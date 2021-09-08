Güne Başlarken | 8 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
08 Eylül 2021, Çarşamba 07:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Antalya'da koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan eşiyle tartışan ve temaslı olan Sezer K. (42), oturduğu 3 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Polis, Sezer K.'yı 7 saat süren görüşmenin ardından ikna ederken, çiftin temaslı olan iki çocuğu ise olay sırasında sokakta bisiklete bindi.
İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişinin, husumetli oldukları aile üyelerine silahlı saldırısı sonucu 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken olayın faili 2 zanlı gözaltına alındı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Şenol Güneş, "Burada tek sorumlu benim, seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir." dedi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Duruca ve Girmeli kırsal mahalleleri karantinaya alındı.
Gürcistan hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmayı teşvik etmek için piyango kampanyası başlatılmasına karar verdi.
Adıyaman’da yürütülen çalışmalarda, endemik olan "bidessus anatolicus anatolicus" alt türünden sonra ikinci endemik alt tür keşfedildi. Böceğe "bidessus anatolicus adiyaman" adı verildi.
Bartın’ın Amasra ilçesinde deniz suyunun soğuması nedeniyle tonlarca balık kıyıya vururken yüzlerce kişi ellerinde kova çuval, kova ve poşetlerle sahile akın etti.
Güne Dair Notlar
- 8 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,34 , euro ise 9,89 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 25°C Parçalı bulutlu Antalya, 23°C, 30°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 18°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 36°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Bayi Toplantısı- Yerli film Saat:20.00 (STAR TV), Düğüm Salonu- Yerli film Saat:20.00 (SHOW TV), Sen Çal Kapımı- Dizi Saat:20.00 (FOX)
Günün köşe yazısı
Millet İttifakı’nın adayı, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa, ilk işi yetkilerini devretmek olacak. Birinci şart bu. Artık yemin mi eder, noterden peşinen senet mi verir, onu bilmem. Fakat üç nokta var ki gözlerden kaçmamalı. Rauf Tamer'in yazısı...
8 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Çevreniz sizi destekleyecek. Onların varlığı motivasyonunuzu artırıyor. Maddi konuların gündem kazanmasıyla hırslarınızı para kazanmaya yönlendireceksiniz. İnatçı yönlerinizle dikkat çekeceksiniz.
- BOĞA: Güçlü mantığınızla her şeyi çok çabuk çözdüğü için kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili ilginç gelişmelerin olduğu bir gündesiniz. Bugün, özellikle kişisel olaylara daha temkinli yaklaşmalısınız.
- İKİZLER: İşte yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendiriyorsunuz. Yeni görüşmeler olacak. İnatçı yönlerinizi ortaya koymadan önce karşınızdaki kişiyi tartmaya çalışmanız sizi özel kılıyor.
- YENGEÇ: İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek daha olumlu sonuçlara gideceksiniz. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için görüşlerinizi sadece size performans kazandıracak kişilerle paylaşacaksınız.
- ASLAN: Tepki vermemek için direnebilirsiniz. İnatçı tavırlarla yaklaştığınız her olay size sıkıcı gelecek. Sadece kendinize güvenmekle hata ediyorsunuz. Çevrenizle işbirliği içine olmanız daha rahat koşullar getirecek.
- BAŞAK: İlişkilerde başarınızla övünebilirsiniz. Ama enerjinizi mesleki anlamda kullanamıyorsunuz. Size gelecek tekliflerin duygusal yönlerinden çok yaratıcılık bölümüyle ilgilenseniz başarınız daha da artacak.
- TERAZİ: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızı kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul edin. Bugün, daha fazla güvene ihtiyacınız olacak.
- AKREP: Arkadaşlarınızın yaratıcı yönleri hoşunuza gidiyor ve onlarla ortak işler yapma düşüncesi içindesiniz. Sinirli değilsiniz fakat sevdiklerinizin sizinle aynı düşünce içinde olmamaları sıkılmanıza neden olacak.
- YAY: Kavrama yeteneğiniz mükemmel. Zihinsel aktivitenizin yüksek oluşu sizi tatminsiz yapabilir. Fikirler üreterek işinizle ilgili gerekli ayrıntıları kısa sürede tamamlamalı ve yeni projeler geliştirmelisiniz.
- OĞLAK: Yapmak istediğiniz ve size manevi dinginlik sağlayacak bazı konular günlük işlerinizde aksaklıklar yaratabilir. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli güce sahipsiniz. Bugün, aile ile ilgili olaylara odaklanacaksınız.
- KOVA: Çekiciliğiniz ve karizmanız her zaman olduğundan daha güçlü. Toplumda önemli işlerin altına imzalar atacak, uzun zamandır özlediğiniz başarının kapınıza geldiğini göreceksiniz. Aktiviteleriniz önem kazanacak.
- BALIK: İnatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. Ay içsel düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey iletişimi yüksek seviyelerde tutmasıdır.