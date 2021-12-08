Güne Başlarken | 8 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümit Ö. (24), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ümit Ö.'nün Aydın, Denizli ve Bursa'nın da aralarında olduğu çok sayıda ilde, alışveriş sitesi üzerinden birçok kişiyi dolandırdığı öğrenildi.

Denizli’nin Beyağaç ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur görülürken, hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düştü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşı yaptırmayan ve koronavirüse yakalandıktan sonra 30 gün yoğun bakımda entübe edilerek tedavi gören Yasemin Yavuz (28) "Kararsızlık ve şüphe derken aşı olmadım, çok pişmanım. Lütfen aşınızı ihmal etmeyin” dedi.

Doğrudan 7 milyon işçiyi, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret pazarlığında nefesler tutuldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, dünkü toplantı öncesi yaptığı açıklamada “Önümüze makul bir rakam getirilirse kısa bir zamanda ortaklaşa imzalarız” dedi. İşveren kesiminin değerlendirmesine göre asgari ücret bu hafta açıklanabilir.

ASELSAN tarafından, bazı basın yayın organlarında gündeme gelen konulara ilişkin "Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz" açıklaması yapıldı.

Güne Dair Notlar

8 Aralık günü saat 7.35'te dolar 13,57 TL, euro ise 15,30 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 10°C, 13°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 12°C, 17°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 7°C, 11°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 15°C, 19°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 4°C, 10°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Yerli Dizi: Sadakatsiz (KANAL D)

Yerli Dizi: Annemizi Saklarken (STAR)

Yerli Dizi: Kuruluş Osman (atv)

Sinema: Öldürme Arzusu (SHOW)

Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar (FOX)

8 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Yaşam savaşı verilen her bir sürecin nihai anlamda kilitlenebildiği tek bir yer var; sağlığımız. Koşulların sürekli değiştiği günlük hayatın stresini atabilmek için sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.

BOĞA: Zamanla edindiğiniz deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz. Nerede gerekli bağlantıları yapacağınızı, çevreyle ilişkilerin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.

İKİZLER: Yakında özel bir konu önünüze çıkabilir. Stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz. Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür konulara dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ: Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyifle dinleniyorsunuz. Ama bazı konular sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda fikir yürütmeniz şart değil, kendinizi koşullamayın.

ASLAN: Çalışma hayatınız ile iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın. İpler elinizde olmasa da çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı ılımlı hale getirin.

BAŞAK: Sevdiğiniz kişi ile ilgili konularda mantığın yerini ve dozunu iyi ayarlayın. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki donup kalıyor. Yaşam sisteminin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.

TERAZİ: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri birleştirebilen siz, işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisiz kalabilirsiniz. Çevrenizle doğru şekilde etkileşim kurun. Güven önemli.

AKREP: Maddi konularda günlük akışın getirdiği çıkmazlarda, durum ne gerektiriyorsa onu yapıyorsunuz. Tevazu içinde hareket ettiğiniz zaman hiç arzu etmediğiniz sonuçlara varabiliyorsunuz. Dikkatli olun.

YAY: Maddi konudaki değerlendirmeleriniz göreceli. Bir an değerli olan, başka bir zaman gözünüzde değerini yitiriyor. Direkt olarak sizin performansını yansıtacak konulara gerekli ihtimamı göstermiyorsunuz.

OĞLAK: Duygusal yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel birine özlem duymanız gerekmiyor. Gerekli esnekliği gösterip eleştirmezseniz, istediğiniz olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz. Daha uyumlu olmalısınız.

KOVA: Hislerinizi sık sık kaybolma tehlikesi yaşadığınız geniş bir dünyaya yayarak yaşama yerine, daha mütevazı ve dar bir alanda ifade etmeye çalışsanız iyi olur. Böylece hayal kırıklıklarınız azalır.

BALIK: Asıl zor olan konunun iki kişinin bir araya gelmesini sağlayacak koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle aşırı tavizkar tutumlar içinde bulunuyor ve his dengeleriniz alt üst oluyor. Kararlı olmalısınız.