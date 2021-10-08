Güne Başlarken | 8 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
08 Ekim 2021, Cuma 07:23 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na toplam 135 personel alınacak.
- Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ankara'nın en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını beklediğini belirtti.
- Futbolda UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa, Belçika'yı 3-2 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.
- New York borsası, ABD’de borç limitinin kısa süreli olarak artırılması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından günü yükselişle tamamladı.
Güne Dair Notlar
- 8 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8, 88 TL, euro ise 10, 26 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 15°C, 22°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 18°C, 29°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 7°C, 25°C Trabzon, Parçalı yer yer çok bulutlu. 14°C, 20°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 10°C, 28°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
- Yerli Dizi: Arka Sokaklar (KANAL D)
- Sinema: Niyazi Gül Dörtnala (STAR)
- Kim Milyoner Olmak İster? (ATV)
- Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam (FOX)
- Yerli Dizi: Kırmızı Oda (TV8)
- Yerli Dizi: Yalancı (SHOW)
Günün köşe yazısı
Anladık efendim, bağırmayın... Mutabıkız: k Bu maddeler değiştirilemez. k Değiştirilmesi teklif bile edilemez. Hatta, çift dikiş olsun derim: k “Teklif edilip edilmeyeceği bile tartışılamaz.” Tamam mı? Rauf Tamer'in köşe yazısı...
8 Ekim günlük burç yorumları
KOÇ: Düşüncelerinizi kimseye açıklamıyorsunuz. Yetiştirmeniz gereken konular olduğunda iyice içine kapanık ve alıngan oluyorsunuz. Gizli duyguların insanısınız. İş arkadaşlarınız sizden şikayetçiler.
BOĞA: Aşkın gözü kördür derler, bilirsiniz. Bugünlerde, garip bir kaosun içine girdiniz. Hiçbir olumsuz düşünce duymak istemiyorsunuz. Çevreniz sizin iyiliğinizi istiyor. Nedense bu konuda onlara da kapalı davranıyorsunuz.
İKİZLER: Aktif, inatçı ve yüksek motivasyona sahipsiniz. Herkes şaşırıyor. Birçok işi bir arada yapmanız olacak gibi değil. Çevreniz enerjinizi hayranlıkla izliyor. Yeter ki, size özgü yaşam tarzınıza müdahale etmesinler.
YENGEÇ: Çekici ve ikna edici haliniz çevrenizde olumlu etkiye sebep oluyor. Bugün girdiğiniz her ortamda istekleriniz ön plana çıkacak ve düşüncelerinizi rahatlıkla ifade edebileceksiniz. Herkesten tam puan alıyorsunuz.
ASLAN: Duygulu, enerjik ve çekici kişiliğiniz çevrenizin sürekli kalabalık olmasına sebep oluyor. Fakat, sizin gözünüz, sevdiğinizden başkasını görmüyor. Gelecekle ilgili yeni planlarınız var, o da sizinle aynı fikirde.
BAŞAK: Çekiciliğinizi aşkta sürdürüyorsunuz. Eğlenceyi seviyorsunuz, yeni fikirlere açıksınız. Tanışacağınız kişilerle ileriye dönük dostluklar kurabilirsiniz. Kalbi boş olanlar için ilginç ve ileriye yönelik bir gün.
TERAZİ: Bir süredir kafanızı kurcalayan konulara açıklık getireceksiniz. Amaçlarınız doğrultusunda, soğukkanlılıkla harekete devam edin. Bugün her şey lehinize gelişecek. İş yaşamınız hareket kazanıyor.
AKREP: Duygusal iniş çıkışlar yaşadığınız bugün huzursuzsunuz. Kıskançlık konusunda bazen ikiniz de aşırıya kaçıyor ve birbirinizi üzüyorsunuz. Bugün, artık eski olayları unutun ve yeni başlangıçlara yürüyün.
YAY: Maddi durumunuzu emniyete almak isteyeceksiniz. Güvensizlikten çabuk etkileniyorsunuz. Bugün size sunulan iş tekliflerini iyice gözden geçirmeniz gerekiyor. Önlemini almadığınız işi kesinlikle onaylamayın.
OĞLAK: Bağlılık sizin için önemli. İşte bu yüzden aşkta hep sorun yaşıyorsunuz. Onun sizi anlamayacağı muhakkak. Aynı anda birçok işi başarabilen sizi sınırlamak mümkün değil. Bugün epey zorlanıyorsunuz ve kaprislisiniz.
KOVA: Coşkulu olduğunuz zaman aktiviteniz yüksek. Her alanda başarı sizi kendine çekiyor. Hayır kelimesi sözlüğünüzde yok. Ele aldığınız konularda müthiş bir yaratma gücünüz var. Böyle olunca sinirli olmanız normal.
BALIK: Duygularınızla başınız dertte. Çevrenize şans vermek istemediğiniz bir gün. Ben bilirimci halleriniz yüzünden arkadaşlarınız kırılabilirler. Öfkeli değilsiniz ama alınganlık yapabilirsiniz. Kafanız çok karışık.