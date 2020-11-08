Güne Başlarken | 8 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
08 Kasım 2020, Pazar 07:37 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, corona virüs dolayısı ile hayatını kaybetti.
- ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı Demokratların adayı Joe Biden olmasının ardından Cumhuriyetçi Parti’nin avukatları harekete geçti.
- Süper Lig’in 8. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor’a 2-0 yenilen Fenerbahçe, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Ligde üst üste son 4 karşılaşmasını kazanan sarı-lacivertliler, bu galibiyet serisini de İttifak Holding Konyaspor maçında yitirdi.
- Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan corona virüs vakalarının ardından 65 yaş ve üstündekilere 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
- İzmir'de depremden 91 saat sonra enkaz altında kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, taburcu edildi.
Güne Dair Notlar
- 7 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,52 TL euro ise 10,12 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 12°C, 18°C Antalya, Az bulutlu. 17°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 5°C, 16°C Trabzon, Çok bulutlu, sağanak yağışlı. 13°C, 16°C Diyarbakır, Parçalı bulutlu. 6°C, 20°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün kitabı
Jose Saramago- Körlük
Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz’li yazar José Saramago’ya 1998’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dönemin liberal demokrasi anlayışına bir eleştiri mahiyetinde kaleme alınan roman, insanların gittikçe bencilleşip olaylar karşısında duyarsızlaşmasını bir körlük metaforu etrafında işliyor.
Baştan sona heyecan verici olayların birbirini takip ettiği eser, sizi de derinden sarsacak. Güç ve iktidar oyunlarının insanlarda yarattığı vahşeti gözler önüne seren bu roman karşısında, bugünün toplumlarını düşünmeye başlayacaksınız. Kim bilir; belki de insanlığın sonunu, yine gittikçe duyarsızlaşan insanlığın ta kendisi getirecektir.
Günün köşe yazısı
Türkiye’nin en usta oyuncularından Metin Akpınar için bir film çekildi biliyorsunuz; adı ‘İyi ki Yapmışım’... 39. İstanbul Film Festivali’nde ve sonrasında belgeselin bir iki gösterimi yapıldı ama kaçırdım; çok da üzüldüm. Nasıl izlerim diye peşine düşünce; yönetmen Selçuk Metin ve senaryoyu yazan Zeynep Miraç beni kırmayıp izlettirdiler, sağ olsunlar var olsunlar. Şöyle söyleyeyim; Metin Akpınar iyi ki yapmış onca şeyi, ben de iyi ki izlemişim. Şirin Sever'in köşe yazısı...
8 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluk karşısında daha cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmeniz için motivasyona ihtiyacınız var.
- BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
- İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için bugün inatçısınız. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalısınız. Yanlış giden işlerinizi hızlı şekilde düzeltmek zorundasınız. Çevrenizi kırıyorsunuz.
- YENGEÇ: Sezgileriniz yüksek. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Hep geleneksel davrandığınız için farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızı artırmalısınız.
- ASLAN: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranın. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmayın. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.
- BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli ve agresif yapıyor. İş çevrenizde saygılı ilişkilerin sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız kendi işlerini de, size yükleyebilirler.
- TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak karar alacaksınız. Sizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün.
- AKREP: Düşüncelerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı olacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinize de yansıtmak istemeniz sizi çekici yapıyor.
- YAY: Derin düşünceleriniz kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına fazla sorumluluk alıyorsunuz. Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz. Farklı ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.
- OĞLAK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. Gelecek tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.
- KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Ama onun inatçı tavırları canınızı sıkacak.
- BALIK: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.