Güne Başlarken | 9 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

H. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan, CNN Türk kanalında katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanarak yayından ayrıldı. Bakan Koca, Mehmet Ceyhan'ın durumuna ilişkin, "Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, G Grubu'ndaki ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile sahasında oynayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar 5- 9- 13- 14- 20- 53 oldu.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 593 olarak kayda geçti. Son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e çıktı. Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya ulaştı. Hasta sayısı 552 bin 304, vefat sayısı 15 bin 314, ağır hasta sayısı 5 bin 882, aktif hasta sayısı 95 bin 475 oldu.

Güne Dair Notlar

9 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,82 euro ise 9,48 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 11°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 2°C, 11°C Parçalı bulutlu Trabzon, 11°C, 14°C Çok bulutlu, yağmurlu Diyarbakır, 4°C, 9°C Sabah saatlerinde yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Muhalefet milletvekillerinin bakanlara iki yılda 13.606 soru önergesi verdiklerini, hiçbirinin cevaplanmadığını açıkladı. Geleneğe göre, bütçeyi Maliye Bakanı sunardı. Bakan, Meclis’in tepkilerine kulak verir ve cevaplandırırdı. Kılıçdaroğlu, “Bu bütçe ile ilgili ne yapıldı? Toplantı mı yapıldı? Niye tüm yetkiler bir kişiye bağlandı?” diye sordu. “Siz kalkıp da Anayasa’ya uymayan, milletvekilinin soru önergesine değmez diyen bir yürütme organını kabul ediyorsunuz. Biz etmiyoruz. Anayasa’nın gereği yapılmıyor. Oral Çalışlar'ın yazısı....

Günün kitabı

Sabahattin Ali/Yeni Dünya

Eleştirel Basım Kitap Açıklaması

"Belki yanılıyorum, Maksim Gorki’nin etkileri var gibi geliyor bana. Onda da en yalın gerçekler şiirleşiverir yer yer; gerçek dünya masallaşıverir. Öykücülüğündeki bu yön şairliğinden geliyor olmalı.”

(Muzaffer Hacıhasanoğlu, 1973)

“Yeni Dünya’nın bir özelliği de, S. Ali’nin gözleyici gerçekçilikten yavaş yavaş eleştirici gerçekliğe yönelmesidir. ‘Asfalt Yol’, ‘Bir Konferans’ adlı hikâyeler bu yönelişin ürünleridir.”

(Asım Bezirci, 1973)

9 Aralık günlük burç yorumları