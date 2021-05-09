Güne Başlarken | 9 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Çin’in uzay istasyonu için fırlattığı dev roketin nereye düştüğü açıklandı. Çin devlet medyası, kontrolden çıkan Long March 5B tipi roketin enkazının Maldivler yakınlarına düştüğünü açıkladı.

Filistin Kızılayı, Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 64 kişinin yaralandığını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı, İslam ülkeleri ve tüm dünyayı etkili şekilde harekete geçmeye davet etti.

Avrupa Birliği (AB), ABD, Rusya ve Birleşmiş Milletler’in (BM) oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından İsrail makamlarına itidal çağrısı yaptı ve Müslümanların kutsal günlerinde gerginliği artıracak tedbirlerden kaçınmasını istedi.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, lider Beşiktaş'ı sahasında 3-1'lik skorla geçti. Sarı kırmızılıların gollerini Babel, Falcao ve Arda Turan atarken, Beşiktaş'ın tek golü Ghezzal'den geldi.

Güne Dair Notlar

8 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,24 TL euro ise 10,02 TL.

8,24 ise 10,02 Gram altın ise 484 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı. 13°C, 21°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 19°C, 29°C Ankara, Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinde kuzey ve doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. 12°C, 19°C Trabzon, Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 15°C, 17°C Diyarbakır, Az bulutlu, zamanla çok bulutlu. 15°C, 31°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Geçen hafta Ege’den güzel bir yöre; İzmir vardı satırlardaki seyahatimizde… Bu hafta yöreyi biraz daha otantik yapalım, havayı biraz daha ısıtalım ve işe biraz da baharat katalım: Güneydoğu Anadolu’nun efsane yöresi Şanlıurfa’dayız! Göbeklitepe’nin ve Halfeti’nin coğrafyasında, görüp görebileceğiniz en lezzetli şehirlerden birindeyiz! Haydi afiyetle… Burak Akkul'un köşe yazısı...

Günün kitabı

Amin Maalouf- Empedoklesin Dostları

Türkiye’de geniş bir okur kitlesine sahip Amin Maalouf yeni romanı Empedokles’in Dostları’yla okurlarını selamlıyor.

Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitaplarıyla da ilgi çeken Maalouf, Empedokles’in Dostları’nda bu kez geleceğe yönelik bir kurguyla dönüş yapıyor. Ölümcül Kimlikler ve Uygarlıkların Batışı kitaplarında yer verdiği eleştirel gözlemlerin izinde yarı distopik bir dünya çiziyor. Platon’un mağarasından çıkıp Empedokles’in Dostları’yla tanışmaya davet ediyor bizi.

Atlas Okyanusu kıyısındaki küçük Antioche adasının yalnızca iki sakini vardır: Orta yaşın verdiği olgunlukla sessiz bir hayat sürmek isteyen Alec ile yazdığı ilk romanının yakaladığı başarı sonrası her şeyi ardında bırakan esrarengiz Ève. Birbirlerinden uzakta, kırılgan yalnızlıklarının tadını çıkaran bu iki insanın yolu bir gün elektriğin, telefonların, televizyon yayınlarının, internetin, kısacası her türlü iletişim aracının etkisiz hale gelmesiyle kesişir.

Gerçeğe ulaşma imkânı kalmayınca fısıltı gazetesi işlemeye başlar: Gezegen bir nükleer felaketin eşiğindedir, Amerika küresel ölçekte bir terör saldırısına maruz kalmıştır, insanlığın hayatını kolaylaştıran teknolojik gelişmeler artık insanlığın sonunu getirmiştir...

Tüm dünya bu söylentilerle çalkalanırken, kendilerine Empedokles’in Dostları diyen, son derece gelişmiş bir teknolojiye ve tıp bilgisine sahip bir grup gizemli insan bu karmaşaya son vermek üzere çıkagelir. Alec bu insanların kim olduğunu öğrenmeye çalışırken, içinde yaşadığımız dünyanın çelişkileriyle de yüzleşmek zorunda kalır. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

“Hayal kırıklığı içeren bu satırları yazarken hikâyenin sonuna geldiğim izlenimindeyim. Geldiler, üstünlük kurdular, dünyada hem kaygı hem de umut rüzgârları estirdiler, sonra da gittiler.”

9 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün, olaylara duygusal bakmak isteyecek ve çalışmalarınızı yoğunlaştıracaksınız. Amir durumunda olan kişilerle uyum içinde çalışmalar yapacaksınız. Olumlu şekilde kendinizi yönlendirmelisiniz.

BOĞA: İdealleriniz konusunda tereddütleriniz var. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. Yollarla ilgili planlar olabilir. Yaşanan gecikmeler sizi üzmemeli. Sakin olmaya ihtiyacınız var.

İKİZLER: Çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Meraklı yapınız sizi istemediğiniz sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Düşüncelerinizi açıklarken çevrenize karşı kırıcı olabilir ve yakın bir arkadaşınızı üzebilirsiniz.

YENGEÇ: İlişkinizi sorgularken karşınızdakini baskı altına almayın. Siz üzerine gittikçe, o kendini savunmak zorunda kalıyor. Bu tür çelişkiler karşılıklı yıpranmaya neden olduğu için kendinizi kontrol etmek zorundasınız.

ASLAN: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu bir ilişki sergiliyor olabilirsiniz. Şüpheci ve baskıcı yönleriniz nüksettiğinde gereksiz tartışmalar çıkarıyor ve çevrenize olumsuz örnek oluyorsunuz. Onlar özveri bekliyor.

BAŞAK: İnce hesaplar peşinde koşarken detaylar sizin için önemli. Girişimciliğiniz takdir görmesine rağmen yüklendiğiniz misyon kolay değil. İşinizle ilgili kuruntularınızın nedeni kendinize güvensizliğiniz.

TERAZİ: Çevrenizi ve kendinizi sorgulayarak haklı çıkmaya çalışıyorsunuz. Bazı konuları sonra düzeltmek mümkün olmuyor. İyi niyetli yaklaştığınız her konunun sonradan olumsuzluğa dönüşmesi enerjinizi bölmemeli.

AKREP: İnatçı yapınızı körükleyecek olayların ortasındasınız. İş arkadaşlarınızın sizinle aynı potansiyele sahip olmaları mümkün değil. Bazı ortamlardaki gelişmelerle bir sonuca varamazsınız.

YAY: Maddi konularda sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Gelecek iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz. Kendi düşüncelerini savunan biri olarak uğraşılarınızla ilgili tavizler vermeyeceksiniz.

OĞLAK: Partnerinizin duyguları karşısında bocalamanız mümkün. Onun beklentileri sizi aşabilir ve kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Olayların mantığının çok önemli olduğunu ona anlatmalısınız.

KOVA: Maddi konularda beklediğiniz gelişmeyi yakalayamadınız. Çevre koşullarının değişken olması, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Tercih hakkınızı acele etmeden mantıklı bir şekilde kullanmalısınız.

BALIK: Birlikte iş yaptığınız kişilerin organizasyon yetenekleri sayesinde başarı olasılığınız artıyor. Bugün yönetilmekten hoşlanmadığınız için ortak çalışmalarınızda paylaşımcı kişileri tercih ediyorsunuz.