Güne Başlarken | 9 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
09 Eylül 2021, Perşembe 07:21 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın ülkeyi nasıl yöneteceği üç aşağı beş yukarı tahmin edilse de, bazı analistlerin "Taliban'ın 20 yıl önceki Taliban olmayabileceği" öngörüsü her geçen gün boşa düşüyor. Taliban'ın dün açıkladığı geçici kabinede kültür bakanının yardımcısı olarak görev yapacak Ahmedullah Vasık, kadınların kriket oynarken yüzlerinin ve bedenlerinin görüneceğini belirterek, şeriatın buna izin vermediğini ifade etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) Eğitim Bakanlığının orta eğitimde kullanılan "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitapta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan 36'ncı sayfasının yırtılması talimatı ve daha sonra kitabın "uygunsuz" olduğu gerekçesiyle toplatılması yönündeki kararını kınadı.
İstanbul Şişli'de bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından babasının evinin önünden zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şilan Topal'ın yengesi olaya 'Artık yeter' diyerek isyan etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Deraa şehrindeki gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez." dedi.
Kağıthane'de 1'i engelli 3 torununu dövdüğü iddiasıyla hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 75 yaşındaki babaannenin tahliyesine karar verildi.
Güne Dair Notlar
- 9 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,46 TL, euro ise 10,02 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 23°C, 29°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 20°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Camdaki Kız (Kanal D) Saat:20.00, Kazara Aşk (Star TV) Saat:20.00, Kiracı (FOX) Saat:20.00, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (SHOW TV)
Günün köşe yazısı
Ortadoğu’da her yer yanıyor. Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır’da kan dökülüyor. Tunus ve Libya’dan Bahreyn’e kadar çok geniş bir coğrafyada din ve mezhep kavgası var. Çatışma içinde olmayan İslam ülkesi yok neredeyse. Bugünkü tabloya baktığımızda dünyada bilime, sanata, teknolojiye katkı verebilen pek bir İslam ülkesi görmüyoruz. Hakan Çelik'in yazısı...
9 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın. İçinize kapanık davranışlar size yakışmıyor.
- BOĞA: Bilinçaltı öfkenizi denetimde tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü ilişkilerinize yansıtacak çalışmalar içindesiniz. Planlı şekilde davranarak istediğiniz gücü elde edeceksiniz. Başarıyı çeken bir yönünüz var.
- İKİZLER: Ailenizin sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün. Onlarla yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman iş başarınızın temposu çok daha fazla artıyor.
- YENGEÇ: Bugün, duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor. Çevrenizi birleştirici şekilde sosyal yönünüzü ortaya çıkaran çalışmalar size olumlu bir motivasyon sağlıyor.
- ASLAN: Maddi konularda alacağınız desteğin bir kısmını sosyal ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardımsever yapınızı kimse inkar etmiyor. Takdir görüyorsunuz.
- BAŞAK: Özgürlük duyguları içinde hareket etmek isteyecek ve karşılaştığınız engeller karşısında sinirli olacaksınız. Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklemeyin ve pek fazla da belli etmeyin.
- TERAZİ: Düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmemeli ve olayları sıra ile çözümlemeli kendinizi dağıtmamalısınız.
- AKREP: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Bugün, birçok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendinizi farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unuttunuz. Dikkatli olun.
- YAY: Kuşkucu tavırlarınızda kendinizi haklı çıkarmak için birçok neden buluyorsunuz. Bugün, çevrenizden etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz. Sevdiklerinize yardım etmekten hoşlanıyorsunuz.
- OĞLAK: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.
- KOVA: Bugün, maddi konulardaki beklentilerinizi çabalarınızla birleştirmek isteyebilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü kullanıyorsunuz. Aslında farklı olan taraflarınızı her zaman ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.
- BALIK: Duygularınız her an değişebilir. Parterinizle olan ilişkinizde karşıt düşünceler içinde olmanız ve birbirinizin fikirlerine karşı fikir üretmeniz yüzünden karar almakta zorlanabilirsiniz. Sezgileriniz yoğun.