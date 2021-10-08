Güne Başlarken | 8 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na toplam 135 personel alınacak.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ankara'nın en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını beklediğini belirtti.

Futbolda UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa, Belçika'yı 3-2 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

New York borsası, ABD’de borç limitinin kısa süreli olarak artırılması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından günü yükselişle tamamladı.

Güne Dair Notlar

8 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8, 88 TL, euro ise 10, 26 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 15°C, 22°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 18°C, 29°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 7°C, 25°C Trabzon, Parçalı yer yer çok bulutlu. 14°C, 20°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 10°C, 28°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Yerli Dizi: Arka Sokaklar (KANAL D)

Sinema: Niyazi Gül Dörtnala (STAR)

Kim Milyoner Olmak İster? (ATV)

Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam (FOX)

Yerli Dizi: Kırmızı Oda (TV8)

Yerli Dizi: Yalancı (SHOW)

Günün köşe yazısı

Anladık efendim, bağırmayın... Mutabıkız: k Bu maddeler değiştirilemez. k Değiştirilmesi teklif bile edilemez. Hatta, çift dikiş olsun derim: k “Teklif edilip edilmeyeceği bile tartışılamaz.” Tamam mı? Rauf Tamer'in köşe yazısı...

8 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Düşüncelerinizi kimseye açıklamıyorsunuz. Yetiştirmeniz gereken konular olduğunda iyice içine kapanık ve alıngan oluyorsunuz. Gizli duyguların insanısınız. İş arkadaşlarınız sizden şikayetçiler.

BOĞA: Aşkın gözü kördür derler, bilirsiniz. Bugünlerde, garip bir kaosun içine girdiniz. Hiçbir olumsuz düşünce duymak istemiyorsunuz. Çevreniz sizin iyiliğinizi istiyor. Nedense bu konuda onlara da kapalı davranıyorsunuz.

İKİZLER: Aktif, inatçı ve yüksek motivasyona sahipsiniz. Herkes şaşırıyor. Birçok işi bir arada yapmanız olacak gibi değil. Çevreniz enerjinizi hayranlıkla izliyor. Yeter ki, size özgü yaşam tarzınıza müdahale etmesinler.

YENGEÇ: Çekici ve ikna edici haliniz çevrenizde olumlu etkiye sebep oluyor. Bugün girdiğiniz her ortamda istekleriniz ön plana çıkacak ve düşüncelerinizi rahatlıkla ifade edebileceksiniz. Herkesten tam puan alıyorsunuz.

ASLAN: Duygulu, enerjik ve çekici kişiliğiniz çevrenizin sürekli kalabalık olmasına sebep oluyor. Fakat, sizin gözünüz, sevdiğinizden başkasını görmüyor. Gelecekle ilgili yeni planlarınız var, o da sizinle aynı fikirde.

BAŞAK: Çekiciliğinizi aşkta sürdürüyorsunuz. Eğlenceyi seviyorsunuz, yeni fikirlere açıksınız. Tanışacağınız kişilerle ileriye dönük dostluklar kurabilirsiniz. Kalbi boş olanlar için ilginç ve ileriye yönelik bir gün.

TERAZİ: Bir süredir kafanızı kurcalayan konulara açıklık getireceksiniz. Amaçlarınız doğrultusunda, soğukkanlılıkla harekete devam edin. Bugün her şey lehinize gelişecek. İş yaşamınız hareket kazanıyor.

AKREP: Duygusal iniş çıkışlar yaşadığınız bugün huzursuzsunuz. Kıskançlık konusunda bazen ikiniz de aşırıya kaçıyor ve birbirinizi üzüyorsunuz. Bugün, artık eski olayları unutun ve yeni başlangıçlara yürüyün.

YAY: Maddi durumunuzu emniyete almak isteyeceksiniz. Güvensizlikten çabuk etkileniyorsunuz. Bugün size sunulan iş tekliflerini iyice gözden geçirmeniz gerekiyor. Önlemini almadığınız işi kesinlikle onaylamayın.

OĞLAK: Bağlılık sizin için önemli. İşte bu yüzden aşkta hep sorun yaşıyorsunuz. Onun sizi anlamayacağı muhakkak. Aynı anda birçok işi başarabilen sizi sınırlamak mümkün değil. Bugün epey zorlanıyorsunuz ve kaprislisiniz.

KOVA: Coşkulu olduğunuz zaman aktiviteniz yüksek. Her alanda başarı sizi kendine çekiyor. Hayır kelimesi sözlüğünüzde yok. Ele aldığınız konularda müthiş bir yaratma gücünüz var. Böyle olunca sinirli olmanız normal.

BALIK: Duygularınızla başınız dertte. Çevrenize şans vermek istemediğiniz bir gün. Ben bilirimci halleriniz yüzünden arkadaşlarınız kırılabilirler. Öfkeli değilsiniz ama alınganlık yapabilirsiniz. Kafanız çok karışık.