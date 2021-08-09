Güne Başlarken | 9 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
09 Ağustos 2021, Pazartesi 07:37 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Samsun'un Canik ve Çarşamba ilçelerinde meydana gelen sağanak ile bazı bölgelerde su taşkınları oldu.
- Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde 60 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
- Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) doktorlar, Delta varyantının koronavirüs aşısına ilgiyi artırdığını öne sürüyor. (Euronews)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.
- Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavgada çıktı. Kavgada, Veysi Kaya (30) yaşamını yitirdi, biri kadın 2 kişi de yaralandı.
Güne Dair Notlar
- 9 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 63 TL euro ise 10, 15 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 31°C Parçalı bulutlu Antalya, 27°C, 38°C Az bulutlu Ankara, 18°C, 30°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 23°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 38°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Bugüne kadar hep kışın gidilir diye bilirdim. Palandöken’de kayak yapılır, dağ havası alınır... Erzurum’un her mevsiminin ayrı güzel olduğunu önce Temmuz başı sonra da Ağustos’ta gidince anladım. Verda Özer'in köşe yazısı...
9 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Hareketli bir gün. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösteriyorsunuz. Kendinizi zorlamayın, yardım alabilirsiniz.
- BOĞA: Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar sizin bir parçanız haline geldi. Sevdiklerinizle yapacağınız konuşma olumlu sonuçlanacak.
- İKİZLER: Her konunun altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız net olmayı denemekten başka çareniz yok. Maddi problemlerinizi hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinizde yansıtabileceksiniz.
- YENGEÇ: Sosyal açıdan kendinize güveniniz artıyor. Birçok çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle güç birliği yapacaksınız. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.
- ASLAN: Çevreyle yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri mümkün.
- BAŞAK: Çalışma hayatınızdaki problemlerden kendinizi sorumlu tutmuyorsunuz. İş birliğine önem vermenize rağmen rutin işleri seviyor ve aşk gezegeni Venüs’ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlüyorsunuz.
- TERAZİ: Bu dönem, çevrenizle ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapacaksınız. Bu size hem para kazandıracak hem de ilişkilerinizde öne çıkmanız için fırsat yaratacak.
- AKREP: Bir ilişkiniz varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Görüşeceğiniz veya iş birliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.
- YAY: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için garip bir gizem içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.
- OĞLAK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor.
- KOVA: Yaşamınızla ilgili kararlarınızın sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız olmayın. Zamanı iyi kullanarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla coşkulu saatler yaşayacaksınız.
- BALIK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacak.
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