Güne Başlarken | 8 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Antalya'da koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan eşiyle tartışan ve temaslı olan Sezer K. (42), oturduğu 3 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Polis, Sezer K.'yı 7 saat süren görüşmenin ardından ikna ederken, çiftin temaslı olan iki çocuğu ise olay sırasında sokakta bisiklete bindi.

İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişinin, husumetli oldukları aile üyelerine silahlı saldırısı sonucu 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken olayın faili 2 zanlı gözaltına alındı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Şenol Güneş, "Burada tek sorumlu benim, seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir." dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Duruca ve Girmeli kırsal mahalleleri karantinaya alındı.

Gürcistan hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmayı teşvik etmek için piyango kampanyası başlatılmasına karar verdi.

Adıyaman’da yürütülen çalışmalarda, endemik olan "bidessus anatolicus anatolicus" alt türünden sonra ikinci endemik alt tür keşfedildi. Böceğe "bidessus anatolicus adiyaman" adı verildi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde deniz suyunun soğuması nedeniyle tonlarca balık kıyıya vururken yüzlerce kişi ellerinde kova çuval, kova ve poşetlerle sahile akın etti.

Güne Dair Notlar

8 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,34 , euro ise 9,89 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 25°C Parçalı bulutlu Antalya, 23°C, 30°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 18°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 36°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Bayi Toplantısı- Yerli film Saat:20.00 (STAR TV), Düğüm Salonu- Yerli film Saat:20.00 (SHOW TV), Sen Çal Kapımı- Dizi Saat:20.00 (FOX)

Günün köşe yazısı

Millet İttifakı’nın adayı, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa, ilk işi yetkilerini devretmek olacak. Birinci şart bu. Artık yemin mi eder, noterden peşinen senet mi verir, onu bilmem. Fakat üç nokta var ki gözlerden kaçmamalı. Rauf Tamer'in yazısı...

8 Eylül günlük burç yorumları