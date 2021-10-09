Güne Başlarken | 9 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Yüzde 70 yeterli olmayacak. Toplumda çok yüksek oranda aşılamayı gerçekleştirmek durumundayız." dedi.

Hollanda’nın kamu haber ajansı NOS, Türkiye’nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) "giderek daha fazla satıldığını" yazdı.

Meteoroloji tarafından hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü bazı bölgelerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023’ten itibaren en az yüzde 15 oranında vergilendirilmesine yönelik anlaşmanın 136 ülke tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Güne Dair Notlar

9 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8,96, euro ise 10,41 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. 15°C, 21°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 21°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 8°C, 27°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 15°C, 21°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 11°C, 29°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Şarkılar Bizi Söyler (KANAL D)

Sinema: Yol Arkadaşım 2 (STAR)

Yerli Dizi: Kardeşlerim (ATV)

Güldür Güldür Show (SHOW)

Yerli Dizi: Son Yaz (FOX)

Yerli Dizi: Gönül Dağı (TRT1)

Günün köşe yazısı

İş öyle bir noktaya geldi ki, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi mevkiler, birer ödül, birer ikramiye haline dönüştü. Ara yerde komisyoncular da türedi. Siyasi husumet, birden bire cazip bir borsaya benzedi.

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Anayasa maddeleri dahil, her şey pazarlık konusudur. Laiklik bile açık artırma yoluyla yeniden gündemde... Hele terörle mücadele, devlet politikası olmaktan çıkıp, ittifaklara gizli bir malzeme olarak girmektedir. Hem de pahalı bir malzeme...

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İşin kötüsü... Bütün bunlar demokrasi adına. Bir ittifaka girmek, ilke birlikteliğiyle değil, şart koşulan menfaatle ilişkilidir. Cezaevlerinden tahliye edilecek gruplar bile tespit edilmiş, her birine söz verilmiştir. Mesele o kadar şahsidir ki, cezaevlerine girecek yeni grupların listeleri de hazırdır. Rövanş...

RAUF TAMER'İN YAZISI...

9 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekecek ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Duygusal ilişkileriniz özgür davranışlarınız yüzünden her an tehlikeye girebilir.

BOĞA: Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Güçlü sezgileriniz sayesinde yaşamı araştırıyorsunuz. Enerjinizi olumlu kullanın.

İKİZLER: İlginizi ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteler başlatacaksınız.

YENGEÇ: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz ama bazı tereddütleriniz var. Fikir tartışmasına açık bir gün. Pratik zekanızla düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.

ASLAN: Enerjiniz çok yüksek. Etrafınızdakileri yönlendirmekte aşamalar kaydediyor ve büyük keyif alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yükleneceksiniz. Değişimlere hazır olmalısınız.

BAŞAK: Para kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bugün, sezgileriniz epey yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz Dinginlik savaşları veriyorsunuz.

TERAZİ: Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden birçok olayı kısa sürede çözüyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek.

AKREP: Savaşçı Mars’ın bilinçaltınızdaki konumu, gizli olaylara merakınızı artırıyor. Çevrede olup bitenlere karşı, isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda fazla büyütmeden, sonuçları beklemenizde yarar var.

YAY: Dostluk duygularının sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özellikleriniz vurgulayan işlerden zevk aldığınız için özgün davranabilirsiniz. İlişkilerinizde etkilemek istediğiniz kişileri kendinize çekiyorsunuz.

OĞLAK: Aklınıza güveniyor ve çevrenin telkininden etkilenmek istemiyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal çekişmeleri göz ardı etmelisiniz. Bugün karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.

KOVA: İç çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Başlangıç yapmak için uygun bir gün değil. Çevreyle ilişkilerinizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz.

BALIK: İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli şartlara sahipsiniz. Aksilikler sizi üzmemeli. Sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Yapılması gereken ve ihmal edilmiş işleriniz gündemde.