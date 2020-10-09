Güne Başlarken | 9 Ekim 2020
Haftanın son iş gününden günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
09 Ekim 2020, Cuma 07:31 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Anayasa Mahkemesi'nin, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusunda oy birliğiyle verdiği ihlal kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunca hakkında inceleme başlatılan ve sözleşmesi feshedilen Dr. Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, rükuda Allah’ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz." ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK’lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Birleşmiş Milletler, her yıl yaklaşık 2 milyon bebeğin ölü doğduğunu, bunun her 16 saniyede bir bebeğin ölü doğduğu anlamına geldiğini bildirdi.
Güne Dair Notlar
- 9 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7.93 TL, euro ise 9.35 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 15°C, 21°C Antalya, Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24°C, 28°C Ankara, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16°C, 23°C Trabzon, Az bulutlu ve açık. 20°C, 29°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 12°C, 28°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Almanya’da yaşayan Menekşe Keskin, Cem Özer’in kendisine yolladığı cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflarını “Tacize uğradım” diyerek ifşa etti. Cem Özer, “O kadınla 10 yıl önce Almanya’da birlikte olmuştuk. Taciz yok her şey karşılıklı” dedi. Cem Özer’in eşi Pınar Dura ise “Aramızda minik bir ayrılık geçmişti. O sırada Cem'in, Almanya’da bu kadınla minik bir beraberliği olmuş” diyerek eşine destek verdi.
Günün kitabı
Carol-Tuzun Bedeli
New York’un büyük mağazalarından birinde sıradan bir tezgâhtar olan Therese’in hayatı, çekici ve zengin Carol’la karşılaşmasıyla aniden yön değiştirir. İki kadın görünüşte birbirinin tam tersidir: Therese ek gelir için mevsimsel işlere giren, sevmediği bir adamla birlikteliğini sürdüren, on dokuz yaşında bir genç kadındır; Carol ise zengin kocasından boşanmanın arifesinde, kültürlü, saray yavrusu evindeki hayatından bıkmış bir banliyö hanımı. Kaçmaya çalışsalar da, yüzyıl ortası Amerika’sının kuralcı toplumu onları takip eder. Therese ve Carol, mutluluklarına sahip çıkabilecek midir?
Günün köşe yazısı
Aklınıza gelebilecek tüm markaların ekim ayına özel farklı kampanyaları devreye alınmış durumda. Chip paralar, para puanlar, yıldönümü indirimleri, çekilişler... Bir başka deyişle bu ay içerisinde cebinizi ısıtacak, harcarken kazandıracak birçok fırsat var. Üstelik ekim, sezon sonu indirimleri için de bulunmaz bir ay. // Bilal Emin Turan'ın yazısı....
Günün adamı
Yusuf Atılgan
Türk yazar ve öğretmen Yusuf Atılgan, Türk edebiyatının ve Türk romanının modernist bir düzleme geçtiği 1950-1980 yılları arasında yazdı. Bu aralığın ilk modernist Türk yazarlardan biriydi. 9 Ekim 1989 yılında kalp krizi geçiren Atılgan, İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.
9 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Savaşçı gezegen Mars’ın geri hareketine rağmen, sosyal ilişkilerinizde sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için zor biri olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.
- BOĞA: Sosyal hayatınız renkli seyrederken eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Duygularınızdaki artış yüzünden kendinizi denetlemek zorunda kalacaksınız. Bugün çevrenize güç gösterisinde bulunabilirsiniz.
- İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmanızı sürdürmek istiyorsanız içinizdeki enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyen konumlar içindesiniz. Bugün yüksek hedefleriniz var.
- YENGEÇ: Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek gücünüz var, farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. Başarınız arttıkça işler ayağınıza gelecek.
- ASLAN: Bugün iş arayanlar teklifleri değerlendirebilir. Geri giden savaşçı Mars sizi olumlu etkiliyor. Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacak, size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız.
- BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktiviteler yapmak için önemli adımlar atacak ve onlarla çok vakit geçireceksiniz.
- TERAZİ: Tartışma ortamlarından uzak kalın. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Duygularınızı rahatça kullanmak isteyeceksiniz. Güçlü bağların pekişeceği bir gün. Dikkatli olun.
- AKREP: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ortaya koymamalı, fikirlerinizi paylaşmamalısınız.
- YAY: Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz.
- OĞLAK: Bugün, çevreyle ilişkilerinizi sistemli şekilde yürütmekten yana olacaksınız. Partneriniz, değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. Dostlarla ilişkilere ve kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.
- KOVA: Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirmelisiniz. Mükemmele kavuşmak zamanınızı alacak.
- BALIK: Çevrenize çekici geleceksiniz. Eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla görecek ve mutlu olacaksınız. Aşkta güç savaşına girmeyin. Bugün daha çok çevre ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz.