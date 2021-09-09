Güne Başlarken | 9 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın ülkeyi nasıl yöneteceği üç aşağı beş yukarı tahmin edilse de, bazı analistlerin "Taliban'ın 20 yıl önceki Taliban olmayabileceği" öngörüsü her geçen gün boşa düşüyor. Taliban'ın dün açıkladığı geçici kabinede kültür bakanının yardımcısı olarak görev yapacak Ahmedullah Vasık, kadınların kriket oynarken yüzlerinin ve bedenlerinin görüneceğini belirterek, şeriatın buna izin vermediğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) Eğitim Bakanlığının orta eğitimde kullanılan "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitapta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan 36'ncı sayfasının yırtılması talimatı ve daha sonra kitabın "uygunsuz" olduğu gerekçesiyle toplatılması yönündeki kararını kınadı.

İstanbul Şişli'de bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından babasının evinin önünden zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şilan Topal'ın yengesi olaya 'Artık yeter' diyerek isyan etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Deraa şehrindeki gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez." dedi.

Kağıthane'de 1'i engelli 3 torununu dövdüğü iddiasıyla hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 75 yaşındaki babaannenin tahliyesine karar verildi.

Güne Dair Notlar

9 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,46 TL, euro ise 10,02 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 23°C, 29°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 20°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Camdaki Kız (Kanal D) Saat:20.00, Kazara Aşk (Star TV) Saat:20.00, Kiracı (FOX) Saat:20.00, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (SHOW TV)

Günün köşe yazısı

Ortadoğu’da her yer yanıyor. Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır’da kan dökülüyor. Tunus ve Libya’dan Bahreyn’e kadar çok geniş bir coğrafyada din ve mezhep kavgası var. Çatışma içinde olmayan İslam ülkesi yok neredeyse. Bugünkü tabloya baktığımızda dünyada bilime, sanata, teknolojiye katkı verebilen pek bir İslam ülkesi görmüyoruz. Hakan Çelik'in yazısı...

9 Eylül günlük burç yorumları