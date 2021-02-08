Güne Başlarken | 8 Şubat 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
08 Şubat 2021, Pazartesi 07:31 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya ulaştı.
- Sivas’ın Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01’de Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
- Messi, 150'den fazla ülkeden federasyon üyesi tarafından gerçekleştirilen oylamayla 2011-2020 yıllarının en iyi futbolcusu olarak gösterildi.
- Twitter'da "Diriliyoruz" hesabının kullanıcısı M.Ü. ve "Boğaziçi Dayanışması" hesabının kullanıcısı B.B. "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.
- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan küfür olayıyla ilgili olarak ellerinde temsilci raporları olduğunu ve sorumluların Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini açıkladı.
Güne Dair Notlar
- 8 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 06 TL euro ise 8, 50 TL.
- Gram altın 410 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu Antalya, 14°C, 18°C Sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 10°C, 19°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 1°C, 15°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Şimdi, üniversite girişte YGS ve LYS sisteminin uygulandığı yıllara gideceğiz. Sizlere büyük bir azmin ve başarının kahramanından söz edeceğim… O yıl, üniversite sonuçları 21 Temmuz 2011 Perşembe günü açıklandı. Ertesi sabah işe giderken ayaküstü gazetelere bakıyorum, bir haber dikkatimi çekti. Haberde “Türkiye birincisi Menekşe Okyay Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği’ni tercih edeceğini söyledi. Menekşe, diğer üniversitelerden de teklif geldiğini belirtiyor, ancak ‘Bu teklifleri kabul edemem, bu kararım kesin ve vazgeçmeyi düşünmüyorum” diyor. Türkiye birincisi neden ilk sıraya ODTÜ ve Boğaziçi’ni değil de, Balıkesir Üniversitesi’ni yazar? İlk başta bir anlam veremedim, şaşırdım açıkçası. Okuyunca işin aslını anladım… Sadık Gültekin'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Franz Kafka- Dava
Dava, günümüzde insanoğlunun kuşatılmışlığını ele alan bir yapıttır. Artık neredeyse içinden çıkılması imkânsız olan korku kültürü ve çaresizlik hissinin edebi bir dışavurumudur. Bu çağa başlı başına korku egemendir. Çünkü insan, insanca bir dil aracılığıyla iletişim kurabilme, böyle bir dille insanca tepkiler uyandırabilme olanağından yoksun kalmıştır. Kafka'nın Dava'da betimlediği yargılama süreci ve bu süreç esnasında ördüğü hikâye, şüphesiz ki böyle bir çağın en güçlü simgelerinden biridir. Bu ölümsüz eser, insanın insandan korkusu tükenmediği sürece, güncelliğini hiç yitirmeyecektir.
8 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün düşüncelerinizi açıklarken karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.
- BOĞA: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız. Fikirleriniz sürekli değişiyor. Dikkatli olun.
- İKİZLER: Partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız, bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramayın. Disiplinin önemli olduğu bir gündesiniz. Kendinizi biraz şımartmalısınız.
- YENGEÇ: Düşünceleriniz paylaşırken herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı eğilmeniz sizi farklı yapabilir. Ama haberleşme konusunda ketum davranmanız sizin için önemli açılımlara neden olacak.
- ASLAN: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkileniyor, zorluk yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmayın, olayları akışına bırakın. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz.
- BAŞAK: Kendinizi ifade etmek için her fırsatın size sunulduğunu görüyorsunuz Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey mükemmel gelişiyor.
- TERAZİ: Çevrenizle güçlü iş birliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerin de önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz. Başarıya çeyrek kaldı.
- AKREP: Duygularınızla yaşıyorsunuz. Sıradan işleri sevmediğiniz için farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten mutluluk duyacaksınız. Çevrenizin desteğine ihtiyacınız var.
- YAY: Size destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz. Önemli konular gündeme gelecek.
- OĞLAK: Birçok işi planlayacaksınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıyı kuracaksınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya kolay şekilde yaklaşıyorsunuz.
- KOVA: Enerjinizi çok güzel kanalize ediyorsunuz. Başlatacağınız işlerin size sağlayacağı avantajları iyi özümleyin. Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olun.
- BALIK: Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel ve olayların üstesinden kolay şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.