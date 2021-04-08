Güne Başlarken | 8 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren kararla Türkiye’deki mal varlıkları dondurulan DEAŞ terör örgütü üyesi 8 kişinin Türk vatandaşı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 829 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 340 bin 776'ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanmasının biraz zaman alacağını ve varlık alımlarının en azından mevcut hızda deva edeceğini ortaya koydu.

Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'in cansız bedeni Murat Nehri'nde bulundu. Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılması için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beşiktaş'ın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Akdeniz ekibinin kalecisi Jose Marafona, Rachid Ghezzal'den yediği gol sonrası Twitter'da gündem oldu.

Güne Dair Notlar

8 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 17 TL euro ise 9, 70 TL.

ise Gram altın ise 455 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 8°C Gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu Ankara, 8°C, 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 12°C, 17°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 10°C, 25°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Adına bildiri mi diyorlar, muhtıra mı, her ne ise, fakat farkında mısınız, o metni yazanlardan daha çok taraftar yani yandaş buldular... Hem de daha heyecanlısını. Buradan anlaşılıyor ki, imza bir şey ifade etmiyor. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Engin Geçtan- İnsan Olmak

İlk kez yayımlandığı 1983'ten günümüze defalarca baskı yapmış ve okurla kurduğu yapıcı ilişkiyi kanıtlamış olan bu kitabında Engin Geçtan insan olmanın ikilemini şöyle anlatır: "Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla, çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu, soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar."

Son yirmi yılın dünyasındaki sosyal ve maddi değişimler düşünülürse, kirpilerin birbirine daha da çok ihtiyaç duyduğunu, her kirpinin bu ikilem karşısında kendi cevabını bulması gerektiğini, tam da bu yüzden İnsan Olmak'ın bugün daha da güncel olduğunu söyleyebiliriz.





8 Nisan burç yorumları