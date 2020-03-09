Güne Başlarken | 9 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Mısır'da bir Alman vatandaşının Kovid-19'dan ölmesiyle ülkede bu virüsten ilk ölüm vakası kaydedildi.

Basında hayatını kaybettiği yönünde haberler çıkan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın Ukrayna ve Uruguay'a atanan büyükelçilerin yemin töreninde görüntülendi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde AFAD verilerine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Güne Dair Notlar

9 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,14 TL, euro ise 7,01 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 18°C Parçalı bulutlu İzmir, 12°C, 20° Zamanla yer yer çok bulutlu Antalya, 12°C, 20°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu Ankara, 7°C, 22°C Parçalı bulutlu Trabzon, 10°C, 16°C Sabah saatlerinde pus ve sisli Diyarbakır, 5°C, 23°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Zalim İstanbul (Kanal D), Gel Dese Aşk (ATV), Yasak Elma (FOX), Sefirin Kızı (Star TV)

Dizi önerisi: The Crown

Okunacak kitap önerisi: Kedi Beşiği - Kurt Vonnegut

Oynanacak oyun önerisi: Metro Exodus

Günün spor müsabakaları: Spartak Moskova - Krasnodar- Rusya Premier Lig (16:30), Spor Toto SK - Ziraat Bankası- TVF Efeler Ligi (19:00), Gençlerbirliği - Antalyaspor- Spor Toto Süper Lig (20:00)

Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur

Günlük burç yorumları (9 Mart 2020)

KOÇ : Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olanlara sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.

: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olanlara sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız. BOĞA : İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. İKİZLER : Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulamaya koymak isteyeceksiniz. Enerjik ve hayat dolusunuz.

: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulamaya koymak isteyeceksiniz. Enerjik ve hayat dolusunuz. YENGEÇ: Kinci tarafınız ortaya çıkabilir. Geçmişteki yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

Kinci tarafınız ortaya çıkabilir. Geçmişteki yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz. ASLAN: Mal varlığınızı artıracak radikal isteklerinizi yerine getirmek isteyeceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. Partnerinize daha fazla zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine ilgili olmalısınız.

Mal varlığınızı artıracak radikal isteklerinizi yerine getirmek isteyeceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. Partnerinize daha fazla zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine ilgili olmalısınız. BAŞAK : Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyorsunuz. Ama duruma hakimsiniz.

: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyorsunuz. Ama duruma hakimsiniz. TERAZİ : Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldi. Bunu hissedebiliyorsunuz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldi. Bunu hissedebiliyorsunuz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız. AKREP : Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. YAY: Popüler ilişkileri seviyorsunuz. Dostlukların pekişeceği ve bazı arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz ve saatlerce konuşabileceğiniz bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

Popüler ilişkileri seviyorsunuz. Dostlukların pekişeceği ve bazı arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz ve saatlerce konuşabileceğiniz bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız. OĞLAK : Kafaca anlaştığınız kişilerin hayatınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmemeli. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda talepleriniz çok fazla, farkındasınız.

: Kafaca anlaştığınız kişilerin hayatınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmemeli. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda talepleriniz çok fazla, farkındasınız. KOVA : Yaratıcılığınızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek.

: Yaratıcılığınızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek. BALIK: İş hayatınızla ilgili ortaklıklar paralel ilerleyecek. İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Çevreniz kazancınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Sürprizlere hazırlıklı olun.

9 Mart gününe damga vuran olaylar