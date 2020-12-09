Güne Başlarken | 9 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
09 Aralık 2020, Çarşamba 07:32 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
H. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan, CNN Türk kanalında katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanarak yayından ayrıldı. Bakan Koca, Mehmet Ceyhan'ın durumuna ilişkin, "Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.
2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, G Grubu'ndaki ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile sahasında oynayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar 5- 9- 13- 14- 20- 53 oldu.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 593 olarak kayda geçti. Son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e çıktı. Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya ulaştı. Hasta sayısı 552 bin 304, vefat sayısı 15 bin 314, ağır hasta sayısı 5 bin 882, aktif hasta sayısı 95 bin 475 oldu.
Güne Dair Notlar
- 9 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,82 euro ise 9,48 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 11°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 2°C, 11°C Parçalı bulutlu Trabzon, 11°C, 14°C Çok bulutlu, yağmurlu Diyarbakır, 4°C, 9°C Sabah saatlerinde yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Muhalefet milletvekillerinin bakanlara iki yılda 13.606 soru önergesi verdiklerini, hiçbirinin cevaplanmadığını açıkladı. Geleneğe göre, bütçeyi Maliye Bakanı sunardı. Bakan, Meclis’in tepkilerine kulak verir ve cevaplandırırdı. Kılıçdaroğlu, “Bu bütçe ile ilgili ne yapıldı? Toplantı mı yapıldı? Niye tüm yetkiler bir kişiye bağlandı?” diye sordu. “Siz kalkıp da Anayasa’ya uymayan, milletvekilinin soru önergesine değmez diyen bir yürütme organını kabul ediyorsunuz. Biz etmiyoruz. Anayasa’nın gereği yapılmıyor. Oral Çalışlar'ın yazısı....
Günün kitabı
Sabahattin Ali/Yeni Dünya
Eleştirel Basım Kitap Açıklaması
"Belki yanılıyorum, Maksim Gorki’nin etkileri var gibi geliyor bana. Onda da en yalın gerçekler şiirleşiverir yer yer; gerçek dünya masallaşıverir. Öykücülüğündeki bu yön şairliğinden geliyor olmalı.”
(Muzaffer Hacıhasanoğlu, 1973)
“Yeni Dünya’nın bir özelliği de, S. Ali’nin gözleyici gerçekçilikten yavaş yavaş eleştirici gerçekliğe yönelmesidir. ‘Asfalt Yol’, ‘Bir Konferans’ adlı hikâyeler bu yönelişin ürünleridir.”
(Asım Bezirci, 1973)
9 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru şekilde yönlendireceksiniz.
- BOĞA: Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı ama sessiz bir protesto içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Taşıdığınız değerin farkındasınız.
- İKİZLER: İnatçı yapınızı vurgulayan tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına karar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.
- YENGEÇ: Kararsızlıklar peşinizi bırakmayabilir. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Sizin mantıktan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
- ASLAN: Aşk ve iş hayatını karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlarken bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.
- BAŞAK: Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek olan ailenizi ön plana çıkarmalısınız. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşünce ve bilgilerinizi kullanmanın tam zamanı.
- TERAZİ: Gücünüzün farkındasınız. Bugün iletişimde zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Gelişmeleri olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.
- AKREP: Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için zor biri olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız epey renkli seyrederken eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.
- YAY: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı karıştırmayı sevmiyorsunuz.
- OĞLAK: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli şekilde atıyorsunuz.
- KOVA: Duygu ve düşüncelerinizde karmaşa hakim, yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.
- BALIK: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek için başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.