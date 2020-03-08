Güne Başlarken | 8 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Yunanistan, Avrupa’ya gitmek için sınırında bekleyen sığınmacıların üzerine otomatik tüfeklerle ateş edecek kadar acımasız yüzünü ortaya koydu.

İran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 145’e, vaka sayısı ise 5 bin 823’e yükseldi.

Tokat’ın Turhal ilçesinde, üzerindeki önlüğü ile derslere katılarak köy okulunun maskotu olan 'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde hayatını kaybetti.

tedavi gördüğü veteriner kliniğinde hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) ateşkes anlaşmasında M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyeleri başlatılması kararının ardından, M4 karayolunda görüntülendi.

Güne Dair Notlar

7 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,09 TL, euro ise 6,88 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C Parçalı bulutlu İzmir, 23°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 20°C Az bulutlu Ankara, 21°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 17°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, 22°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabah uyandığınızda ilk iş olarak telefonunu eline alıp sosyal medyada gezinenlerdenseniz, bu alışkanlığınıza bugünlük ara verin.

Uyandıktan sonra en az yarım saat cep telefonunuzdan ve hayatın karmaşasından uzak durun ve gözlerinizi kapatıp kendinizi dinleyin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Güvercin (Star TV), Gel Dese Aşk (atv), Savaşçı (FOX TV)

Dizi önerisi: Avenue 5

Okunacak kitap önerisi: Demir Ökçe - Jack London

Oynanacak oyun önerisi: Slap Kings

Günün spor müsabakaları: Süper Lig’de 25. haftaya Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (İstanbul/13.30/Rize/16.00/Sivas/19.00)

TFF 1. Lig’de 26. hafta Akhisarspor-Osmanlıspor, Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (Manisa/16.30/İzmir/19.00)

Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur

Günlük burç yorumları (8 Mart 2020)

KOÇ: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği unutmamalısınız. Güç ve duyguyu bir arada yaşamak istiyorsunuz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz

Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği unutmamalısınız. Güç ve duyguyu bir arada yaşamak istiyorsunuz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz BOĞA: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle duygusal yakınlaşmalar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.

Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle duygusal yakınlaşmalar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir. İKİZLER: Cesaret edemediğiniz birçok aktivitelerde var olmak isteyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız karmaşa yaşayacak. Dengelerin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.

Cesaret edemediğiniz birçok aktivitelerde var olmak isteyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız karmaşa yaşayacak. Dengelerin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz. YENGEÇ: Olaylar karşısındaki yaklaşımlarınız günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.

Olaylar karşısındaki yaklaşımlarınız günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin. ASLAN: Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı bir süre gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor. Biraz daha gayretli olun.

Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı bir süre gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor. Biraz daha gayretli olun. BAŞAK : Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucu geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz epey bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönemdesiniz. Dikkatli olun.

: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucu geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz epey bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönemdesiniz. Dikkatli olun. TERAZİ : Masraflarınızdaki artışın nedeni biraz da sizin hatanız. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak aktarmanız istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.

: Masraflarınızdaki artışın nedeni biraz da sizin hatanız. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak aktarmanız istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor. AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Bazı tesadüfler eski duyguları tetikliyor.

Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Bazı tesadüfler eski duyguları tetikliyor. YAY: Gönül freninizi sağlam tutun. Kişiliğinizdeki duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz.

Gönül freninizi sağlam tutun. Kişiliğinizdeki duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz. OĞLAK: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.

Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz. KOVA: Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu olabilir.

Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu olabilir. BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanız. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolayca etkiliyorsunuz.

8 Mart gününe damga vuran olaylar