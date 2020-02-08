Güne Başlarken | 8 Şubat 2020
Bugün 2020 yılının 39'uncu gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 29.8. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
08 Şubat 2020, Cumartesi 08:45 Son Güncelleme:
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Güne Dair Notlar
- 8 Şubat günü saat 07.25’te dolar 6,0163 TL, euro ise 6,5886 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı. -1°C, 3°C İzmir, çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı. 4°C, 6°C Antalya, çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı. 8°C, 11°C Ankara, çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı. -4°C, -2°C Trabzon, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar yağışlı. 1°C, 3°C Diyarbakır, çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu. 0°C, 6°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Geceden bir bardak (200 ml) suya bir dilim taze zencefil, bir dilim limon atıp sabah uyanır uyanmaz tüketin.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’ (Show TV), Zümrüdüanka (FOX)
İzlenecek film önerisi: Salgın (Contagion) (2011)
Okunacak kitap önerisi: Yaşar Kemal - Bu Diyar Baştan Başa (1. Cilt)
Oynanacak oyun önerisi: Overwatch
Günün spor müsabakaları: Konyaspor-Denizlispor (14:00), Beşiktaş-Gaziantep FK (17:00), Gençlerbirliği-Trabzonspor (17:00), Fenerbahçe-Alanyaspor (20:00), Adana Demirspor-Adanaspor (19:00), Atletico Madrid-Granada (23:00), Golden State-LA Lakers (04:30)
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn), Peri: Ağzı Olmayan Kız, Dark Waters, Karabasan, Humraz Cin Tarikatı, Şahane Hayaller, Süper Ajanlar
Diğer etkinlikler:
Günlük burç yorumları (8 Şubat 2020)
KOÇ: Hedef ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu olacak.
BOĞA: Bugün duygusal inadınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar çıkabilir. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile çevrenizdekilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Ilımlı olmaya çalışın.
İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.
YENGEÇ: Çevrenize karşı duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde takıntılarınızı denetim altında tutmalısınız.
ASLAN: Amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel ve imtiyazlı biri gibi görmemelisiniz.
BAŞAK: Aklınız maddi konularda olmasına rağmen sosyal yaşantınızı canlı tutmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda epey başarılı günlerinizden biri. Gözler üstünüzde, unutmayın.
TERAZİ: Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, onlarla ortak çalışma yapabilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.
AKREP: Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter’den destek almaya devam ediyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsız olduğunuz zaman başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor. Çıtanızı yükseltin.
YAY: Sistemli davrandığınızda daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde daha fazla yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın sizin için önemli olanı seçmelisiniz.
OĞLAK: Kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerin temelini incelerken çevrenizi unutmayın. İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili fazla müdahaleci olduklarında hemen savunmaya geçiyorsunuz.
KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız düşünün.
BALIK: Her sorumluluğu yerine getirmekte başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak başlangıçlar gündeme gelecek. Yaptığınız çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz.
8 Şubat gününe damga vuran olaylar
- İskoçya kraliçesi Mary kafası uçurularak idam edildi.19 yıl süren hapislikten sonra idam edilen Mary Kraliçe Elizabeth I'in katledilmesine karışmaka suçlanıyordu. 1587
- Kız öğretmen okulu Dar-ül Muallimat açıldı. Sınavla 32 kız öğrenci alındı. 1870
- Rus-Japonya Savaşı başladı. 1904
- 23 Kasım 1918'de İstanbul'a vapurla gelen Doğu Orduları Başkomutanı General Franchet D'Esperey, görkemli bir törenle İstanbul'a girdi. 1919
- Büyük Millet Meclisi tarafından Antep'e gazilik ünvanı verildi. Antep şehrinin adı Gaziantep oldu. 1921
- Gaziantep'te, ''Gazisancak'' adlı gazetenin birinci sayısı çıktı. (285 sayı çıkan gazete, 1925 yılında kapandı.) 1922
- ABD'li piyanist, tiyatro ve sinema oyuncusu Jack Lemmon (John Uhler) doğdu; özellikle 1950'lerin idealist gençliğinin simgesi oldu. 1925
- Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleri yapıldı. Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) iktidarı devam ediyor. 17 kadın milletvekili ilk defa Meclise girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı. Bu dönemde kadın milletvekillerinin meclisteki 395 milletvekiline oranı yüzde 4,5'du. 1935
- Orman Kanunu kabul edildi. 1937
- Atatürk'ün manevi kızı ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen, pilot olarak Kore Savaşı'na katılmak için başvuruda bulundu. Sabiha Gökçen'in bu girişimi batı basının da geniş bir biçimde yer aldı. Ancak Gökçen'in bu isteği Amerikan ordusunda kadın pilot bulunmaması nedeniyle gerçekleşemedi. 1951
- Ünlü dolandırıcı Sülün Osman Bursa'da yakalandı. 1956
- Gazetelerin sayfa sayısı sınırlandı; piyango ve ikramiyeler yasaklandı. 1956
- Ekonomik sıkıntılar nedeniyle gazetelerin sayfaları 6'ya indirildi. 1956
- TRT, köye yönelik televizyon yayınlarının izlenmesi için Ankara'nın 4 köyüne televizyon izleme merkezi kurdu. 1969
- Insbruck'ta yapılan kış olimpiyatları TRT televizyonundan naklen verildi. 1976
- İstanbul gazetelerinin fiyatı 2 liraya çıktı. 1977
- Cumhurbaşkanı Kenan Evren kürtajın günah olmadığını söyledi. 1983
- 81 şair savaşa karşı birer dize yazarak hazırladıkları ortak şiiri yayınladılar. 1991
- Türk pop müziği sanatçısı Cem Karaca kalp krizi sonucu vefat etti. 2004