koyacaksınız. Maddi konularda yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.

YENGEÇ: Hedeflerinize doğru yol almanız sizi mutlu etse de isteklerinizde fazlalık olabilir. Çelişkide kalabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklemeyin. Özel problemleriniz gündemde.

ASLAN: Nostaljik konuşmalar yapacaksınız. Duygularınızdaki ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.

BAŞAK: Değişimden hoşlandığınız bir gündesiniz. Uzun süredir planladığınız seyahatleri yapabilirsiniz. Çekiciliğiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. Şansınız epey açık.

TERAZİ: Siz hesaplarınızı yaparken çevrenizde farklı gelişmeler görülecek. Konuşmalarınıza derin anlam katarak karşınızdaki kişileri etkiliyorsunuz. İstekleriniz ve duygularınız arasında denge çok önemli.

AKREP: Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olacak, yeni bir ortama gireceksiniz. Her zamanki inceleme huyunuzdan yola çıkarak bazı detayları gözünüzde büyütebilirsiniz. Çevrenize karşı üstünlük savaşı verebilirsiniz.

YAY: Korkularınız yüzünden cesaret isteyen işlerinizde çekimser kalıyorsunuz ama bu büyük hata. Olaylara gururlu bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Partnerinizle keyifli bir ortaklık içinde olacaksınız. Artık bocalamaktan vazgeçin.

OĞLAK: Sezgilerinizin yüksek oluşu gün içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor. Kişisel kazançlarınızı artırma konusunda sezgilerinize güvenin. Yollarla ilgili beklentileriniz ön plana çıkacak.

KOVA: Sezgilerinizi mükemmel kullanacaksınız. Maddi gücünüzü artırmak için şartları yeniden gözden geçirecek ve bazı önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz. İletişim konusunda gecikmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK: İlham veren gezegen Neptün burcunuzda ilerlerken, kuruntulu yönleriniz yaratıcılık isteyen çalışmalarda daha belirgin olacak. Küçük hesapları bir kenara bırakıp sakince olayları takip etmelisiniz.

Santiago (Şili)'de bulunan Iglesia de la Compañía kilisesi çıkan bir yangın sonucu tamamen yandı: 2000'den fazla kişi öldü. Yangın sonrasında buraya bir anıt dikildi. 1863

Mustafa Kemal, Bingazi-Derne-Tobruk bölgesinde yerli halkı örgütleyerek, İtalyan kuvvetlerine karşı başarılı direnişlerde bulundu. 1911

Pearl Harbor Saldırısından bir gün sonra ABD Kongresi Japonya'ya savaş ilan etti ve 2. Dünya Savaşı'na resmen girmiş oldu. 1941

Türkiye futbolda İspanya'yı eledi; Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 1953

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında "Karşılıklı Sağlık Yardımı Anlaşması" imzalandı. Türkiye'nin de katıldığı anlaşmaya göre, kendi ülkesinde tedavisi mümkün olmayan hastaların bakımı, bu imkanlara sahip ülkelerde yapılacak. 1962

Dünyanın ilk "işçi şirketi" olduğu söylenen Türksan kuruldu. Şirketin kuruluş amacının yurtdışında çalışan Türkiyeli işçilerin tasarruflarını "değerlendirmek" olduğu açıklandı. 1966

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk yazar Çetin Altan'ın cezasını affetti. Ancak Altan'ın 2 yıllık cezası af kapsamı dışında kaldı. 1973

John Lennon (The Beatles grubunun kurucusu, rock şarkıcısı) New York'daki evinin önünde akli dengesi bozuk bir hayranı (Mark David Chapman) tarafından vurularak öldürüldü. Lennon 40 yaşındaydı. 1980

9. Nantes 3 Kısa Film Şenliği'nde büyük ödül Ömer Kavur'un ''Anayurt Oteli'' filmine verildi. 1987

ABD Başkanı Ronald Reagan ve SSCB lideri Mihail Gorbaçov, orta menzilli nükleer füzelerin karşılıklı imhası için antlaşma imzaladı. 1987

Boris Yeltsin ile Ukrayna ve Beyaz Rusya cumhuriyetlerinin devlet başkanları Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) kuruluşunu ilan ettiler. 1991

TBMM, Somali'ye asker gönderilmesini kararlaştırdı. 1992

Sabancı Center açıldı. 1993

Demokrasi Partisi (DEP) davası sonuçlandı. İdamı istenen Hatip Dicle, Orhan Doğan, Leyla Zana, Selim Sadak, Sırrı Sakık ve Mahmut Alınak toplam 89 yıl 6 ay hapse mahkum oldu. Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık cezaevinde yattıkları süreler gözönünde bulundurularak tahliye edildi. 1994

Eralp Akkoyunlu 1987 yılında çıktığı dünya seyahatini tamamlayarak bunu gerçekleştiren 5. Türk oldu. 6 yıl 7 ay süren bu yolculukta Akkoyunlu, 302 gün seyir yaparak dünyayı dolaştı. 1995

Uluslararası Halter Federasyonunun Atina'daki kongresinde ilk kez bir sporcu olarak Naim Süleymanoğlu asbaşkanlığa seçildi. 2000

Ohio eyaletindeki Damageplan konserinde Dimebag Darrell (Darrell Lance Abbott), Nathan Gale adlı bir çılgın tarafından sahnede vuruldu. 2004

Ne yapsak?