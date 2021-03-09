Güne Başlarken | 9 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
09 Mart 2021, Salı 07:29 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
- Konyaspor-Fenerbahçe maçında Skubic'le tehlikeli şekilde çarpışan Pelkas yerden kalkamadı. Sedye ile oyundan çıkan Yunan oyuncu, direkt olarak hastaneye götürüldü. Yunan futbolcu ile ilgili Erol Bulut'tan ve takım doktorundan açıklamalar geldi.
- Gazeteci Levent Gültekin, bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önündeki grup tarafından saldırıya uğradı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Gültekin, ifadesinde kendisine saldıranları tanımadığını ve onlardan şikayetçi olduğunu söylerken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.
- İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 Kasım 2020'de kaybolan 31 yaşındaki Türk asıllı subay Deniz Arda'nın cesedinin bulunduğu belirtildi.
- İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın adının Yenikapı Meydanı ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne verilmesi için hazırladıkları teklifin diğer partiler tarafından da kabul gördüğünü kaydetti.
Güne Dair Notlar
- 9 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 76 TL euro ise 9, 20 TL.
- Gram altın ise 421 TL
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 13°C Az bulutlu Antalya, 12°C, 19° Öğle saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı Ankara, -1°C, 12°C Az bulutlu Trabzon, 3°C, 11°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, -2°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Yıllardır; konu ‘kadın’ olduğunda görüşlerine başvurduğum, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi veren kadın aktivistlerden rica etmiştim. Kadına şiddet, taciz, tecavüz, cinayet gündemindeki önceliklerini yazmalarını istemiştim.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü yazımı kadınlar yazsın istemiştim. İşte bu yazı, o kadınlardan gelen mesajların harmanlanmasıyla çıktı ortaya. Yani bu yazıyı kadınlar yazdı. Murat Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Stefano D'Anna- Tanrılar Okulu
İtalyan asıllı yazar ve modern çağ filozofu Prof. Stefano D’Anna, Tanrılar Okulu kitabı ile insanın kendi yaşamına dair devrim niteliğinde bir bakış açısı ortaya koyuyor. Eserinde bireyin hayata bir edilgen değil, tüm iyi ve kötü etkenlerin faili olarak bakması gerektiğini vurgulayan yazar, hikayeleştirme tekniği ile bunu oldukça etkileyici bir şekilde aktarıyor.
9 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün düşüncelerinizi açıklarken karamsarlığı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.
- BOĞA: Yatırımcı yönünüz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemeye ihtiyaç duyacaksınız. Fikirleriniz değişiyor, dikkatli olmalısınız.
- İKİZLER: Partnerinizle aranızda gerilime neden olmak istemiyorsanız bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramayın. İç disiplininizin önemli olduğu bir gündesiniz. Kendinizi şımartmalısınız.
- YENGEÇ: Düşüncelerinizi paylaşırken herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı şekilde eğilmeniz sizi farklı yapabilir. Ama haberleşme konusunda ketum davranmanız sizin için önemli açılımlara neden olacak.
- ASLAN: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenip zorluk yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmanıza hiç gerek yok. Zaman sorunu yaşayabilirsiniz.
- BAŞAK: Kendinizi ifade etmek için her fırsatın sunulduğunu görüyorsunuz. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey mükemmel gelişiyor.
- TERAZİ: Çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda maddi beklentiler önem kazanacak. Bunu biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz. Başarıya çeyrek kaldı.
- AKREP: Duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için farklı duyguları ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnuniyet duyacaksınız. Desteğe ihtiyacınız var.
- YAY: Size destek verecek dostlarınızla olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz. Önemli konular gündeme gelecek.
- OĞLAK: Birçok çalışmanızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
- KOVA: Enerjinizi güzel kanalize ediyorsunuz. Başlatacağınız işlerin size sağlayacağı avantajları çok iyi anlamalısınız. Özgürlük isteğinin size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olun.
- BALIK: Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel. Olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.