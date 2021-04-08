Güne Başlarken | 8 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
08 Nisan 2021, Perşembe 07:32 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren kararla Türkiye’deki mal varlıkları dondurulan DEAŞ terör örgütü üyesi 8 kişinin Türk vatandaşı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
- Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 829 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 340 bin 776'ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi.
- ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanmasının biraz zaman alacağını ve varlık alımlarının en azından mevcut hızda deva edeceğini ortaya koydu.
- Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'in cansız bedeni Murat Nehri'nde bulundu. Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılması için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Beşiktaş'ın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Akdeniz ekibinin kalecisi Jose Marafona, Rachid Ghezzal'den yediği gol sonrası Twitter'da gündem oldu.
Güne Dair Notlar
- 8 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 17 TL euro ise 9, 70 TL.
- Gram altın ise 455 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 8°C Gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu Ankara, 8°C, 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 12°C, 17°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 10°C, 25°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Adına bildiri mi diyorlar, muhtıra mı, her ne ise, fakat farkında mısınız, o metni yazanlardan daha çok taraftar yani yandaş buldular... Hem de daha heyecanlısını. Buradan anlaşılıyor ki, imza bir şey ifade etmiyor. Rauf Tamer'in yazısı...
Günün kitabı
Engin Geçtan- İnsan Olmak
İlk kez yayımlandığı 1983'ten günümüze defalarca baskı yapmış ve okurla kurduğu yapıcı ilişkiyi kanıtlamış olan bu kitabında Engin Geçtan insan olmanın ikilemini şöyle anlatır: "Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla, çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu, soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar."
Son yirmi yılın dünyasındaki sosyal ve maddi değişimler düşünülürse, kirpilerin birbirine daha da çok ihtiyaç duyduğunu, her kirpinin bu ikilem karşısında kendi cevabını bulması gerektiğini, tam da bu yüzden İnsan Olmak'ın bugün daha da güncel olduğunu söyleyebiliriz.
8 Nisan burç yorumları
- KOÇ: Yeni planlar için kişisel desteğe ihtiyacınız olabilir. Planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.
- BOĞA: Küçük yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak iyi gelecek ve kafanızdaki karışıklığa çözüm bulacaksınız. Yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz. Cesur olmanız gerek.
- İKİZLER: Sosyal ilişkilerin yarattığı güven duygusuyla hareket ediyorsunuz. Bugün Ay, tepe evinizde ilerliyor ve toplumsal yaşantınıza renk katıyor. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz.
- YENGEÇ: Çevrenizin etkisi altında fazla kaldığınız için yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.
- ASLAN: Çevresel faktörleri lehinize çeviren bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Yeni projeler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Sizin için zaman çok önemli.
- BAŞAK: İletişim gezegeni Merkür’den destek alıyorsunuz. İş birliği ve iletişimde yaşayacağınız gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Güç bağı oluşturacağınız kişilerin önemli olduğunu unutmamalısınız.
- TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Ama bazen öyle içine kapanıyorsunuz ki partneriniz dahil kimse sizi anlayamıyor. Kendinize uygun, yeni projeler içinde olmanız kafanızı meşgul edecek.
- AKREP: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir.
- YAY: Kendinize zaman ayırın ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem verin. Bugün, maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. Duygusal ilişkilerinizde beklediğiniz gelişimi kendi çabanızla sağlamalısınız.
- OĞLAK: Baskıcı duyguları sevmiyorsunuz. Fikirlerinizi güçlü bir şekilde ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler. Mantıklı davranışlarınız tepki alabilir.
- KOVA: Bugün eğlenebileceğiniz ortamlarda değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere yaşantınızda yer açmayı denemelisiniz. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu.
- BALIK: Enerjinizi, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz. Partnerinizin değişik fikirleri sizin için farklı bir pota oluşturuyor. Onunla işbirliği yapmanız lehinize gelişebilir.