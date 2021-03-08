Güne Başlarken | 8 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında artışın yaşandığı illerin, azalan illeri örnek alması gerektiğini belirterek "Riski tüm illerde düşürelim" çağrısında bulundu.

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvası'nda milli sporcular 11 madalya kazandı.

Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault (69), Calvados bölgesindeki helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

İsviçre'de yapılan referandumda seçmenler, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini, yüzde 52'lik oyla kabul etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kadın cinayetleri ve kadına şiddeti, bütün kalbi ve hissiyatıyla lanetlediğini bildirdi.

Güne Dair Notlar

8 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 54 TL euro ise 8, 97 TL.

ise Gram altın 413 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -1°C, 9°C Parçalı bulutlu Antalya, 12°C, 19°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu Ankara, 3°C, 9°C Akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı Trabzon, 2°C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 3°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Kadın hakları konusunun vurgu kazandığı 1848 yılı, Seneca Falls Kadın Hakları Kongresi’nin de ortaya çıktığı yıldı. Seneca Falls kadın hakları bildirgesi yayınlandığında Neptün şimdilerde olduğu gibi Balık burcunda ilerlemekteydi. 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde yaşanan grevin ardından 120 kadın işçi feci şekilde can vermişti. O gün Balık burcunda Güneş-Venüs kavuşumu vardı ve Venüs Akrep burcunda seyreden Neptün ile üçgen açıdaydı. 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edildiği 16 Aralık 1977 tarihinde bu kez Yay burcunda Güneş-Venüs kavuşumu vardı ve Neptün de bu kavuşuma eşlik etmekteydi. Dünya Kadın Hakları Gününü kutlayacağımız 8 Mart 2021 tarihinde Balık burcunda Güneş-Venüs-Neptün kavuşuyorlar. Öner Döşer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Franz Kafka- Dava

Dava, günümüzde insanoğlunun kuşatılmışlığını ele alan bir yapıttır. Artık neredeyse içinden çıkılması imkânsız olan korku kültürü ve çaresizlik hissinin edebi bir dışavurumudur. Bu çağa başlı başına korku egemendir. Çünkü insan, insanca bir dil aracılığıyla iletişim kurabilme, böyle bir dille insanca tepkiler uyandırabilme olanağından yoksun kalmıştır. Kafka'nın Dava'da betimlediği yargılama süreci ve bu süreç esnasında ördüğü hikâye, şüphesiz ki böyle bir çağın en güçlü simgelerinden biridir. Bu ölümsüz eser, insanın insandan korkusu tükenmediği sürece, güncelliğini hiç yitirmeyecektir.

8 Mart günlük burç yorumları