Güne Başlarken | 8 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya ulaştı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01’de Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Messi, 150'den fazla ülkeden federasyon üyesi tarafından gerçekleştirilen oylamayla 2011-2020 yıllarının en iyi futbolcusu olarak gösterildi.

Twitter'da "Diriliyoruz" hesabının kullanıcısı M.Ü. ve "Boğaziçi Dayanışması" hesabının kullanıcısı B.B. "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan küfür olayıyla ilgili olarak ellerinde temsilci raporları olduğunu ve sorumluların Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini açıkladı.

Güne Dair Notlar

8 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 06 TL euro ise 8, 50 TL.

ise Gram altın 410 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu Antalya, 14°C, 18°C Sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 10°C, 19°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 1°C, 15°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Şimdi, üniversite girişte YGS ve LYS sisteminin uygulandığı yıllara gideceğiz. Sizlere büyük bir azmin ve başarının kahramanından söz edeceğim… O yıl, üniversite sonuçları 21 Temmuz 2011 Perşembe günü açıklandı. Ertesi sabah işe giderken ayaküstü gazetelere bakıyorum, bir haber dikkatimi çekti. Haberde “Türkiye birincisi Menekşe Okyay Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği’ni tercih edeceğini söyledi. Menekşe, diğer üniversitelerden de teklif geldiğini belirtiyor, ancak ‘Bu teklifleri kabul edemem, bu kararım kesin ve vazgeçmeyi düşünmüyorum” diyor. Türkiye birincisi neden ilk sıraya ODTÜ ve Boğaziçi’ni değil de, Balıkesir Üniversitesi’ni yazar? İlk başta bir anlam veremedim, şaşırdım açıkçası. Okuyunca işin aslını anladım… Sadık Gültekin'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Franz Kafka- Dava

Dava, günümüzde insanoğlunun kuşatılmışlığını ele alan bir yapıttır. Artık neredeyse içinden çıkılması imkânsız olan korku kültürü ve çaresizlik hissinin edebi bir dışavurumudur. Bu çağa başlı başına korku egemendir. Çünkü insan, insanca bir dil aracılığıyla iletişim kurabilme, böyle bir dille insanca tepkiler uyandırabilme olanağından yoksun kalmıştır. Kafka'nın Dava'da betimlediği yargılama süreci ve bu süreç esnasında ördüğü hikâye, şüphesiz ki böyle bir çağın en güçlü simgelerinden biridir. Bu ölümsüz eser, insanın insandan korkusu tükenmediği sürece, güncelliğini hiç yitirmeyecektir.

8 Şubat günlük burç yorumları