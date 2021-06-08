Güne Başlarken | 8 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
08 Haziran 2021, Salı 07:31 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Ersin Yıldırım ve ağabeyi Burhan Yıldırım, boşanmak isteyen iki çocuğunun annesi Ceylan Yıldırım'ı kaçırarak işkence yaptı. İki kardeşe 16 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, kendilerine yardım eden kardeşleri Dilek ve Ali Yıldırım’a 11 yıl 6 ay, amcaları Sait Yıldırım’a ise 5 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde gerçekleşen ve bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü saldırının, İslamofobik nedenlerle yapılmış olabileceği kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatında "cesaret verici işaretler" görmeye devam ettiklerini belirterek DSÖ'ye bildirilen vaka sayılarının son 6 haftadır, ölü sayılarının ise son 5 haftadır düşüşte olduğunu bildirdi.
Yunanistan'ın Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyeceği bildirildi.
Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 52 bin 924’e ulaştı.
Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar 28 bin 200’den fazla kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığının görüldüğünü açıkladı.
Güne Dair Notlar
- 8 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,62 TL euro ise 10,49 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 23°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 31°C Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 13°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 22°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Bir yandan iklim değişikliği diğer taraftan insan eliyle ortaya çıkan felaketler hayatımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Türkiye, küresel ısınmanın olumsuz etkilerini en fazla hisseden ülkelerden biri. Bu değişim kuraklık, rekolte kaybı ve ekolojik dengede yıkım olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan analizler, yakın zamanda büyük bir beslenme sorunuyla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Balıkçılık en fazla etkilenecek alanlar arasında. Hakan Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Zeki Ama Çalışmıyor - Oğuzhan Uğur
Gülümseten HikayelerUçak fobisinden ilişkilerine, askerlik anılarından üniversite günlerine dek birçok anektodu samimiyetle paylaşan Oğuzhan Uğur için hiciv ustası desek abartmış olmayız. İlk gençliğinde karikatür de çizen Uğur, en ciddi konuları bile eğlendirerek anlatmaya devam ediyor. Siz de hayatın absürtlüğü karşısında kara mizaha sığınıyorsanız, meşhur programı P!NÇ’e de kaynaklık etmiş durum komedisi tadındaki bu hikâyeleri okurken kendinizi gülmekten alıkoyamayacaksınız.
8 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar almanın zamanı geldi de geçiyor. Çevrenizi sınayacağınız bir gün.
- BOĞA: Yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Yapınızı bozmamalı ve gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz.
- İKİZLER: Bilinçaltınızda yoğunlaştığınız konuların sizi olumlu etkilediği gerçek. Bazı planların tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bazen her şeyi çok abartarak sorun haline getiriyorsunuz.
- YENGEÇ: Duygusal ilişkilerde partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Düşüncelerinizden yola çıkarak bazı problemlerin üstesinden geleceksiniz. Bugün dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecek.
- ASLAN: İş hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. İsteklerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirebilirsiniz. Paylaşımın önemli olduğunu çevrenize hissettirmelisiniz.
- BAŞAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç arkadaşlıklar kurup farklı kişilerle birlikte olacaksınız. İşinizi daha kişisel hale getirmek, kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.
- TERAZİ: Retro Jüpiter’in sizi zorlaması nedeniyle bazı engellere takılabilir ve kendinizi anlatmakta zorluklar yaşayabilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.
- AKREP: Bugün duygusal değişiminiz yüzünden çevrenizdekilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Küçük seyahat planları yapacaksınız.
- YAY: Finans konularının gündeme gelmesiyle satın alma isteğiniz ortaya çıkıyor. Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi artıracak.
- OĞLAK: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız enerjinizi sportif olaylarda kullanıp arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamaya dikkat etmelisiniz.
- KOVA: Dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Bugün, yaratıcılığınız artıyor.
- BALIK: Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle tartışma ortamı yaratmayın Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. Kimseyi kırmayın.