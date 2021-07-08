Güne Başlarken | 8 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Hatay'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki Engin Seyyar boş bir arazide ölü olarak bulundu.

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı tatil beldesi Kızkalesi’nde, otellerin ortak kullandığı otoparktaki araçlarda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı.

Kuzey Amerika’da haziran ayının şimdiye kadar tutulan kayıtlara göre en sıcak ay olduğu belirtildi.

Akbank, ATM’lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını, kartlı işlemlerin tüm ATM’lerden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Çiftlik Bank kurucusu ’Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın, mahkemenin tutuklama kararının ardından adliyeden çıkarılarak, Maltepe Cezaevine götürüldü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Afganistan’daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen son durumu telefonda görüştü.

Güne Dair Notlar

8 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,68 TL euro ise 10,75 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Anadolu Yakası ile zamanla il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22°C, 26°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 37°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam ve Çamlıdere'de kuvvetli olması bekleniyor. 18°C, 28°C Trabzon, Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22°C, 27°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 39°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Tatil herkesin hakkı. Bir ihtiyaç. Gereksiz harcamaları kesip, harika ve hesaplı yapmak mümkün. Peki tatili yeni nesil anlayışlarla nasıl ucuza getireceğiz? İşte formül. Özlem Denizmen'in yazısı...

Günün kitabı

Miras - Vigdis Hjorth

Bir aile portresinin arka planını resmediyor ve gerçeklere dayalı bir travma hikâyesi anlatıyor. Yakınlığın ve yakınların açtığı yaraların, bağların ve bağları koparmanın hikâyesi bu, tiyatro eleştirmeni Bergljot’un ailesine rağmen sağ kalma, yaşamına sahip çıkma mücadelesinin hikâyesi. Soğuk ve karanlık bir hikâye, portredeki gülümsemelerin gerisinde gizleniyor ama tüm saklı şeyler gibi eninde sonunda açığa çıkıyor.

Norveç’te büyük ses getiren ve çok satan, çok tartışılan bu roman, babanın ölümüyle başlıyor ve yaranın kökenine iniyor.

İnsan ailesini seçemez ama hikâyesini anlatmayı seçebilir.

8 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ: Yeniden durum değerlendirmesi yapabilir ve işinizde sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz. Maddi sıkıntılarınızı hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize de yansıtacaksınız.

BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin alıngan olmasından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecek. Disiplinli yönlerinizi karşınızdakilere de yansıtıyorsunuz. Yeni başlangıçlar için tüm detayları gözden geçirmelisiniz.

İKİZLER: Tutkularınızın gelip geçici olmasından dolayı odaklanma problemi yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yenilenme söz konusu. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle farklı organizasyonlara katılacaksınız.

YENGEÇ: Düşüncelerinizi korkusuzca söylemekten korkmadığınız için tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz. Gücünüzü kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecek.

ASLAN: Olayların farklı boyut kazanmasından memnunsunuz. Ailenizi korumanız gereken konuların ortaya çıkmasıyla yeni olaylar da beraberinde gelecek. Çevrenizdeki kişilerin sizi kullanmasına izin vermeyin.

BAŞAK: İş potansiyeliniz mükemmel ilerliyor. Üstlerinizin vereceği desteği kullanma konusunda mantıklı hareket etmeyi yeğleyeceğiniz bir gün. Güneş ve Ay’dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Fikirlerinizi ortaya koymalısınız.

TERAZİ: Somut düşüncelerin size kazandıracağı alternatiflerden nasibinizi alıyorsunuz. İşbirliği içinde olduğunuz kişiler adaletli tavırlarınızdan etkilenerek size daha fazla sorumluluk yükleyebilirler.

AKREP: Aşk yaşantınızla ilgili atağa kalkabilirsiniz. Partnerinizin sizden beklediği aksiyonu ona verebilirsiniz. Bugün, zevklerinizin daha ön plana çıkmasıyla onunla enerjilerinizi birleştirebilirsiniz.

YAY: Birlikte çalıştığınız kişilerin güçlü yönlerinden büyük zevk alıyorsunuz. Sistemin dışında yaşadığınız halde sizin adınıza yaratılan koşullardan hoşnut kalıyorsunuz. Bazı konularda fazla takıntılısınız.

OĞLAK: Olaylardan etkileniyorsunuz. İnatçı tavırlarınız ve gelişmeye açık fikirlerinizle çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Dostlarınızın, sizin desteğinize ihtiyacı var. Fikirleriniz olumlu karşılanacak.

KOVA: İnatçı ve istekli şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz. Bugün maddi güvene ihtiyacınız var ve birtakım harcamalarınız yüzünden zor duruma düşebilirsiniz. Zevkleriniz söz konusu.

BALIK: Israrlı bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Bugün kesin tavırlarınız yüzünden fırsat kaçırmanız mümkün. Ailenizin tavırlarıyla ters düşebilecek kararlar alabilirsiniz. Onları ikna etmelisiniz.