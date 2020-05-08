Güne Başlarken | 8 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Corona virüsten ölenlerin sayısı 270 bini aştı.

Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Önceki gün 392.9 lirayla rekor kıran gram altın, dün de yükselişine devam ederek 396 lirayla tarihi zirvesine ulaştı.

İngiltere hükümeti: Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti.

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular Kovid-19 testinden geçti.

Güne Dair Notlar

8 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 7,09 TL, euro ise 7,69 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 19°C Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 22°C Kuzeydoğu ilçelerinde yerel yağış bekleniyor Ankara, 6°C, 15°C Akşam hafif sağanak yağışlı Trabzon, 12°C, 13°C Öğle saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor Diyarbakır, 9°C, 22°C Kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Ramazan'da yapmamanız gereken 10 şey

İftar ve sahurda doğru beslenmek oldukça önemli. Uzun süre aç kaldıktan sonra yavaşlayan metabolizmadan etkilenmemek, enerji dengesini ve konsantrasyon dengesini sağlamak için yapılması gerekenler kadar yapılmaması gerekenler de var. Peki Ramazan ayında neler yapılmamalı? Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri’nden Uzman Klinik Psikolog ve Uzman Diyetisyen Merve Öz, Ramazan ayında yapılmaması gereken 10 alışkanlığı açıkladı.

İşte o 10 alışkanlık

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar- Yeni Bölüm (Kanal D), Kardeş Payı (ATV), Med Cezir- Tekrar (Star TV)

Dizi önerisi: Elveda Rumeli (2007-2009)

Film önerisi: Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)

Kitap önerisi: Arapların Gözünden Haçlı Seferleri - Amin Maalouf

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2020)

KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan geçmişle ilgili konularınızı gözden geçirmelisiniz. İlişkinizi değerlendirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan geçmişle ilgili konularınızı gözden geçirmelisiniz. İlişkinizi değerlendirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. BOĞA : Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşkta hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.

: Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşkta hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz. İKİZLER : Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanızı da sağlıyor.

: Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanızı da sağlıyor. YENGEÇ : Aşkta kariyer ve üstün nitelikler gözünüze hoş görünecek. Bugün konuşulanları gözünüzde büyüterek gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyorsunuz.

: Aşkta kariyer ve üstün nitelikler gözünüze hoş görünecek. Bugün konuşulanları gözünüzde büyüterek gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyorsunuz. ASLAN: Bugün kendinizi yapılandırmak için ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Hayata pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

Bugün kendinizi yapılandırmak için ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Hayata pratik bir şekilde bakıyorsunuz. BAŞAK : Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacak. İsteklerinizde ileriye yönelik artış gözlenecek. Aşkta sakin dönem bitiyor. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz.

: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacak. İsteklerinizde ileriye yönelik artış gözlenecek. Aşkta sakin dönem bitiyor. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz. TERAZİ: Aşk size eğlence gibi geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız sorun yaratabilir.

Aşk size eğlence gibi geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız sorun yaratabilir. AKREP: Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorun ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. İş konusunda çabanız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacak. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.

Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorun ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. İş konusunda çabanız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacak. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız. YAY: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.

Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde. OĞLAK : Yaptığınız görüşmeler girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda fazla düşünmemelisiniz. İlişkinizin uyumunu korumalısınız.

: Yaptığınız görüşmeler girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda fazla düşünmemelisiniz. İlişkinizin uyumunu korumalısınız. KOVA : Romantizm sizi saran duyguların başında geliyor. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız kafanızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz.

: Romantizm sizi saran duyguların başında geliyor. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız kafanızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz. BALIK: Güven ihtiyacı içindesiniz. Elinizde olan imkanlarınızı kullanmak daha çok yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken mevcut durumunuzu korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.

8 Mayıs gününe damga vuran olaylar