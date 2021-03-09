Güne Başlarken | 9 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Konyaspor-Fenerbahçe maçında Skubic'le tehlikeli şekilde çarpışan Pelkas yerden kalkamadı. Sedye ile oyundan çıkan Yunan oyuncu, direkt olarak hastaneye götürüldü. Yunan futbolcu ile ilgili Erol Bulut'tan ve takım doktorundan açıklamalar geldi.

Gazeteci Levent Gültekin, bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önündeki grup tarafından saldırıya uğradı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Gültekin, ifadesinde kendisine saldıranları tanımadığını ve onlardan şikayetçi olduğunu söylerken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 Kasım 2020'de kaybolan 31 yaşındaki Türk asıllı subay Deniz Arda'nın cesedinin bulunduğu belirtildi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın adının Yenikapı Meydanı ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne verilmesi için hazırladıkları teklifin diğer partiler tarafından da kabul gördüğünü kaydetti.

Güne Dair Notlar

9 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 76 TL euro ise 9, 20 TL.

ise Gram altın ise 421 TL

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 13°C Az bulutlu Antalya, 12°C, 19° Öğle saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı Ankara, -1°C, 12°C Az bulutlu Trabzon, 3°C, 11°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, -2°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yıllardır; konu ‘kadın’ olduğunda görüşlerine başvurduğum, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi veren kadın aktivistlerden rica etmiştim. Kadına şiddet, taciz, tecavüz, cinayet gündemindeki önceliklerini yazmalarını istemiştim.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yazımı kadınlar yazsın istemiştim. İşte bu yazı, o kadınlardan gelen mesajların harmanlanmasıyla çıktı ortaya. Yani bu yazıyı kadınlar yazdı. Murat Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Stefano D'Anna- Tanrılar Okulu

İtalyan asıllı yazar ve modern çağ filozofu Prof. Stefano D’Anna, Tanrılar Okulu kitabı ile insanın kendi yaşamına dair devrim niteliğinde bir bakış açısı ortaya koyuyor. Eserinde bireyin hayata bir edilgen değil, tüm iyi ve kötü etkenlerin faili olarak bakması gerektiğini vurgulayan yazar, hikayeleştirme tekniği ile bunu oldukça etkileyici bir şekilde aktarıyor.

9 Mart günlük burç yorumları