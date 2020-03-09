Güne Başlarken | 9 Mart 2020
Bugün 2020 yılının 65'inci gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
09 Mart 2020, Pazartesi 07:25 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Mısır'da bir Alman vatandaşının Kovid-19'dan ölmesiyle ülkede bu virüsten ilk ölüm vakası kaydedildi.
- Basında hayatını kaybettiği yönünde haberler çıkan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın Ukrayna ve Uruguay'a atanan büyükelçilerin yemin töreninde görüntülendi.
- Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde AFAD verilerine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
- 9 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,14 TL, euro ise 7,01 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 18°C Parçalı bulutlu İzmir, 12°C, 20° Zamanla yer yer çok bulutlu Antalya, 12°C, 20°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu Ankara, 7°C, 22°C Parçalı bulutlu Trabzon, 10°C, 16°C Sabah saatlerinde pus ve sisli Diyarbakır, 5°C, 23°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Zalim İstanbul (Kanal D), Gel Dese Aşk (ATV), Yasak Elma (FOX), Sefirin Kızı (Star TV)
Dizi önerisi: The Crown
Okunacak kitap önerisi: Kedi Beşiği - Kurt Vonnegut
Oynanacak oyun önerisi: Metro Exodus
Günün spor müsabakaları: Spartak Moskova - Krasnodar- Rusya Premier Lig (16:30), Spor Toto SK - Ziraat Bankası- TVF Efeler Ligi (19:00), Gençlerbirliği - Antalyaspor- Spor Toto Süper Lig (20:00)
Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur
Günlük burç yorumları (9 Mart 2020)
- KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olanlara sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.
- BOĞA: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.
- İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulamaya koymak isteyeceksiniz. Enerjik ve hayat dolusunuz.
- YENGEÇ: Kinci tarafınız ortaya çıkabilir. Geçmişteki yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.
- ASLAN: Mal varlığınızı artıracak radikal isteklerinizi yerine getirmek isteyeceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. Partnerinize daha fazla zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine ilgili olmalısınız.
- BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyorsunuz. Ama duruma hakimsiniz.
- TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldi. Bunu hissedebiliyorsunuz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.
- AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.
- YAY: Popüler ilişkileri seviyorsunuz. Dostlukların pekişeceği ve bazı arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz ve saatlerce konuşabileceğiniz bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.
- OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin hayatınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmemeli. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda talepleriniz çok fazla, farkındasınız.
- KOVA: Yaratıcılığınızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek.
- BALIK: İş hayatınızla ilgili ortaklıklar paralel ilerleyecek. İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Çevreniz kazancınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Sürprizlere hazırlıklı olun.
9 Mart gününe damga vuran olaylar
- Padişah III. Mustafa tarafından yaptırılan Laleli Camii ibadete açıldı. 1764
- Sovyet lideri Lenin geçirdiği felç sonucu konuşma yeteneğini kaybetti. 1923
- İstanbul'da Matbaacılık Mektebi açıldı. 1929
- Amerika Birleşik Devletleri'ni Türk modası sardı. Amerikan moda dergileri, İstanbul Sarısı, Türk Kırmızısı, Helva Beji, Fes Rengi gibi renklerden geçilmez oldu. Bir firma, Harem adı altında kozmetikler piyasaya sürdü. 1952
- Yayın yoluyla suç işleyenlere ağır cezalar getiren yasa Meclis'ten çıktı. 1954
- Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. 1956
- Başsavcılık Milli Nizam Partisi'nin (MNP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 1971
- İşverenlerin SSK'ya 1,5 milyar lira borcu olduğu açıklandı. 1974
- Turgut Özal Türk Ceza Kanunu'nda siyasi suç olmadığını söyledi. 1984
- Güney Kore'de saatlerce bilgisayarın önünden kalkmayan 37 yaşındaki Kim Kwang-Su, aşırı yorgunluk ve stresten öldü 2000
- Türk balesinin kurucusu Edris Stannus (Dame Ninette de Valois), İngiltere'de 104 yaşında öldü. 2001