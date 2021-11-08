Güne Başlarken | 8 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
08 Kasım 2021, Pazartesi 07:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Bursa'da, güvercin çalmak isteyen şüpheli, kafesin kapısını açamayınca ateşe verdi. Jandarma, 50 güvercinin yanarak ölmesine neden olan şüpheliyi arıyor.
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan TIR'ın altına girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Konya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmet Toker ve kardeşi Bayram Toker öldü, 3 kişi yaralandı.
İstanbul Şişli'de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yanan daireden yaralı kurtarılan karı-koca 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, binada mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe gittikleri ormanda kaybolan Rus çift, jandarma ve Arama Kurtarma (AKUT) ekiplerince bulunarak kurtarıldı.
Karaman'da Ali Y. (57) ile oğlu Zülfikar Y. (27) arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaralanan baba-oğul ihbar ile gelen sağlık ekibi tarafından farklı hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.
Güne Dair Notlar
- 8 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,70TL, euro ise 11,20 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 19°C Yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu Antalya, 16°C, 25°C Az bulutlu ve açık Ankara, 8°C, 21°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 13°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 6°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Alparslan: Büyük Selçuklu
8 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün gideceğiniz ortamlarda bazı kişilerin dikkatini çekerek, ilginizi farklı konulara kaydırabilirsiniz. İletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız.
- BOĞA: İçinizde yoğun duyguların oluştuğu bir gün. Enerjinizi maddi ve kişisel konulara istediğiniz gibi aktarabilecek ve girişimciliğinizi gösterebileceksiniz. İletişiminiz mükemmel gelişiyor. İşinizi şansa bırakmamalısınız.
- İKİZLER: Yüzünüze yerleşmiş sakin havanızın altında, kimsenin beklemediği kadar ketum ve yanlış adım atmayacak kadar sağlamcı birisiniz. Bugün, kısa seyahatleri gündeminize alabilirsiniz. Aileniz sizi destekliyor.
- YENGEÇ: Karşıt Ay, başarınızı ortaya çıkaracak bir konum sergiliyor. Yaptığınız her işi başaracak enerjiye sahipsiniz. Paylaşmanız gereken konular size olumlu bir şekilde geri dönüyor. Kendinize güveniniz gayet iyi.
- ASLAN: Duygusal ilişkinize gerekli disiplini getirmeli ve bazı olayları temize çekmelisiniz. Enerjinizin yüksek oluşu nedeniyle birçok işi bir arada yapıyor ve çok yoruluyorsunuz. Eski olayları gündeme getirmemelisiniz.
- BAŞAK: Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmayacak. Onların size destek vermesi hoşunuza gidecek.
- TERAZİ: Zevkleriniz için para harcamaya bayılıyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmenize neden olan bu durum sizi sıkmamalı. Yakında istediğiniz maddi kazançlara kavuşacaksınız. Yatırıma daha çok yoğunlaşmalısınız.
- AKREP: Dikkatinizi yapacağınız işlere odaklayın. Duygusal yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut. Büyük başarılara hazır olun. Güçlü konumunuzu kıskanan kişilerin varlığı sizi huzursuz edebilir.
- YAY: Arkadaşlarınızın bazı fikirlerini beğenmeseniz de onlara yargılayıcı bakmayın. Takıntılarınızdan uzaklaşın. Bazı kişilerle birlikte olma planları içindesiniz. Bu karşılaşmalar önemli unutmamalısınız.
- OĞLAK: Ay sizin sanatsal yeteneklerinizi ortaya çıkaracak ve sosyal aktivitelere zaman ayıracaksınız. Bugün iletişim konusunda başarılısınız. Çevrenizde olağanüstü güzelliklere yer vermek gibi saplantılar içindesiniz.
- KOVA: Duygusal ilişkileriniz için mükemmel bir performans. Partnerinizle güçlü bir çekim gücü içinde olmanız aranızda güç birliği oluşturmanıza neden oluyor. Onunla birlikte yeni projeler içine gireceksiniz.
- BALIK: Her alanda başarılı olmanıza rağmen tercihlerinizi beğendiğiniz konulardan yana kullanıyorsunuz. Maddi konularda önerilere açıksınız. Yapmanız gereken cesurca ve akıllıca manevralar olmalı.