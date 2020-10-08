Güne Başlarken | 8 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği duyuruldu.

Koronavirüs tedavisi süren Trump, Regeneron isimli firmanın geliştirdiği "antikor kokteylinin" kendisine çok iyi geldiğini ve bu ilacı herkes için bedava yapacaklarını belirterek, "Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Almanya-Türkiye maçında Efecan'ın attığı golde faul olduğu yönünde hakeme yoğun şekilde itirazlarda bulunan Emre Can, sarı kart gördü. Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Emre Can'ın bu tepkisi sonrası sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Güne Dair Notlar

8 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7.89 TL, euro ise 9.28 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 24°C Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 23°C, 28°C İç kesimleri yer yer parçalı bulutlu Ankara, 15°C, 29°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 19°C, 26°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, 12°C, 28°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz’li yazar José Saramago’ya 1998’de, tam da bugün Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. // Kırmızı Kedi Yayınevi, 35 TL.

Günün şarkısı

Son günlerin en popüler gruplarından Hedonutopia'dan yeni şarkı geldi. 'Meteor', listelerde tırmanıyor.

Günün köşe yazısı

Cem Özer’in, Almanya’da yaşayan bir kadınla sosyal medya üzerinden flört etmesi, erotik fotoğraflar göndermesi magazin gündeminin baş sırasına oturdu. Peki aldatmanın miniği olur mu? // Mehmet Coşkundeniz'in yazısı.

Günün adamı

Ozan Tufan

A Milli Takımımız, dün gece teknik direktör Şenol Güneş'in deyimiyle 'en ciddi test maçı'nda dünya devi Almanya ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3 sona erdi. 90 dakika boyunca pes etmeyen ve rakibe yaptığı önde baskıyla göz dolduran Ay-Yıldızlı ekibimiz, tarihinde ilk kez bir maçta Almanya'ya 3 gol attı. Maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan göz kamaştıran performansıyla gecenin adamı oldu.

8 Ekim günlük burç yorumları