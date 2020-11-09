Güne Başlarken | 9 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
09 Kasım 2020, Pazartesi 07:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Kadıköy Koşuyolu’nda arıza nedeniyle çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. Siren sesinin, Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle olduğu ortaya çıktı.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 9 günde 81 bin 187 bina ve 460 bin 506 bağımsız bölümde hasar tespiti gerçekleştirdiklerini bildirdi.
- ABD Başkanı Donald Trump, sabah, ABD 59. Başkanlık seçiminde "usulsüzlük" iddialarını vurgulayan bazı Twitter kullanıcılarının paylaşımlarını alıntılayarak seçimlerin kendisinden çalındığını iddia etti.
- Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir mezrada 28 kişinin katıldığı yemek organizasyonun ardından corona virüs (Covid-19) vakalarında artış yaşandı.
- AFAD, İzmir depreminde can kaybının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
Güne Dair Notlar
- 9 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8, 36 TL euro ise 9, 94 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 17°C, 27°C Az bulutlu Ankara, 4°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 17°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 6°C, 20°C Parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Ülkemizin bir gerçeği olan deprem ile yaşıyoruz. Öncelikle depremden sağ kurtulabilmek çok önemli. Bunun için güvenli konutlarda oturmamız gerekiyor. Bunun için ‘Deprem sonrası hayatta kalın, gerisini sigorta şirketlerine bırakın’ diye bu köşede sürekli hatırlatıyorum. Öncelikle DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası’nı hepimizin yaptırması gerekiyor. DASK sadece sizin yıkılan veya hasar gören binanızı tekrar inşa ettirebilmeniz için daha önce metrekare maliyeti belli olan tutarlardan bir tazminatı öder. Can Kantar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Ling Ma- Salgın
Salgının Ciddiyeti, Hangi Haber Kaynağının Takip Edildiğine Göre Değişiyordu.
Dünyanın sonu gelmiş olabilir. Ama Y kuşağına mensup bir işkolik olan Candace Chen için bu durumun pek bir şey değiştirdiği söylenemez.
Göçmen anne babasının ölümünün ardından düştüğü boşluğu doldurmak için kendisini işinin rutinine bırakan Candace Chen, korkunç bir salgın New York'u kasıp kavurmaya başladığında tam da bu sebeple bu duruma pek dikkat etmez. Fakat Shen Humması yayılmaya devam eder. Aileler şehri terk eder. Metrolar çalışmayı bırakır. Şirketler, arkasında ofisin işlerini halletmesi için bir iki kişiyi bırakarak salgın sonrası dönmek üzere ofislerini kapatırlar.
Chen de büyük bir tazminat vaadiyle ofiste kalmaya karar verenlerdendir. Bir başına kalan Chen, terk edilmiş haldeki ürkütücü New York'un bomboş sokaklarını fotoğraflamaya başlar ve bu fotoğrafları NY Hayaleti ismindeki bloğunda paylaşır.
Gelgelelim Chen'in tek başına uzun süre hayatta kalması mümkün değildir. Başlarında iktidar özentisi bir bilişimci olan Bob'un bulunduğu bir grupla yolu kesişen Chen, kendisi ve geleceği için en iyisinin ne olduğuna karar vermek zorunda kalacaktır.
Günlük ritüellerin, rutinlerin ve kaçırılan fırsatlar üzerine düşünen Salgın, yeni nesiller için farklı bir kıyamet senaryosu sunuyor.
9 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.
- BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.
- İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.
- YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin karar değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşımın daima önemli olduğunu hatırlayın.
- ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz herkesin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.
- BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullananlardan birisiniz ama sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak olayları fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata.
- TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.
- AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmak konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakıyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.
- YAY: Maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya iş arkadaşlarınızla birlikte olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.
- OĞLAK: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.
- KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.
- BALIK: Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.