Güne Başlarken | 8 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası "2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısında Aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Küresel salgının yıkıcı etkisine son vermesini ümit ettiğimiz aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Şu ana kadar 10 binin üzerinde gönüllüye 17 bin 700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir' bilgisini paylaştı.

Bodrum’a 2,5 mil uzaklıkta bulunan Kardak kayalıklarında dün yaşanan gerginliğin ardından bölgeye 1 savaş gemisi ve 1 hücum botu gönderildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde taksici durağı önünde gerçekleşen silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Taksiciyi yaralayan kayınço polis ekiplerince yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlaması süresince, 405 bin 38 araç ve sürücünün denetlendiğini, 72 bin 133 trafik kural ihlali belirlendiğini, 307 sürücü belgesinin geçici olarak alındığını duyurdu.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, dün ABD Kongresini basanların "yerli terörist" olduğunu, Başkan Donald Trump’ın ise başından bu yana demokratik kurumlara "topyekün saldırı" başlattığını söyledi.

Güne Dair Notlar

8 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,32 TL euro ise 8,99 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası yağmurlu. 11°C, 18°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 13°C, 19°C Ankara, Parçalı bulutlu. 4°C, 13°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 10°C, 17°C Diyarbakır, Parçalı bulutlu. -3°C, 14°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

ABD Başkenti Washington’un sembolü, ünlü Capitol binasıdır. Bu tarihi binada hem Temsilciler Meclisi hem de Senato toplanır. Trumpçılar, işte bu binayı bastı. Başkanı resmen tescil edecek Kongre üyelerinin toplantısı devam ederken, bu baskını, tüm dünya şaşkınlıkla izledi. Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

Mutlu Prens / Oscar Wilde

Oscar Wilde’ın 1888’de yayımlanan Mutlu Prens’teki masalları oğulları için yazdığı düşünülse de, yazar hedef kitlesini “yediden yetmişe çocuk ruhlu insanlar, şaşırma ve sevinme gibi çocuksu yetilerini koruyanlar” olarak açıklamıştır. Wilde bu masallarda bencilliği ve duyarsızlığı gözler önüne serer ve eleştirir. Onun ana masal kişileri bazen hatalarını anlayarak pişmanlık duyarlar ve özgecil davranışlar sergilerler. Kimi zaman da gözlerini kör eden kibirden bir türlü kurtulamazlar. Mutlu Prens her ne kadar çıraklık döneminin ürünü olsa da, Wilde’ın masal ve alegori alanındaki ustalığını ortaya koyar.

8 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: İş çevresinde kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Ama alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Kafanızın karışık olmasına rağmen birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri sizin için çok önemli.

BOĞA: Kendi adınıza güvenin önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerin etkisinde kalıyorsunuz. Bugün gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz ama bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz.

İKİZLER: Grup çalışmaları için uygun bir gün ve çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Bugün duygusal takıntılarınızdan uzak kalmalısınız. Zamanınızı ihmal ettiğiniz sevdiklerinize ayırabilirsiniz.

YENGEÇ: Bugün, görüşeceğinizin kişilerin toplumsal başarınıza katkıları olabilir. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda yaptığınız çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz.

ASLAN: İş yaşamınızda çevreyle iletişiminiz mükemmel. Disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz. Başarınızın takdir görmesi motivasyon gücünüzü artıracak. Bugün, hiçbir konuda acele etmeyin.

BAŞAK: Her zaman belli standart dahilinde davranarak hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz. Araştırmacı yönünüzü geçmiş deneyimlerinizle birleştireceksiniz. Yeni olaylar gündeme gelecek. Sabırlı olmalısınız.

TERAZİ: Düşüncelerinizi toparlamanız gerektiğini bilmelisiniz. Bilinçaltınız karışık ve bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Belli etmiyorsunuz ama doğanız gereği her şeyi gereksiz irdeliyorsunuz.

AKREP: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız yapacaklarınızı sistemli şekilde planlayıp acele etmemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Bugün, her ortamın farklı yönlerini göreceksiniz.

YAY: İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü kullanıyorsunuz. Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanmaktan yanasınız. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.

OĞLAK: Çevreyle ilişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için birçok neden ortaya çıkacak. Beklentilerinizin kısa sürede gerçekleşmesi için sabırlı bir yapı sergiliyor, değerlerinize sahip çıkmayı çok seviyorsunuz.

KOVA: Bugün kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyin kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Tekliflere temkinli yaklaşmanızda fayda var.

BALIK: İstediğiniz konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz. Bugün yakın ilişkilerinizden farklı anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz. Çevrenizle aranızda gelişen rekabet duygusuna ihtiyacınız yok.