Güne Başlarken | 9 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisindeki köklü eşitsizlikleri genişlettiğini belirterek, kadınların erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığını ifade etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Ahmet Keskinbıkçı (50), eşi M.K'nın oturduğu eve gelerek ateş açtı. Polis tarafından yakalanan Ahmet Keskinbıkçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir’de FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iş makinesinin içine düşen işçi Tugay Ersoy (27) hayatını kaybetti.

Spor Toto 1’inci Lig’de aldığı kötü sonuçların ardından Serhat Gülpınar’la yollarını ayıran Altaş Denizlispor, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’yi getirdi.

Güne Dair Notlar

9 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,70 TL, euro ise 11,25 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 17°C Yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu Antalya, 17°C, 26°C Az bulutlu ve açık Ankara, 7°C, 20°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 13°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 4°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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9 Kasım günlük burç yorumları