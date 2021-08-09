Güne Başlarken | 9 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Samsun'un Canik ve Çarşamba ilçelerinde meydana gelen sağanak ile bazı bölgelerde su taşkınları oldu.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde 60 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) doktorlar, Delta varyantının koronavirüs aşısına ilgiyi artırdığını öne sürüyor. (Euronews)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavgada çıktı. Kavgada, Veysi Kaya (30) yaşamını yitirdi, biri kadın 2 kişi de yaralandı.

Güne Dair Notlar

9 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 63 TL euro ise 10, 15 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 31°C Parçalı bulutlu Antalya, 27°C, 38°C Az bulutlu Ankara, 18°C, 30°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 23°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bugüne kadar hep kışın gidilir diye bilirdim. Palandöken’de kayak yapılır, dağ havası alınır... Erzurum’un her mevsiminin ayrı güzel olduğunu önce Temmuz başı sonra da Ağustos’ta gidince anladım. Verda Özer'in köşe yazısı...

9 Ağustos günlük burç yorumları