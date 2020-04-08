Güne Başlarken | 8 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 400 bini geçti, 80 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla kişi de iyileşti.

Burdur'da 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk etapta verilen 1000'er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek verileceğini açıkladı.

Türkiye, corona virüs düşmanına karşı adeta bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Ve tıpkı Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi 7’den 70’e herkes bir işin ucundan tutuyor, ya maske dikiyor, ya yoksulun ihtiyacını gideriyor ya da komşusunun, köylüsünün yardımına koşuyor.

Güne Dair Notlar

8 Nisan günü saat 7.52'de dolar 6,77 TL euro ise 7,37 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu İzmir, 9°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 14°C, 19°C Kıyı kesimleri hafif olmak üzere sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 16°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu Trabzon, 9°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 9°C, 20°C Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sağlıklı kahvaltı önerisi: Smoothie Kasesi

5 yemek kaşığı süzme yoğurt

10-12 adet yaban mersini

6 adet çilek

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı chia tohumu

Süzme yoğurt blender'a atılır. Çileklerin sap kısımları çıkarılarak üzerine eklenir. Yaban mersini, bal ve chia tohumu da üzerine atılır. İyice karıştırılır. Karıştırma işlemi bitince karışım, kasenin içine alınır. Muz, badem, chia tohumu, ve isteğe göre ekstra yaban mersinleriyle süslenir.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Jet Sosyete (Star TV), Benim Adım Melek (TRT 1)

Dizi önerisi: Geniş Aile

Kitap önerisi: İşimdeyim Gücümdeyim - Umut Sarıkaya

Oyun önerisi: The Catapult 2 (mobil)

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2020)

KOÇ: Maddi durumunuzu gözden geçirmek isteyeceksiniz. İçinizdeki kuşkular yüzünden yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken başarıyı garantilemenizde fayda var.

Maddi durumunuzu gözden geçirmek isteyeceksiniz. İçinizdeki kuşkular yüzünden yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken başarıyı garantilemenizde fayda var. BOĞA : Bugün fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz. Çevre bağlantılarınızı sistemli şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz sürekli değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir.

: Bugün fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz. Çevre bağlantılarınızı sistemli şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz sürekli değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. İKİZLER: Bugün özellikle yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Değişen istekleriniz konusunda kendinizi zorlamamalı, partnerinizin olumlu tavrına daha iyimser bakmalısınız. Bazı detaylar kafanızı kurcalıyor.

Bugün özellikle yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Değişen istekleriniz konusunda kendinizi zorlamamalı, partnerinizin olumlu tavrına daha iyimser bakmalısınız. Bazı detaylar kafanızı kurcalıyor. YENGEÇ: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçiyor, herkesi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.

Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçiyor, herkesi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz. ASLAN: Düşüncelerinizi yaşama geçirmek konusunda deneyim ve bilgilerinizi kullanmak için fırsatlar söz konusu. Gücünüzün farkındasınız. Beklemekten çok sıkılıyorsunuz ve girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz.

Düşüncelerinizi yaşama geçirmek konusunda deneyim ve bilgilerinizi kullanmak için fırsatlar söz konusu. Gücünüzün farkındasınız. Beklemekten çok sıkılıyorsunuz ve girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. BAŞAK: Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağı güçlendirmelisiniz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla birlikte olabileceksiniz. Maddi durumunuz iyi gidiyor.

Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağı güçlendirmelisiniz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla birlikte olabileceksiniz. Maddi durumunuz iyi gidiyor. TERAZİ : Harcamalarınızı denetlemek zorundasınız. Bugün sıra dışı düşünceler içinde olacaksınız. Partnerinizin gözüne girmek için bütçenizin dengelerini bozabilirsiniz, dikkatli olun. İsteklerinizde aşırılık var.

: Harcamalarınızı denetlemek zorundasınız. Bugün sıra dışı düşünceler içinde olacaksınız. Partnerinizin gözüne girmek için bütçenizin dengelerini bozabilirsiniz, dikkatli olun. İsteklerinizde aşırılık var. AKREP: Bugün çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi kimseyle paylaşmamalısınız.

Bugün çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi kimseyle paylaşmamalısınız. YAY: Zorlanmaya gelemediğiniz için ani olaylara tepkili davranıyorsunuz. Önemli konuları atlamadan kendinizi disipline etmek zorundasınız. Maddi konularda ısrarcı tavır takınarak çevre koşullarını değiştirebilirsiniz.

Zorlanmaya gelemediğiniz için ani olaylara tepkili davranıyorsunuz. Önemli konuları atlamadan kendinizi disipline etmek zorundasınız. Maddi konularda ısrarcı tavır takınarak çevre koşullarını değiştirebilirsiniz. OĞLAK: Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek ve görüşmek istediğiniz kişilere hızlı şekilde ulaşacaksınız. İş birliği içinde olduğunuz kişilerin değişik düşünceleri sizde farklı motivasyon yarattığı için mutlu oluyorsunuz.

Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek ve görüşmek istediğiniz kişilere hızlı şekilde ulaşacaksınız. İş birliği içinde olduğunuz kişilerin değişik düşünceleri sizde farklı motivasyon yarattığı için mutlu oluyorsunuz. KOVA : Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi kolayca ifade ettiğiniz için çevreniz kalabalık olacak. Güçlü bağların pekişeceği bir gün geçireceksiniz.

: Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi kolayca ifade ettiğiniz için çevreniz kalabalık olacak. Güçlü bağların pekişeceği bir gün geçireceksiniz. BALIK: Bugün maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek ailenizi ön plana çıkaracaksınız. Gerekli atılımları sağlayacaksınız.

8 Nisan gününe damga vuran olaylar