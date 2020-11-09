Güne Başlarken | 9 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Kadıköy Koşuyolu’nda arıza nedeniyle çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. Siren sesinin, Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle olduğu ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 9 günde 81 bin 187 bina ve 460 bin 506 bağımsız bölümde hasar tespiti gerçekleştirdiklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah, ABD 59. Başkanlık seçiminde "usulsüzlük" iddialarını vurgulayan bazı Twitter kullanıcılarının paylaşımlarını alıntılayarak seçimlerin kendisinden çalındığını iddia etti.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir mezrada 28 kişinin katıldığı yemek organizasyonun ardından corona virüs (Covid-19) vakalarında artış yaşandı.

AFAD, İzmir depreminde can kaybının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Güne Dair Notlar

9 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8, 36 TL euro ise 9, 94 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 17°C, 27°C Az bulutlu Ankara, 4°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 17°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 6°C, 20°C Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ülkemizin bir gerçeği olan deprem ile yaşıyoruz. Öncelikle depremden sağ kurtulabilmek çok önemli. Bunun için güvenli konutlarda oturmamız gerekiyor. Bunun için ‘Deprem sonrası hayatta kalın, gerisini sigorta şirketlerine bırakın’ diye bu köşede sürekli hatırlatıyorum. Öncelikle DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası’nı hepimizin yaptırması gerekiyor. DASK sadece sizin yıkılan veya hasar gören binanızı tekrar inşa ettirebilmeniz için daha önce metrekare maliyeti belli olan tutarlardan bir tazminatı öder. Can Kantar'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Ling Ma- Salgın

Salgının Ciddiyeti, Hangi Haber Kaynağının Takip Edildiğine Göre Değişiyordu.

Dünyanın sonu gelmiş olabilir. Ama Y kuşağına mensup bir işkolik olan Candace Chen için bu durumun pek bir şey değiştirdiği söylenemez.

Göçmen anne babasının ölümünün ardından düştüğü boşluğu doldurmak için kendisini işinin rutinine bırakan Candace Chen, korkunç bir salgın New York'u kasıp kavurmaya başladığında tam da bu sebeple bu duruma pek dikkat etmez. Fakat Shen Humması yayılmaya devam eder. Aileler şehri terk eder. Metrolar çalışmayı bırakır. Şirketler, arkasında ofisin işlerini halletmesi için bir iki kişiyi bırakarak salgın sonrası dönmek üzere ofislerini kapatırlar.

Chen de büyük bir tazminat vaadiyle ofiste kalmaya karar verenlerdendir. Bir başına kalan Chen, terk edilmiş haldeki ürkütücü New York'un bomboş sokaklarını fotoğraflamaya başlar ve bu fotoğrafları NY Hayaleti ismindeki bloğunda paylaşır.

Gelgelelim Chen'in tek başına uzun süre hayatta kalması mümkün değildir. Başlarında iktidar özentisi bir bilişimci olan Bob'un bulunduğu bir grupla yolu kesişen Chen, kendisi ve geleceği için en iyisinin ne olduğuna karar vermek zorunda kalacaktır.

Günlük ritüellerin, rutinlerin ve kaçırılan fırsatlar üzerine düşünen Salgın, yeni nesiller için farklı bir kıyamet senaryosu sunuyor.

9 Kasım günlük burç yorumları