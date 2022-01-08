Güne Başlarken | 8 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde boğularak öldürüldüğü iddia edilen bir kedi, kafası havlu ve poşete sarılarak deniz kenarına atıldı. Vatandaşların bulunduğu kedi, zabıta ekipleri tarafından uygun bir alana gömüldü.

Sultanbeyli’de akşam saatlerinde yangın çıkan kağıt helva deposu 2 saat sonra tekrar alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkan yangın tekrardan kontrol altına alındı.

Bakırköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşıp takla attı. Araçtaki iki kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Kocaeli’de, dört ayrı operasyonda toplam 22 kaçak göçmen yakalanırken, 2 kaçak göçmen otomobilin bagajından çıktı.

Güne Dair Notlar

8 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 13,80 TL euro ise 15,72 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

8 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Kendi doğrularınıza inandığınızda her şeyin daha anlamlı olduğunu biliyorsunuz. Eleştirilmek istemiyorsanız, duygularınızı kendinize saklayın. Yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.

BOĞA: Birliktelikleriniz hakkında duygusal gelişim göstereceksiniz. Karşı tarafın denge konusunda yapacağı hataları bertaraf etmeniz mümkün. İhtimallerden yola çıkarak asıl ulaşmak istediğiniz sonuca geleceksiniz.

İKİZLER: Organizasyon yeteneğinizin öne çıktığını çevrenize ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecek. Herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.

YENGEÇ: Bugün Ay kombinasyon burcunuz Balık’ta ilerlerken bazı fiziksel değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınızı güçlü bir şekilde sergiliyorsunuz.

ASLAN: Aktivitelerinizin engellenmesi canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacak. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz olabilir. Gerginlikler canınızı sıkmamalı.

BAŞAK: Ortaklıklarda ve iş yaşantınızda farklı görüşlü kişilerin desteğine ihtiyacınız olabilir. Sizden büyüklerle kuracağınız diyalog tatmin duygusu sağlayabilir. Bazı düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: Bugün düşünmeden sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız duygularınızı denetim altında tutmalısınız. Bu sizin için epey zor bir durum. Yaşamınızı irdelemekten vazgeçmelisiniz.

AKREP: Duygularınızı olumlu şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Oğlak’taki disipline eden gezegen Satürn’den destek alıyorsunuz. Daha kararlı ve mantıklı düşünmeye başladınız. Bugün sezgileriniz sizi yanıltmıyor.

YAY: Ay’ın bulunduğu konum meraklı yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizdeki birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları size sorumluluk getirecek.

OĞLAK: Duygusal sorunların altında yatan maddi sorunların etkisini inkar edemezsiniz. Bugün toplantıda yeni kararlar almanız mümkün. Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar önemli, düşünmelisiniz.

KOVA: Kazançlarınızı artırma konusunda yaratıcılığınızı kullanacaksınız. İletişim ve zeka gezegeni Merkür para evinizde ilerlerken istediğiniz başarıyı da getirecek. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeleri takip edin.

BALIK: Duygu alışverişinde bulunduğunuzda daha mutlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.