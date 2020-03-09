Türkiye Güne Başlarken | 9 Mart 2020

Güne Başlarken | 9 Mart 2020

Türkiye

Güne Başlarken | 9 Mart 2020

Bugün 2020 yılının 65'inci gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?

09 Mart 2020, Pazartesi 07:25 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?

  • Mısır'da bir Alman vatandaşının Kovid-19'dan ölmesiyle ülkede bu virüsten ilk ölüm vakası kaydedildi.
  • Basında hayatını kaybettiği yönünde haberler çıkan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın Ukrayna ve Uruguay'a atanan büyükelçilerin yemin töreninde görüntülendi.
  • Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde AFAD verilerine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Güne Dair Notlar

  • 9 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,14 TL, euro ise 7,01 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul,  10°C, 18°C  Parçalı bulutlu
İzmir, 12°C, 20°  Zamanla yer yer çok bulutlu
Antalya,  12°C, 20°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
Ankara, 7°C, 22°C  Parçalı bulutlu
Trabzon, 10°C, 16°C  Sabah saatlerinde pus ve sisli
Diyarbakır, 5°C, 23°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Zalim İstanbul (Kanal D), Gel Dese Aşk (ATV), Yasak Elma (FOX), Sefirin Kızı (Star TV)

Dizi önerisi: The Crown

Okunacak kitap önerisi: Kedi Beşiği - Kurt Vonnegut

Oynanacak oyun önerisi: Metro Exodus

Günün spor müsabakaları: Spartak Moskova - Krasnodar- Rusya Premier Lig (16:30), Spor Toto SK - Ziraat Bankası- TVF Efeler Ligi (19:00), Gençlerbirliği - Antalyaspor- Spor Toto Süper Lig (20:00)

Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur

Günlük burç yorumları (9 Mart 2020)

  • KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olanlara sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız. 
  • BOĞA: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. 
  • İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulamaya koymak isteyeceksiniz. Enerjik ve hayat dolusunuz. 
  • YENGEÇ: Kinci tarafınız ortaya çıkabilir. Geçmişteki yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz. 
  • ASLAN: Mal varlığınızı artıracak radikal isteklerinizi yerine getirmek isteyeceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. Partnerinize daha fazla zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine ilgili olmalısınız. 
  • BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyorsunuz. Ama duruma hakimsiniz. 
  • TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldi. Bunu hissedebiliyorsunuz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız. 
  • AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. 
  • YAY: Popüler ilişkileri seviyorsunuz. Dostlukların pekişeceği ve bazı arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz ve saatlerce konuşabileceğiniz bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız. 
  • OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin hayatınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmemeli. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda talepleriniz çok fazla, farkındasınız. 
  • KOVA: Yaratıcılığınızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek. 
  • BALIK: İş hayatınızla ilgili ortaklıklar paralel ilerleyecek. İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Çevreniz kazancınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Sürprizlere hazırlıklı olun.

9 Mart gününe damga vuran olaylar

  • Padişah III. Mustafa tarafından yaptırılan Laleli Camii ibadete açıldı. 1764
  • Sovyet lideri Lenin geçirdiği felç sonucu konuşma yeteneğini kaybetti. 1923
  • İstanbul'da Matbaacılık Mektebi açıldı. 1929
  • Amerika Birleşik Devletleri'ni Türk modası sardı. Amerikan moda dergileri, İstanbul Sarısı, Türk Kırmızısı, Helva Beji, Fes Rengi gibi renklerden geçilmez oldu. Bir firma, Harem adı altında kozmetikler piyasaya sürdü. 1952
  • Yayın yoluyla suç işleyenlere ağır cezalar getiren yasa Meclis'ten çıktı. 1954
  • Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. 1956
  • Başsavcılık Milli Nizam Partisi'nin (MNP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 1971
  • İşverenlerin SSK'ya 1,5 milyar lira borcu olduğu açıklandı. 1974
  • Turgut Özal Türk Ceza Kanunu'nda siyasi suç olmadığını söyledi. 1984
  • Güney Kore'de saatlerce bilgisayarın önünden kalkmayan 37 yaşındaki Kim Kwang-Su, aşırı yorgunluk ve stresten öldü 2000
  • Türk balesinin kurucusu Edris Stannus (Dame Ninette de Valois), İngiltere'de 104 yaşında öldü. 2001

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