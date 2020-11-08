Güne Başlarken | 8 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, corona virüs dolayısı ile hayatını kaybetti.

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı Demokratların adayı Joe Biden olmasının ardından Cumhuriyetçi Parti’nin avukatları harekete geçti.

Süper Lig’in 8. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor’a 2-0 yenilen Fenerbahçe, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Ligde üst üste son 4 karşılaşmasını kazanan sarı-lacivertliler, bu galibiyet serisini de İttifak Holding Konyaspor maçında yitirdi.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan corona virüs vakalarının ardından 65 yaş ve üstündekilere 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

İzmir'de depremden 91 saat sonra enkaz altında kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, taburcu edildi.

Güne Dair Notlar

7 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,52 TL euro ise 10,12 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 12°C, 18°C Antalya, Az bulutlu. 17°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 5°C, 16°C Trabzon, Çok bulutlu, sağanak yağışlı. 13°C, 16°C Diyarbakır, Parçalı bulutlu. 6°C, 20°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün kitabı

Jose Saramago- Körlük

Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz’li yazar José Saramago’ya 1998’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dönemin liberal demokrasi anlayışına bir eleştiri mahiyetinde kaleme alınan roman, insanların gittikçe bencilleşip olaylar karşısında duyarsızlaşmasını bir körlük metaforu etrafında işliyor.

Baştan sona heyecan verici olayların birbirini takip ettiği eser, sizi de derinden sarsacak. Güç ve iktidar oyunlarının insanlarda yarattığı vahşeti gözler önüne seren bu roman karşısında, bugünün toplumlarını düşünmeye başlayacaksınız. Kim bilir; belki de insanlığın sonunu, yine gittikçe duyarsızlaşan insanlığın ta kendisi getirecektir.

Günün köşe yazısı

Türkiye’nin en usta oyuncularından Metin Akpınar için bir film çekildi biliyorsunuz; adı ‘İyi ki Yapmışım’... 39. İstanbul Film Festivali’nde ve sonrasında belgeselin bir iki gösterimi yapıldı ama kaçırdım; çok da üzüldüm. Nasıl izlerim diye peşine düşünce; yönetmen Selçuk Metin ve senaryoyu yazan Zeynep Miraç beni kırmayıp izlettirdiler, sağ olsunlar var olsunlar. Şöyle söyleyeyim; Metin Akpınar iyi ki yapmış onca şeyi, ben de iyi ki izlemişim. Şirin Sever'in köşe yazısı...

8 Kasım günlük burç yorumları