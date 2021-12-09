Güne Başlarken | 9 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının son haftasında Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille, Almanya deplasmanında Wolfsburg'u 3-1 mağlup ederek lider olarak son 16'ya adını yazdırdı.

Elazığ'da İzzetpaşa Camisi tuvaletinde bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis Kalçık'ın intihar ettiği ihtimalini değerlendirirken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Gaziosmanpaşa’da husumetlisi zannettiği araca ateş ederek 21 yaşındaki Yunus Emre Duman’ı öldüren şüpheli ile beraberindeki 5 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Cizre'de eski AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili TBMM'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç’i, bu sabah HDP’li milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun." dedi. Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, AK Parti milletvekillerinin Bakan Soylu'yu konuşmasının ardından ayakta alkışlamasına tepki göstermesi üzerine CHP ve AK Partili vekiller arasında gerginlik yaşandı.

Mısır'ın başkenti Kahire, Giza, Sina, Yukarı Mısır ve Delta bölgelerinde kum fırtınası çıktı.

Güne Dair Notlar

9 Aralık günü saat 7.35'te dolar 13, 65 TL, euro ise 15, 47 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 9°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 5°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 15°C Gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 4°C, 12°C Karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Benim Hayatım, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Misafir, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

Günün köşe yazısı

Tevekkeli... Her gün ‘seçim’ diye bağırıyorlar. Hele büyük ortak, kriz halinde:

- Hemen seçim.

- Derhal seçim.

- Şimdi seçim, şimdi. Niye bu kadar acele ettikleri artık anlaşılıyor.

- İttifak’ın içine nifak kaçtı. Ve ittifak, ‘ihtilaf’a doğru yol almaya başladı. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

9 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede beklediğiniz konularda gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. Eşinizin güvene dayalı isteklerine karşı anlayışlı olun. Bazı konularda tavizler gerekebilir.

BOĞA: İşinizle ilgili isteğinizin dışında gelişen durumlardan hoşlanmıyorsunuz. Çevrenize göre fazla tutucu davranışlar sergiliyorsunuz. Bugün, organizasyon çalışmalarına ağırlık verebilirsiniz. Keyfiniz kaçabilir.

İKİZLER: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerin temelini incelerken çevrenizi yaşadığınızı unutmayın ve aceleci olmayın. Bugün, iletişimde kendinizi doğru bir şekilde dinletiyorsunuz.

YENGEÇ: İş arkadaşınıza, başarılı olduğuna dair konuşmalarınızla cesaret verebilirsiniz. Bu ortak performansınızı artırabilir. Bugün, ailenizle ilgili sorunlara detaycı yaklaşıyor ve başarılı oluyorsunuz.

ASLAN: Kariyerinde beklenti içinde olanlar, bu amaca yönelik girişimlerden çekinmemeli. Üst düzeyde olan görev bilinciniz ile başarılı olacaksınız. Detaylar her zaman olabilir. Önemli olan sonuçlandırmanızdır.

BAŞAK: Çevrenizdekilerin yaptıkları işlere gizemli süsü vermelerinin temelinde sizi kıskandırmak ve kışkırtmak yatıyor. Bugün partnerinizin sizden gizlediği konuları araştırmak isteyeceksiniz.

TERAZİ: Bulunduğunuz ortam gereği acil konularda, hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sırada verdiğiniz sözlere dikkat edin. Bugün, bastırdığınız duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.

AKREP: Duygularınızda yanılma payınızın olması sizi çileden çıkarıyor. Emir verir gibi konuşmalarınız en yakın arkadaşlarınızın bile tepkisini alıyor. Bu konuda gerçekten çok dikkatli olmalısınız.

YAY: Üretkenliğinizi vurgulayacak konulara yoğunlaşmalısınız. Bugün, iletişimle ilgili problemler olabilir. Yakın dostlarınızın size tavsiyeleri konusunda fazla tepkili davranıyorsunuz. Engellere dikkat.

OĞLAK: Küçük olaylardan dolayı kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, işleriniz için en büyük tehlike demektir. Partneriniz zaman zaman sınırları dışına taşarak duygu dolu konuşmalar yapabilir.

KOVA: İnsanlar duygusal konulara müdahaleci olunca kendinizi geri çekip hemen savunmaya geçiyorsunuz. Hedeflerinizin sınırları içinde kısıtlamaların olmadığını anlatmalısınız.

BALIK: İşiniz dışında bazı kurslara gitmeniz size yeni bilgiler kazandıracağı gibi yeni insanlarla tanışmanızı sağlayacak. Birçok fırsat ayağınız gelirken sizi zorlayacak. Yeni durumlarınıza alışmanız zaman alabilir.