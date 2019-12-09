Güne Başlarken | 9 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 9 Aralık günü saat 07.54’de dolar 5,78 TL’den işlem görürken, euro ise 6,39 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 0°C, 5°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6°C, 12°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 6°C, 14°C

Adana: Sağanak yağışlı 7°C, 16°C

Antalya: Sabah saatlerinde sağanak yağışlı 11°C, 18°C

Samsun: Sabah saatlerinde yağmurlu 8°C, 12°C

Trabzon: Parçalı bulutlu 6°C, 13°C

Erzurum: Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu -7°C, 0°C

Diyarbakır: Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 0°C, 8°C

9 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, bazı yeteneklerinizi onlarla birleştirmek isteyeceksiniz. Değerlerinizi korumak istiyorsunuz.

BOĞA: Entelektüel ve sosyal kişilerden etkileneceksiniz. Felsefi konuşmalar sizin için önem taşıyor. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız var.

İKİZLER: Sanatsal ortamlarda doğan aşklar gündeme gelebilir. İşte beklenmedik tekliflere hazır olun. Evinizi ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacak. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

YENGEÇ: Bu dönem aşklar yarım kalabilir. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecek. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

ASLAN: Karşı cinse istemeseniz de kayıtsız kalamayacaksınız. İş konusunda iletişime önem vermeniz şart. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

BAŞAK: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma yapabilir. Bu size kâr getirecek. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.

TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsız kalıp ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.

AKREP: Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşan düşünceler sizi hiç etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Bazı olaylara karşı dikkatli olun.

YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü maddi güven ortamlarından alacağınız destekle daha sağlam bir hale getireceksiniz. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik kuracaksınız. Fazla alıngansınız.

KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacak.

BALIK: Önemli bir anlaşma yapmak istiyorsanız size güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve çözüm bulma telaşında olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

Bugün:

İstanbul'da günlerdir süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu. 1893

Kudüs, İngiliz ordularının işgal etmesiyle Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı. 1917

Yerli kumaştan elbise giyilmesi kanunu çıktı. 1925

Latin harfleriyle ilk mezar taşı dikildi. Avukat Ali Kemal Bey, annesi Aliye Hanım'ın mezar taşını Latin harfleriyle yazdırdı. 1928

Başkent Ankara'nın yeni tren garı hizmete açıldı. 1938

Çin; Japonya, Almanya ve İtalya'ya savaş ilan etti. 1941

İngiltere Prensi Charles ve Prenses Diana ayrıldıklarını açıkladılar. 1992

Soprano Zehra Yıldız, beyin kanaması sonucu öldü. 1997

Düzce'nin il, Kaynaşlı ve Derince'nin ilçe yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1999

Kanada Anayasa Mahkemesi, eşcinsel evliliklerin anayasaya uygun olduğu kararını verdi. 2004

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