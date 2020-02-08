Güne Başlarken | 8 Şubat 2020

Güne Dair Notlar

8 Şubat günü saat 07.25’te dolar 6,0163 TL, euro ise 6,5886 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı. -1°C, 3°C İzmir, çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı. 4°C, 6°C Antalya, çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı. 8°C, 11°C Ankara, çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı. -4°C, -2°C Trabzon, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar yağışlı. 1°C, 3°C Diyarbakır, çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu. 0°C, 6°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Geceden bir bardak (200 ml) suya bir dilim taze zencefil, bir dilim limon atıp sabah uyanır uyanmaz tüketin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’ (Show TV), Zümrüdüanka (FOX)

İzlenecek film önerisi: Salgın (Contagion) (2011)

Okunacak kitap önerisi: Yaşar Kemal - Bu Diyar Baştan Başa (1. Cilt)

Oynanacak oyun önerisi: Overwatch

Günün spor müsabakaları: Konyaspor-Denizlispor (14:00), Beşiktaş-Gaziantep FK (17:00), Gençlerbirliği-Trabzonspor (17:00), Fenerbahçe-Alanyaspor (20:00), Adana Demirspor-Adanaspor (19:00), Atletico Madrid-Granada (23:00), Golden State-LA Lakers (04:30)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn), Peri: Ağzı Olmayan Kız, Dark Waters, Karabasan, Humraz Cin Tarikatı, Şahane Hayaller, Süper Ajanlar

Diğer etkinlikler:

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2020)

KOÇ: Hedef ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu olacak.

BOĞA: Bugün duygusal inadınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar çıkabilir. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile çevrenizdekilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Ilımlı olmaya çalışın.

İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.

YENGEÇ: Çevrenize karşı duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde takıntılarınızı denetim altında tutmalısınız.

ASLAN: Amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel ve imtiyazlı biri gibi görmemelisiniz.

BAŞAK: Aklınız maddi konularda olmasına rağmen sosyal yaşantınızı canlı tutmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda epey başarılı günlerinizden biri. Gözler üstünüzde, unutmayın.

TERAZİ: Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, onlarla ortak çalışma yapabilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.

AKREP: Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter’den destek almaya devam ediyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsız olduğunuz zaman başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor. Çıtanızı yükseltin.

YAY: Sistemli davrandığınızda daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde daha fazla yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın sizin için önemli olanı seçmelisiniz.

OĞLAK: Kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerin temelini incelerken çevrenizi unutmayın. İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili fazla müdahaleci olduklarında hemen savunmaya geçiyorsunuz.

KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız düşünün.

BALIK: Her sorumluluğu yerine getirmekte başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak başlangıçlar gündeme gelecek. Yaptığınız çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz.

8 Şubat gününe damga vuran olaylar