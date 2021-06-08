Güne Başlarken | 8 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Ersin Yıldırım ve ağabeyi Burhan Yıldırım, boşanmak isteyen iki çocuğunun annesi Ceylan Yıldırım'ı kaçırarak işkence yaptı. İki kardeşe 16 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, kendilerine yardım eden kardeşleri Dilek ve Ali Yıldırım’a 11 yıl 6 ay, amcaları Sait Yıldırım’a ise 5 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde gerçekleşen ve bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü saldırının, İslamofobik nedenlerle yapılmış olabileceği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatında "cesaret verici işaretler" görmeye devam ettiklerini belirterek DSÖ'ye bildirilen vaka sayılarının son 6 haftadır, ölü sayılarının ise son 5 haftadır düşüşte olduğunu bildirdi.

Yunanistan'ın Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyeceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 52 bin 924’e ulaştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar 28 bin 200’den fazla kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığının görüldüğünü açıkladı.

Güne Dair Notlar

8 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,62 TL euro ise 10,49 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 23°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 31°C Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 13°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 22°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bir yandan iklim değişikliği diğer taraftan insan eliyle ortaya çıkan felaketler hayatımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Türkiye, küresel ısınmanın olumsuz etkilerini en fazla hisseden ülkelerden biri. Bu değişim kuraklık, rekolte kaybı ve ekolojik dengede yıkım olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan analizler, yakın zamanda büyük bir beslenme sorunuyla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Balıkçılık en fazla etkilenecek alanlar arasında. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Zeki Ama Çalışmıyor - Oğuzhan Uğur

Gülümseten HikayelerUçak fobisinden ilişkilerine, askerlik anılarından üniversite günlerine dek birçok anektodu samimiyetle paylaşan Oğuzhan Uğur için hiciv ustası desek abartmış olmayız. İlk gençliğinde karikatür de çizen Uğur, en ciddi konuları bile eğlendirerek anlatmaya devam ediyor. Siz de hayatın absürtlüğü karşısında kara mizaha sığınıyorsanız, meşhur programı P!NÇ’e de kaynaklık etmiş durum komedisi tadındaki bu hikâyeleri okurken kendinizi gülmekten alıkoyamayacaksınız.

8 Haziran günlük burç yorumları