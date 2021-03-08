Güne Başlarken | 8 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
08 Mart 2021, Pazartesi 07:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında artışın yaşandığı illerin, azalan illeri örnek alması gerektiğini belirterek "Riski tüm illerde düşürelim" çağrısında bulundu.
- İtalya'da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvası'nda milli sporcular 11 madalya kazandı.
- Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault (69), Calvados bölgesindeki helikopter kazasında yaşamını yitirdi.
- İsviçre'de yapılan referandumda seçmenler, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini, yüzde 52'lik oyla kabul etti.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kadın cinayetleri ve kadına şiddeti, bütün kalbi ve hissiyatıyla lanetlediğini bildirdi.
Güne Dair Notlar
- 8 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 54 TL euro ise 8, 97 TL.
- Gram altın 413 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -1°C, 9°C Parçalı bulutlu Antalya, 12°C, 19°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu Ankara, 3°C, 9°C Akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı Trabzon, 2°C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 3°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Kadın hakları konusunun vurgu kazandığı 1848 yılı, Seneca Falls Kadın Hakları Kongresi’nin de ortaya çıktığı yıldı. Seneca Falls kadın hakları bildirgesi yayınlandığında Neptün şimdilerde olduğu gibi Balık burcunda ilerlemekteydi. 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde yaşanan grevin ardından 120 kadın işçi feci şekilde can vermişti. O gün Balık burcunda Güneş-Venüs kavuşumu vardı ve Venüs Akrep burcunda seyreden Neptün ile üçgen açıdaydı. 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edildiği 16 Aralık 1977 tarihinde bu kez Yay burcunda Güneş-Venüs kavuşumu vardı ve Neptün de bu kavuşuma eşlik etmekteydi. Dünya Kadın Hakları Gününü kutlayacağımız 8 Mart 2021 tarihinde Balık burcunda Güneş-Venüs-Neptün kavuşuyorlar. Öner Döşer'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Franz Kafka- Dava
Dava, günümüzde insanoğlunun kuşatılmışlığını ele alan bir yapıttır. Artık neredeyse içinden çıkılması imkânsız olan korku kültürü ve çaresizlik hissinin edebi bir dışavurumudur. Bu çağa başlı başına korku egemendir. Çünkü insan, insanca bir dil aracılığıyla iletişim kurabilme, böyle bir dille insanca tepkiler uyandırabilme olanağından yoksun kalmıştır. Kafka'nın Dava'da betimlediği yargılama süreci ve bu süreç esnasında ördüğü hikâye, şüphesiz ki böyle bir çağın en güçlü simgelerinden biridir. Bu ölümsüz eser, insanın insandan korkusu tükenmediği sürece, güncelliğini hiç yitirmeyecektir.
8 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Kuruntulu tavırlarınızla çevrenizi şaşırtacağınız bir gün. Yanınızdakilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor, her zaman kendi duygularınızla hareket ediyor, hiç kimseye güvenmiyorsunuz.
- BOĞA: Yoğun çabanızın size sağlayacağı avantajları düşünüp kuruntularınızı yenmelisiniz. Bu durum herkesten daha fazla yorulmanıza neden oluyor. Sevdiklerinizin sizi anlamalarını bekliyor, ifade zorluğu yaşıyorsunuz.
- İKİZLER: Partnerinizin yardımınıza ihtiyacı olacak. Gerekli fikir ve desteği ona sağladığınız müddetçe yaşam her anlamda sizi mutlu edecek. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.
- YENGEÇ: Çevrenize kızdığınızda duygularınızı içinize atıyor, kimseyle konuşmak istemiyorsunuz. Her şeyiyle farklı bir gün. Güçlü kararlar verecekleri bir dönemdesiniz. Duygularınızı frenlemede üzerinize yok.
- ASLAN: Kişiliğinizle çevreyi olumlu etkileyeceksiniz. İş yaşamınızda sorunlar sizi ilgilendirmemeli. Siz sorumluluklarını yerine getirmesini biliyorsunuz. Bugün yalnız kalmak istemeyeceksiniz.
- BAŞAK: Çevrenizin davranışlarındaki farklılığı hissediyor ama anlamak istemiyorsunuz. Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası. O bir süredir sizden haber bekliyor. Yoğun iş temponuz sizi yorgun düşürüyor.
- TERAZİ: Dengeleriniz bozulunca iç sıkıntınız artıyor. Birçok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahipsiniz, bu başarınızı olumlu etkiliyor. Fırsatları doğru kullanmalısınız.
- AKREP: Arzularınıza gem vuramazsınız. İsteklerinizi yerine getirin. Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Düşündüklerinizi birlikte çalıştığınız kişiler bile çözemiyor. Bugün işinize pozitif yaklaşmalısınız.
- YAY: Bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanmak istiyorsunuz. Korkularınızı yenmelisiniz. Maddi konuların gizli kalmasını tercih edebilirsiniz. Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz.
- OĞLAK: Kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz. Sezgilerinizi doğru kullanmalı ve farklı konularda düşüncelerinizi yoğunlaştırmalı, adımlarınızı sakin atmalısınız.
- KOVA: Çalışma yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli. Sessiz kalmakla birçok sorunu biriktirmek sizi çok sıkacak.
- BALIK: Kendinizi fazla zorlamayın. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve bazı şeyler sizi aşmaya başladı. Arkadaşlarınızla ortak çalışmalarda sürtüşmeler söz konusu. Organizasyonda sorunlar çıkabilir.