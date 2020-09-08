Güne Başlarken | 8 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24 Eylül'de oynanacak UEFA 2020 Süper Kupa'nın biletleri satışa sunuldu.

Konya'da annesinin Covid-19 testi pozitif çıktığı için izolasyona alınan İ.K. (21), Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda, arkadaşıyla tatile giderken yakalandı. 3 bin 150 lira ceza uygulanan İ.K. ve arkadaşı, Konya'ya gönderildi.

İspanya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 3 günde 26 bin 560 yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta’ya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

İstanbul'da Reina’da 2017 yılbaşı gecesinde gerçekleşen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen davada saldırgan Abdulkadir Masharipov “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Kasten öldürme” suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer suçlardan ise 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güne Dair Notlar

8 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7, 46 TL, euro ise 8, 80 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 29°C Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı Antalya, 26°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 17°C, 32°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 26°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 18°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

Düdüklü tencere nasıl kullanır? Eski ve yeni düdüklü tencere arasında ne fark var?

Pişirme süresi hızlı olduğu için birçok kişi düdüklü tencere kullanımını oldukça çok sever. Peki, düdüklü tencere nasıl kullanılır? Eski ve yeni düdüklü tencere arasında ne fark var?

Televizyonda ne var?:

Hekimoğlu (Kanal D), Menajerimi Ara (Star TV), Maria ile Mustafa (ATV), Baraj (FOX), Yeşil Yol (TRT 1)

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2020)

KOÇ: Olaylar karşısında izlenmesi gereken yol için biraz aceleci davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük şekilde denetlemelisiniz.

Olaylar karşısında izlenmesi gereken yol için biraz aceleci davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük şekilde denetlemelisiniz. BOĞA: Anlamlı ve iğneleyici sözlerinizle partner ve çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz. İstekleriniz konusunda hırs ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırdınız. Yorgun düşebilirsiniz.

Anlamlı ve iğneleyici sözlerinizle partner ve çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz. İstekleriniz konusunda hırs ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırdınız. Yorgun düşebilirsiniz. İKİZLER: Yaşama açılan bütün güzelliklere çok önem vereceksiniz. Bugün güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenin. Özgür ruhunuz atağa kalktığında çevrenizle tüm bağları kopartacak kadar fevri davranıyorsunuz.

Yaşama açılan bütün güzelliklere çok önem vereceksiniz. Bugün güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenin. Özgür ruhunuz atağa kalktığında çevrenizle tüm bağları kopartacak kadar fevri davranıyorsunuz. YENGEÇ : Enerjinizi dengeleme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizle paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Önünüzdeki engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz. Yanlış anlaşılmaya açıksınız.

: Enerjinizi dengeleme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizle paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Önünüzdeki engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz. Yanlış anlaşılmaya açıksınız. ASLAN: Bugün yoğun enerjinizin sizi zorladığını göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmelisiniz. Finans konularına disiplin getirmenin zamanı geldi.

Bugün yoğun enerjinizin sizi zorladığını göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmelisiniz. Finans konularına disiplin getirmenin zamanı geldi. BAŞAK : Çelişkilerinizi kendi çabanızla yenmeyi öğreneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıkların durumunu değerlendirmek gereği duyacaksınız. Aşkta sorunlar çıkabilir.

: Çelişkilerinizi kendi çabanızla yenmeyi öğreneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıkların durumunu değerlendirmek gereği duyacaksınız. Aşkta sorunlar çıkabilir. TERAZİ: Geçmişteki bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İstekleriniz abartılı olmasına rağmen duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenize karşı dahahassas davranmalısınız.

Geçmişteki bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İstekleriniz abartılı olmasına rağmen duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenize karşı dahahassas davranmalısınız. AKREP: Yakıcı duygular içinde olmanıza rağmen gizlemeyi iyi biliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Yalnızlık sizin için çok önemli. Katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir.

Yakıcı duygular içinde olmanıza rağmen gizlemeyi iyi biliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Yalnızlık sizin için çok önemli. Katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. YAY: Kendinizi mutsuz hissettiğinizde bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçerek motivasyonunuzu artırmalısınız. Geçmişte yaşadığınız bir olayın detayları bu dönemde öne çıkabilir.

Kendinizi mutsuz hissettiğinizde bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçerek motivasyonunuzu artırmalısınız. Geçmişte yaşadığınız bir olayın detayları bu dönemde öne çıkabilir. OĞLAK : Hayallerinizle baş başa kalma arzusundasınız. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme planları içinde hareket ederken, ne düşündüğünüzü kimse anlamayacak. Sosyal ilişkilerinizin yoğun olduğu bir dönem.

: Hayallerinizle baş başa kalma arzusundasınız. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme planları içinde hareket ederken, ne düşündüğünüzü kimse anlamayacak. Sosyal ilişkilerinizin yoğun olduğu bir dönem. KOVA: Hayallerinizi askıya almanız gerekebilir. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz. Bu konuda bir şikayetiniz olmayacak.

Hayallerinizi askıya almanız gerekebilir. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz. Bu konuda bir şikayetiniz olmayacak. BALIK: Dış dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız. İlişkilerinizde duygusallıktan çok mantığınızı ön plana çıkarmanız nedeniyle aranızda güzel bir mesafe olacak. Bu kendinizi daha ciddi kontrol etmenizi sağlayacak.

8 Eylül gününe damga vuran olaylar