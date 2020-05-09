Güne Başlarken | 9 Mayıs 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 782 milyon 397 bin 721 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
09 Mayıs 2020, Cumartesi 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) yeni projesi kapsamında yerli ve milli makinelerle oluşturulan yeni üretim hattı Gazi Fişek Fabrikası'nda hizmete girdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurt içi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı.
- 9 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 7,08 TL, euro ise 7,67 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 20°C Parçalı bulutlu Antalya, 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 4°C, 19°C Parçalı bulutlu Trabzon, 11°C, 14°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?
Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi ile “Önce Sağlık” programına katıldı. Manaf, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında Orijinal Yoga Sistemi tekniklerinin oruç tutmaya yararlarını ve oruç tutmayı kolaylaştırmak için hangi tekniklerin uygulanabileceğini anlattı. Dünya Yoga Şampiyonu Merve Tanrıverdi ise herkesin kolaylıkla yapabileceği bu teknikleri uygulamalı olarak gösterdi.
İşte Merve Tanrıverdi'nin yöntemleri
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Postacı (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster (ATV), Hababam Sınıfı Askerde (FOX)
Dizi önerisi: When They See Us
Film önerisi: The Game (1997)
Kitap önerisi: Arapların Gözünden Haçlı Seferleri - Amin Maalouf
Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2020)
- KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi çok büyük, fakat küçük detaylara takılmanız yüzünden zaman kaybediyorsunuz. Bugün iç sıkıntılarınız nedeniyle yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.
- BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz epey zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyebilir.
- İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş yerindeki başarınızı etkiliyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sadece sizin hatanız.
- YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle yapmalısınız. Bulunduğunuz ortamın düzeni sizin tarzınız olmayabilir.
- ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.
- BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma yapacaksınız. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.
- TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven birisiniz. Duygusal kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsat doğuyor.
- AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirmekte aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak. Duygularınızın yönlendireceği bir gün geçireceksiniz. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız.
- YAY: Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayış sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak.
- OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde partnerinizle ilişkileriniz canlanacak. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.
- KOVA: Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz.
- BALIK: Bazı konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.
9 Mayıs gününe damga vuran olaylar
- Amerikalı kaşif Amiral Byrd, Kuzey kutbuna ilk uçuşunu yaptı. 1926
- Benito Mussolini İtalya Faşist İmparatorluğu'nu ilan etti. 1936
- "Anneler Günü" Türkiye'de ilk kez kutlandı. 1955
- ABD Gıda ve İlaç İdaresi ( FDA) ilk doğum kontrol hapının piyasaya sürülmesini onayladı. 1960
- 16 yabancı şirkete daha Türkiye'de petrol arama izni verildi. 1962
- Çoğu üniversite öğrencisi 75-100 bin dolayında savaş karşıtı Washington'da ABD'nin Vietnam savaşına son vermesi için gösteri yaptı. 1970
- Darüşşafaka Lisesi'ne kız öğrenci alınması kararlaştırıldı. 1971
- Yaşar Kemal'e Fransa'da Legion d'Honneur (löjyon dönor) nişanı verildi. 1984
- Polonya Havayollarına ait bir yolcu uçağı Varşova'dan New York'a havalandıktan hemen sonra düştü. 183 kişi öldü. 1987
- Basın Müzesi İstanbul Çemberlitaş'ta açıldı. 1988