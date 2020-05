Güne Başlarken | 9 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) yeni projesi kapsamında yerli ve milli makinelerle oluşturulan yeni üretim hattı Gazi Fişek Fabrikası'nda hizmete girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurt içi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı.

Güne Dair Notlar

9 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 7,08 TL, euro ise 7,67 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 20°C Parçalı bulutlu Antalya, 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 4°C, 19°C Parçalı bulutlu Trabzon, 11°C, 14°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi ile “Önce Sağlık” programına katıldı. Manaf, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında Orijinal Yoga Sistemi tekniklerinin oruç tutmaya yararlarını ve oruç tutmayı kolaylaştırmak için hangi tekniklerin uygulanabileceğini anlattı. Dünya Yoga Şampiyonu Merve Tanrıverdi ise herkesin kolaylıkla yapabileceği bu teknikleri uygulamalı olarak gösterdi.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Postacı (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster (ATV), Hababam Sınıfı Askerde (FOX)

Dizi önerisi: When They See Us

Film önerisi: The Game (1997)

Kitap önerisi: Arapların Gözünden Haçlı Seferleri - Amin Maalouf

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2020)

KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi çok büyük, fakat küçük detaylara takılmanız yüzünden zaman kaybediyorsunuz. Bugün iç sıkıntılarınız nedeniyle yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.

Yaşantınızda farklı değerlerin önemi çok büyük, fakat küçük detaylara takılmanız yüzünden zaman kaybediyorsunuz. Bugün iç sıkıntılarınız nedeniyle yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın. BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz epey zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyebilir.

İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz epey zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyebilir. İKİZLER : Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş yerindeki başarınızı etkiliyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sadece sizin hatanız.

: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş yerindeki başarınızı etkiliyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sadece sizin hatanız. YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle yapmalısınız. Bulunduğunuz ortamın düzeni sizin tarzınız olmayabilir.

Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle yapmalısınız. Bulunduğunuz ortamın düzeni sizin tarzınız olmayabilir. ASLAN : Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.

: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor. BAŞAK : Sistemi sevdiğiniz halde bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma yapacaksınız. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.

: Sistemi sevdiğiniz halde bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma yapacaksınız. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün. TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven birisiniz. Duygusal kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsat doğuyor.

Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven birisiniz. Duygusal kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsat doğuyor. AKREP : Düşüncelerinizi gerçekleştirmekte aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak. Duygularınızın yönlendireceği bir gün geçireceksiniz. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız.

: Düşüncelerinizi gerçekleştirmekte aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak. Duygularınızın yönlendireceği bir gün geçireceksiniz. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız. YAY: Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayış sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak.

Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayış sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak. OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde partnerinizle ilişkileriniz canlanacak. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.

Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde partnerinizle ilişkileriniz canlanacak. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız. KOVA: Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz.

Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz. BALIK: Bazı konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.

9 Mayıs gününe damga vuran olaylar