Güne Başlarken | 9 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
09 Haziran 2021, Çarşamba 07:39 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Almanya'da 9 yaşındaki çocuğa aşı yönetmeliğine aykırı olarak koronavirüs aşısı yapıldı. Doktor hakkında inceleme başlatıldı.
İzmit'te evinin banyosunda doğum yapan Merve T.'nin (29) bebeğini bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede, Merve T.’nin yeni doğan bebeğini boynundan 7, vücudundan 2 kez olmak üzere 9 bıçak darbesi ile öldürdüğü bilgisi yer aldı.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yapılan açıklamada, bu yıl Avrupa'nın 2013'ten bu yana en soğuk baharı yaşadığı belirtilerek, Mart-mayıs ortalama sıcaklığının 1991-2020 ortalamasının 0,45 santigrat derece altında olduğu kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde, tek doğumda 10 bebek dünyaya getiren Gosiame Thamara Sithole, Guinness rekorunu kırdı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için yapılan çalışmaların "marmarahepimizin.com" internet adresinden anlık takip edilebileceğini bildirdi.
Güne Dair Notlar
- 9 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,60 TL euro ise 10,48 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 21°C, 28°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 13°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 21°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 34°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
“Türkiye’yi gözden çıkardı.”… “Erdoğansız bir Türkiye hedefi var.”… “Ankara için zor günler…”
Diğer ABD başkanlarından farklı olarak, ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile, uzun süre telefon görüşmesi yapmadı. İlk görüşme 23 Nisan 2021’de gerçekleşti. İlk yüz yüze görüşme ise 14 Haziran’daki NATO zirvesinde. Bu da bir davetle yapılmış buluşma değil. Oral Çalışlar'ın yazısı...
Günün kitabı
Tepenin Laneti - John Verdon
Dave Gurney polisiye/dedektif serisi hız kesmeden devam ediyor!
Larchfield’ın en nüfuzlu adamı Angus Russell, Harrow Hill’deki malikânesinde boğazı kesilerek öldürülmüştür. Olay mahallindeki DNA ve parmak izleri, kurbana karşı husumeti bulunan belalı Billy Tate'e işaret eder. Ancak bir sorun vardır: Tate, bir gün önce kilisenin çatısından düşerek ölmüştür.
Polis, Tate'nin cesedinin kaldırıldığı morgu kontrol ettiğinde cesedin yalnızca ortadan kaybolduğunu değil tabutun içeriden kırılarak açıldığını da keşfeder. Bu durum çok geçmeden yürüyen ölü, cehennemden gelen katil, zombi cinayeti olarak anılmaya başladığında bir zamanların huzurlu kasabası artık herkesin bir şüpheliye ve aynı zamanda kurbana dönüşebileceği korkunç bir kâbusa da uyanmış olur.
Eski meslektaşı art arda işlenen bu tuhaf cinayetleri çözmek için kapısını çaldığında Dave Gurney, ölümün ötesinden öldürme ihtimali olan bir katili avlamak üzere tüm analitik becerilerini kullanmak zorundadır.
9 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Olayların duygusal boyutundan çok, mantıklı yönünü düşüneceğiniz bir gün. Kombinasyon burcunuz Kova’da ilerleyen Güneş, özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle bağlantılı olarak kullanacağınız bir ortam hazırlıyor.
- BOĞA: Aşk gezegeni Venüs’ün kombinasyon burcunuz Yengeç’te ilerlemesi birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün. Kendinize güvenmek zorundasınız.
- İKİZLER: Duygusal iniş- çıkışlar yaşıyorsunuz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Problemleri gözünüzde büyütmeyin.
- YENGEÇ: Aşk gezegeni Venüs ve savaşçı Mars burcunuzda ilerliyor. Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacaksınız. Seçtiğiniz konuların önemini bilmelisiniz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz.
- ASLAN: İnatçı kişiliğinizle göze çarpıyorsunuz. Aşkta tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için duygusal ve iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz biri yapabilir.
- BAŞAK: Hırslı tarafınız öne çıkıyor. Açılımlar konusunda dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Taviz vermeyen bir yapıdasınız ve bugün çevrenize karşı savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.
- TERAZİ: Cazibenizden etkilenen birçok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir. Bugün geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalı ve bulunduğunuz ortamın pozitif taraflarını görmelisiniz.
- AKREP: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişim içinizdesiniz ve güçlü kişiliğinizi öne çıkarıyorsunuz. Çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz.
- YAY: Projelerinizi ertelemenize rağmen huzursuzluktan kurtulamıyorsunuz. Bugün zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Bütçenizi dengeli şekilde kullanmamalısınız.
- OĞLAK: Bazı sorunları kafanıza takmayın. Kombinasyon burcunuz Yengeç’te ilerleyen aşk gezegeni Venüs, ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle yakınlaşmalar yaşayacağınızı gösteriyor. Çevre desteği önemli.
- KOVA: Bugün sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında gizli bir geleneksellik yatıyor. Duygu ve mantığınızla birlikte hareket ediyorsunuz.
- BALIK: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih edin. Bazı duyguları paylaşmadan beklemeli, görüşlerinizi sonra ortaya koymalısınız.