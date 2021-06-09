Güne Başlarken | 9 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Almanya'da 9 yaşındaki çocuğa aşı yönetmeliğine aykırı olarak koronavirüs aşısı yapıldı. Doktor hakkında inceleme başlatıldı.

İzmit'te evinin banyosunda doğum yapan Merve T.'nin (29) bebeğini bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede, Merve T.’nin yeni doğan bebeğini boynundan 7, vücudundan 2 kez olmak üzere 9 bıçak darbesi ile öldürdüğü bilgisi yer aldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yapılan açıklamada, bu yıl Avrupa'nın 2013'ten bu yana en soğuk baharı yaşadığı belirtilerek, Mart-mayıs ortalama sıcaklığının 1991-2020 ortalamasının 0,45 santigrat derece altında olduğu kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde, tek doğumda 10 bebek dünyaya getiren Gosiame Thamara Sithole, Guinness rekorunu kırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için yapılan çalışmaların "marmarahepimizin.com" internet adresinden anlık takip edilebileceğini bildirdi.

Güne Dair Notlar

9 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,60 TL euro ise 10,48 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 21°C, 28°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 13°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 21°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

“Türkiye’yi gözden çıkardı.”… “Erdoğansız bir Türkiye hedefi var.”… “Ankara için zor günler…”

Diğer ABD başkanlarından farklı olarak, ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile, uzun süre telefon görüşmesi yapmadı. İlk görüşme 23 Nisan 2021’de gerçekleşti. İlk yüz yüze görüşme ise 14 Haziran’daki NATO zirvesinde. Bu da bir davetle yapılmış buluşma değil. Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

Tepenin Laneti - John Verdon

Dave Gurney polisiye/dedektif serisi hız kesmeden devam ediyor!

Larchfield’ın en nüfuzlu adamı Angus Russell, Harrow Hill’deki malikânesinde boğazı kesilerek öldürülmüştür. Olay mahallindeki DNA ve parmak izleri, kurbana karşı husumeti bulunan belalı Billy Tate'e işaret eder. Ancak bir sorun vardır: Tate, bir gün önce kilisenin çatısından düşerek ölmüştür.

Polis, Tate'nin cesedinin kaldırıldığı morgu kontrol ettiğinde cesedin yalnızca ortadan kaybolduğunu değil tabutun içeriden kırılarak açıldığını da keşfeder. Bu durum çok geçmeden yürüyen ölü, cehennemden gelen katil, zombi cinayeti olarak anılmaya başladığında bir zamanların huzurlu kasabası artık herkesin bir şüpheliye ve aynı zamanda kurbana dönüşebileceği korkunç bir kâbusa da uyanmış olur.

Eski meslektaşı art arda işlenen bu tuhaf cinayetleri çözmek için kapısını çaldığında Dave Gurney, ölümün ötesinden öldürme ihtimali olan bir katili avlamak üzere tüm analitik becerilerini kullanmak zorundadır.

9 Haziran günlük burç yorumları