Güne Başlarken | 8 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Bursa'da, güvercin çalmak isteyen şüpheli, kafesin kapısını açamayınca ateşe verdi. Jandarma, 50 güvercinin yanarak ölmesine neden olan şüpheliyi arıyor.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan TIR'ın altına girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Konya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmet Toker ve kardeşi Bayram Toker öldü, 3 kişi yaralandı.

İstanbul Şişli'de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yanan daireden yaralı kurtarılan karı-koca 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, binada mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe gittikleri ormanda kaybolan Rus çift, jandarma ve Arama Kurtarma (AKUT) ekiplerince bulunarak kurtarıldı.

Karaman'da Ali Y. (57) ile oğlu Zülfikar Y. (27) arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaralanan baba-oğul ihbar ile gelen sağlık ekibi tarafından farklı hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.

Güne Dair Notlar

8 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,70TL, euro ise 11,20 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 19°C Yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu Antalya, 16°C, 25°C Az bulutlu ve açık Ankara, 8°C, 21°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 13°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 6°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Alparslan: Büyük Selçuklu

8 Kasım günlük burç yorumları