Güne Başlarken | 9 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
09 Kasım 2021, Salı 07:22 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisindeki köklü eşitsizlikleri genişlettiğini belirterek, kadınların erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığını ifade etti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Ahmet Keskinbıkçı (50), eşi M.K'nın oturduğu eve gelerek ateş açtı. Polis tarafından yakalanan Ahmet Keskinbıkçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Balıkesir’de FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iş makinesinin içine düşen işçi Tugay Ersoy (27) hayatını kaybetti.
Spor Toto 1’inci Lig’de aldığı kötü sonuçların ardından Serhat Gülpınar’la yollarını ayıran Altaş Denizlispor, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’yi getirdi.
Güne Dair Notlar
- 9 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,70 TL, euro ise 11,25 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 17°C Yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu Antalya, 17°C, 26°C Az bulutlu ve açık Ankara, 7°C, 20°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 13°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 4°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Sinema: Hızlı ve Öfkeli 8, STAR: 20.00 Yerli Dizi: Sana Söz, ATV: 20.00 Sinema: Aramızdaki Sözler, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı
9 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Bir konuyu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Sevdiğiniz kişi de bir insan ve onun da her canlı gibi hata yapma hakkı var. Böyle anlarda, onun onurunu kırmanın ne kadar kötü bir davranış olduğunu unutmayın.
- BOĞA: İki eliniz kanda olsa, eğlenceyi, yeme ve içmeyi ihmal etmiyorsunuz. Her şeyi zamanında bırakmalısınız. Sanki, günlerin sonu gelmiş gibi eğlencenin dinlenme zamanlarınızı almasına da izin veriyorsunuz.
- İKİZLER: Arkadaşınızın başarısını gördüğünüz halde coşkuyla tebrik etmiyorsunuz. Siz duygulara değil, akılcılığa önem veren birisiniz. Çevrenizdeki yanlışları gördüğünüzde eleştiriyorsanız, olumlu işleri de alkışlayabilmelisiniz.
- YENGEÇ: Sevme ve sevilme isteği sizi rahat bırakmıyor. Ama kusur arama huyunuz ve zor beğenmeniz nedeniyle de sürekli huzursuzluk çıkarıyorsunuz. Hasta bir tanıdığınıza karşı ilginiz onu mutlu ediyor.
- ASLAN: Yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi işten de zevk alabilmeniz için çalışma yerinizin düzenli ve kullandığınız eşyaların da uyumlu olması gerekiyor. Bunlara önem vermeyenlere bu yapınız ters geliyor olabilir.
- BAŞAK: Gittiğiniz eğlence yerinde ortam kalabalıklaşıp gürültü artınca, sevdiğiniz kişiyle bir kenara çekilip olanları izliyorsunuz. Tarafsız bir gözle insanları incelerken eleştirel bir gözle bakmazsanız iyi olur.
- TERAZİ: Kaba davranan arkadaşlarınızın hareketlerini mizahi yönden ele alsanız da, sinirlerinizin bozulmasına yol açtığının farkındasınız. Kendinizi huzursuz etmemek için bunları düşünmemeye çalışmalısınız.
- AKREP: Keskin zekanızın yardımıyla gizli şeyleri ortaya çıkarmada üstünüze yok. Dolayı büyütmeyin. Tespit ettiğiniz konuyla ilgili olarak almanız gereken bir önlem varsa, hiç kimsenin haberi olmadan gerekeni yapın.
- YAY: Skandal aramayı seviyorsunuz. Sevdiğiniz kişinin en masum davranışından anlam çıkartıyor, olmayacak tepkiler veriyorsunuz. Bahaneler arıyor, onunla sorun yaşamaktan zevk alıyor gibisiniz.
- OĞLAK: Size karşı sert tavırlarda bulunan kişilere karşı kinci davranıyorsunuz. Bazen zorlama pahasına gizlemeye ve bastırmaya çalıştığınız bu duygularınız sizi yorgun düşürüyor, huzursuz oluyorsunuz.
- KOVA: Yeni yerler ve kişiler gördüğünüzde kendinizi neşe içinde ve özgürlük havasında buluyorsunuz. Takıntı düzeyinde üzerinde durduğunuz ve aslında önem arz etmeyen konular yaşamınızı kaplıyor, yıpranıyorsunuz.
- BALIK: Sevdiğiniz insanın karşısında her zaman belli seviyeyi tutturmak için temkinli davranışlar içindesiniz. Oysa, yaşamınızı paylaştığınız insana karşı bu kadar kontrollü davranmanız gerçekten anlamsız. Daha içten olun.