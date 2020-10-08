Güne Başlarken | 8 Ekim 2020
Günaydın! Bugün İstanbul'da dolu yağışı beklenirken, sabah sohbetlerinin konusu dün geceki Türkiye-Almanya maçında Ozan Tufan'ın gösterdiği performans olacak. Muhabbetlerden geri kalma diye, kaçırdığın her şey burada! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
08 Ekim 2020, Perşembe 07:38 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği duyuruldu.
- Koronavirüs tedavisi süren Trump, Regeneron isimli firmanın geliştirdiği "antikor kokteylinin" kendisine çok iyi geldiğini ve bu ilacı herkes için bedava yapacaklarını belirterek, "Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum" dedi.
- Almanya-Türkiye maçında Efecan'ın attığı golde faul olduğu yönünde hakeme yoğun şekilde itirazlarda bulunan Emre Can, sarı kart gördü. Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Emre Can'ın bu tepkisi sonrası sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.
Güne Dair Notlar
- 8 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7.89 TL, euro ise 9.28 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 24°C Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 23°C, 28°C İç kesimleri yer yer parçalı bulutlu Ankara, 15°C, 29°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 19°C, 26°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, 12°C, 28°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz’li yazar José Saramago’ya 1998’de, tam da bugün Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. // Kırmızı Kedi Yayınevi, 35 TL.
Günün şarkısı
Son günlerin en popüler gruplarından Hedonutopia'dan yeni şarkı geldi. 'Meteor', listelerde tırmanıyor.
Günün köşe yazısı
Cem Özer’in, Almanya’da yaşayan bir kadınla sosyal medya üzerinden flört etmesi, erotik fotoğraflar göndermesi magazin gündeminin baş sırasına oturdu. Peki aldatmanın miniği olur mu? // Mehmet Coşkundeniz'in yazısı.
Günün adamı
Ozan Tufan
A Milli Takımımız, dün gece teknik direktör Şenol Güneş'in deyimiyle 'en ciddi test maçı'nda dünya devi Almanya ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3 sona erdi. 90 dakika boyunca pes etmeyen ve rakibe yaptığı önde baskıyla göz dolduran Ay-Yıldızlı ekibimiz, tarihinde ilk kez bir maçta Almanya'ya 3 gol attı. Maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan göz kamaştıran performansıyla gecenin adamı oldu.
8 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Savaşçı Mars’ın geri hareketi her şeyi yeniden gözden geçirmenizi sağlıyor. İşinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi ispat etmek istiyorsunuz. Bazı olayları bırakıp yaşantınızla ilgili kararlar almalısınız.
- BOĞA: Partnerinizin size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönem. Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak.
- İKİZLER: Kendinizi ifade edemediğinizde kaprisli oluyorsunuz. Kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız. İletişim gezegeni Merkür Akrep’te ilerlerken gizemli davranıp birçok kişiyi şaşırtacaksınız.
- YENGEÇ: Çevrenizde sizi seven arkadaşların olumlu destekleri sayesinde, birçok problemin üstesinden kolay şekilde geleceksiniz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Bu dönemde midenize dikkat etmelisiniz.
- ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp bir yorum getirmek istiyorsunuz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz ve alıngan bir gün. Kendinizi ifade etmenin yolunu bulmalısınız.
- BAŞAK: Partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Gün içinde yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
- TERAZİ: Savaşçı gezegen Mars ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atmanın zamanı geldi. Geçmişe teslim olmamayı öğrendiniz. Farkındaysanız, gücünüzü artırmakta yeni bir dönemin içindesiniz.
- AKREP: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için iş tekliflerine karşı hazırlıklı olun. Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.
- YAY: Bazı alışkanlıkları aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendirmeyi başarıyorsunuz.
- OĞLAK: Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, hatta çevreniz adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmayın. Kararsızlıklar peşindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz artıyor.
- KOVA: Maddi konuları yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirme zamanı. Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek ailenizi ön plana çıkarmalısınız. Yaşam kalitenizde yükselme yaşayacaksınız.
- BALIK: Gücünüzün farkındasınız. İletişimde zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlıca ulaşacaksınız. İlham veren gezegen Neptün geri giderken sıkılıyor, girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz.