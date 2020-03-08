Güne Başlarken | 8 Mart 2020
Bugün 2020 yılının 65'inci gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
08 Mart 2020, Pazar 07:48 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Yunanistan, Avrupa’ya gitmek için sınırında bekleyen sığınmacıların üzerine otomatik tüfeklerle ateş edecek kadar acımasız yüzünü ortaya koydu.
- İran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 145’e, vaka sayısı ise 5 bin 823’e yükseldi.
- Tokat’ın Turhal ilçesinde, üzerindeki önlüğü ile derslere katılarak köy okulunun maskotu olan 'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde hayatını kaybetti.
- Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) ateşkes anlaşmasında M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyeleri başlatılması kararının ardından, M4 karayolunda görüntülendi.
- 7 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,09 TL, euro ise 6,88 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C Parçalı bulutlu İzmir, 23°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 20°C Az bulutlu Ankara, 21°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 17°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, 22°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Sabah uyandığınızda ilk iş olarak telefonunu eline alıp sosyal medyada gezinenlerdenseniz, bu alışkanlığınıza bugünlük ara verin.
Uyandıktan sonra en az yarım saat cep telefonunuzdan ve hayatın karmaşasından uzak durun ve gözlerinizi kapatıp kendinizi dinleyin.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Güvercin (Star TV), Gel Dese Aşk (atv), Savaşçı (FOX TV)
Dizi önerisi: Avenue 5
Okunacak kitap önerisi: Demir Ökçe - Jack London
Oynanacak oyun önerisi: Slap Kings
Günün spor müsabakaları: Süper Lig’de 25. haftaya Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (İstanbul/13.30/Rize/16.00/Sivas/19.00)
TFF 1. Lig’de 26. hafta Akhisarspor-Osmanlıspor, Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (Manisa/16.30/İzmir/19.00)
Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur
Günlük burç yorumları (8 Mart 2020)
- KOÇ: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği unutmamalısınız. Güç ve duyguyu bir arada yaşamak istiyorsunuz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz
- BOĞA: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle duygusal yakınlaşmalar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.
- İKİZLER: Cesaret edemediğiniz birçok aktivitelerde var olmak isteyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız karmaşa yaşayacak. Dengelerin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.
- YENGEÇ: Olaylar karşısındaki yaklaşımlarınız günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.
- ASLAN: Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı bir süre gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor. Biraz daha gayretli olun.
- BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucu geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz epey bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönemdesiniz. Dikkatli olun.
- TERAZİ: Masraflarınızdaki artışın nedeni biraz da sizin hatanız. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak aktarmanız istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.
- AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Bazı tesadüfler eski duyguları tetikliyor.
- YAY: Gönül freninizi sağlam tutun. Kişiliğinizdeki duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz.
- OĞLAK: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.
- KOVA: Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu olabilir.
- BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanız. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolayca etkiliyorsunuz.
8 Mart gününe damga vuran olaylar
- Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı hakkında üç ayrı görüş var: Birinci görüşe göre,1857'de New Yorklu dokuma işçisi kadınlar, düşük ücretleri, on iki saatlik iş gününü ve artan iş yükünü protesto etmek için bir gösteri yürüyüşü yaptılar. Polis şiddet kullanarak yürüyüşü dağıttı. İkinci görüşe göre, Amerikalı kadınlar 8 saatlik işgünü ve kadınların siyasal hakları için mücadele ederken, Şubat 1908'de Manhattanlı iplik işçisi kadınların grev yapması ve polisin yine şiddet kullanmasıdır. Üçüncü görüş,1909'da New Yorklu dokuma işçisi kadınların işten çıkarılmaları protesto etmek için fabrikayı işgal etmeleri, çıkan yangında 129 kadının hayatını kaybetmesidir. Başlangıcı hangi olay olursa olsun, bu mücadelenin anısına, II. Enternasyonalin 1910'daki Kongresi'nde Clara Zetkin'in önerisiyle , Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edildi.1910 yılından başlayarak 8 Mart tüm dünyada kadınlar için özel bir anlam taşıdı. Kadınların başkaldırısını simgeledi, birlikte bir güç olmanın, dayanışmanın anlamını bugünlere taşıdı. 1960'lı yıllara dek sosyalistlerin kutladığı bir gün olan ,1960'lı yıllarda yükselen feminizmin etkisiyle tüm kadınların, sadece emekçi olarak değil, hayatın tüm alanlarında, yaşanan ortak ezilmişliği ve mücadeleyi simgeleyen bir gün olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler de 1975'te bugünü "Dünya Kadınlar Günü" olarak ilan etti. 1857
- İsmet İnönü 7. TBMM'yi açtı ve yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Şükrü Saraçoğlu hükümeti kurmakla yeniden görevlendirildi. 1943
- New York Metropolitan Operası Taksim Gazinosu'nda bir konser verdi. 1944
- Yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar, Heybeliada'daki köşkünde öldü. 1944
- Tanımladığı bir deri hastalığı ''Behçet Hastalığı'' adıyla dünya tıp literatürüne geçen, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Ordinaryüs Profesör Dr. Hulusi Behçet, kalp krizi sonucu İstanbul'da öldü. 1948
- Adnan Menderes hükümeti istifa etti. Bir gün sonra II. Menderes hükümeti kuruldu; hükümette üç yeni bakan görev alırken altı bakan yer değiştirdi. 1951
- Ünlü keman virtüozu Yehudi Menuhin konser vermek için İstanbul'a geldi. 1951
- Devletin siyasal prestijine ve mali gücüne zarar getirdiğine karar verilen ya da kişilerin özel hayatına tecavüz eden yazılar yazan gazetecilere ağır cezalar öngören Basın Kanunu, TBMM'den geçti. 1954
- Türkiye'nin ilk kanserle savaş dispanseri açıldı. 1955
- Antakya'nın içme suyu kaynağına fare zehiri konulduğu yolundaki ihbar üzerine Emniyet geceyarısı kent sakinlerine "su içmemeleri" çağrısı yapıldı. 1971
- TRT Genel Müdürlüğü, CHP ve Demokratik Parti'nin başvurusu üzerine, bu partilere de Başbakan Demirel'le TV'de yapılan söyleşi kadar süre tanınmasını kararlaştırdı. 1975
- İstanbul'da Osmanbey'deki Dostlar Tiyatrosu'nda İlerici Kadınlar Derneği (İKD) 'nin kuruluş çalışmasını yürüten kadınların girişimiyle ilk kez kamuya açık bir kutlaması düzenlendi. 400-500 kadının katıldığı toplantıda, Kadılar Günü'nün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Aynı yıl Ankara'da da kutlaması yapıldı. 1975
- Yunanistan Türk savaş gemilerinin bir Yunan Destroyerine ateş açtığı iddiası ile Ankara'daki büyükelçisini geri çağırdı. Gelişmeler üzerine Türkiye de Atina büyükelçisine ülkeye dönme talimatı verdi. 1984
- 8 ilde olağanüstü hal uygulanması ile ilgili "Olağanüstü Hal Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1984
- Kadın Çevresi Yayıncılığın çıkarttığı Feminist dergisi yayına başladı. Sahibi ve yazı işleri müdürlüğünü Handan Koç'un yaptığı derginin başlıca yazarları.Ayşe Düzkan, Handan Koç, Minu, Defne, Filiz K., Serpil, Gül, Sabahnur, Vildan, Stella Ovadis idi. Dergi, Mart 1990'da yayın hayatına son verdi. 1987
- İstanbul Cumhuriyet Savcılığı özel TV'lerdeki müstehcen yayınları takibe aldı. 1992
- İstanbul-Diyarbakır seferini yapan THY'nin RC-100 tipi uçağı, Diyarbakır'a inişi sırasında düştü: 74 kişi öldü, 3 kişi yaralı kurtuldu. 2003