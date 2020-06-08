Güne Başlarken | 8 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, corona virüs ile mücadelede normalleşme adımlarının atılmasının ardından ziyaretçi sayısında yaşanan artış, ada halkını tedirgin etti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 914 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 170 bin 132 ve can kaybının 4 bin 692 olduğunu, 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 137 bin 969'a ulaştığını bildirdi.

Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde Kopenhag, sahasında Randers'i 2-1 mağlup etti.

Güne Dair Notlar

8 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,77 TL, euro ise 7,64 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 19°C, 27°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 33°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 19°C, 24°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 16°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Mevsiminde yemek lazım!

Haziran ayında hangi balıklar yenir?

Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Peki haziran ayında hangi balık yenir?

İşte haziran ayı balıkları

Tekir

Barbunya

Mercan

Levrek

Eşkina (Dip balıkları)

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Zalim İstanbul (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster (ATV), Sefirin Kızı (Star TV)

Dizi önerisi: Kardeşler Takımı (Band of Brothers) - 2001

Film önerisi: Çizgili Pijamalı Çocuk 2008

Kitap önerisi: Turgut Gürsan - Nazi Almanya'sının Gizli Tarihi

Günlük burç yorumları (8 Haziran 2020)

KOÇ: Üstün nitelikli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Sizi etkileyecek kişileri ve çevrenizi sınayacağınız bir gün.

BOĞA: Yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce iç sesinize güvenseniz çok iyi olacak. Sistemli yapınızı bozmamalısınız. Seyahat planları yapabilirsiniz.

İKİZLER: Yakın arkadaşınızla konuşacaksınız. Başka biriyle ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevresel risklerden uzak durmanız iyi olur.

YENGEÇ: Hayatın zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz stresin etkisini azaltabilir ve yok edebilirsiniz. Duygusal değişiminiz yüzünden çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.

ASLAN: Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Farkında olmadan onlara tavırlı davranıyorsunuz.

BAŞAK: Sosyal yaşantınızda kararlı ve istikrarlı bir tablo çizmeniz doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Bugünlerde çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Duygusal konularda kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.

TERAZİ: Bugün düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde olacak. Bazı konularda sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkındasınız ve hiçbir şeyi kolay kolay beğenmiyorsunuz.

AKREP: Yaşantınızda gelişen olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda fazla üzülmeyin. Hayatın daha eğlenceli yönlerini görmeniz sizi olumlu yönde değiştirecek. Başkalarının yaşamını merak edebilir, onları eleştirebilirsiniz.

YAY: Birlikte olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız. Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için bazen yakınlarınızla aranızda tartışma çıkıyor. Temkinli hareket etmelisiniz.

OĞLAK: Üst yöneticilerle aranızda güçlü duygusal bağların gelişmesi ve onlarla işbirliği içinde hareket etmeniz, sizin için olumlu bir aşama olacak. Sizin olaylara katı bir tutum içinde yaklaşmanız çatışmalara neden olabilir.

KOVA: Aradığınız destek kariyeriniz konusunda büyük önem taşıyor. İş bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz. İlişkilerinizde yargılayıcı davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olaylara ciddi bakıyorsunuz.

BALIK: Partnerinizle birlikte akılcı bir tutum izleyeceksiniz. Yaşadığınız sorunlar yüzünden canınız sıkılabilir. Maddi konularla ilgili gelişimleri takip etmek zorundasınız. Duygusal takıntılarınız yüzünden kafanız karışabilir.

8 Haziran gününe damga vuran olaylar

Halk Bankası Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1933

Japonlar Çin'in Kanton şehrini bombaladı; ölü sayısı belirlenemeyecek kadar fazla. 1938

5434 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu" kabul edildi. 1949

Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Ankara Gülhane Askeri Hastanesi'nde gerçekleştirildi. 1951

Ordu mensupları hazineye yardım amacıyla alyanslarını bağışlamaya başladılar. 1960

ABD'li siyah lider ve medeni haklar eylemcisi Martin Luther King'in öldürülmesi sanığı James Earl Ray Londra'da yakalandı. 1968

Türkiye'de, Altın Portakal sinema ödüllerini Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan kazandı. Boğaziçi Köprüsü'nden ilk araç geçiş denemesi yapıldı. 1973

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Hava Yolları bir kamu iktisadi kuruluşuna dönüştürüldü. 1984

İstanbul'da deniz otobüsü seferlerine başlandı. 1987

Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti. Doğru Yol Partisi genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 1993

Kuzey Kore, ülkeye yasadışı yollardan giriş yaptıkları gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden iki kadın gazeteciyi, 12 yıl süreyle "zorla çalıştırma"ya mahkum etti. 2009

ABD'li araştırmacılar, 3 buçuk milyar yıl önce Mars'ın üçte birinin denizlerle kaplı olduğunu ortaya çıkardı. 2010

Günün videosu: 10 gramlık kedi sezaryenle alındı



