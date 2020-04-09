Güne Başlarken | 9 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, MHP ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundukları açıkladı.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı.

Corona virüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı.

Türkiye günlük corona virüs tablosu açıklandı: Can kaybı 812'ye yükseldi





Güne Dair Notlar

9 Nisan günü saat 7.52'de dolar 6,77 TL euro ise 7,37 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 12°C Öğleden sonra parçalı bulutlu İzmir, 8°C, 19°C Parçalı bulutlu Antalya, 13°C, 18°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 2°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 8°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 8°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sağlıklı kahvaltı önerisi: Smoothie Kasesi

5 yemek kaşığı süzme yoğurt

10-12 adet yaban mersini

6 adet çilek

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı chia tohumu

Süzme yoğurt blender'a atılır. Çileklerin sap kısımları çıkarılarak üzerine eklenir. Yaban mersini, bal ve chia tohumu da üzerine atılır. İyice karıştırılır. Karıştırma işlemi bitince karışım, kasenin içine alınır. Muz, badem, chia tohumu, ve isteğe göre ekstra yaban mersinleriyle süslenir.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Dudullu Postası (Kanal D), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Mucize Doktor- Tekrar (FOX)

Dizi önerisi: Tatlı Hayat (nostalji)

Kitap önerisi: Leyla ile Mecnun - Burak Aksak

Oyun önerisi: Grim Fandango (nostalji)

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2020)

KOÇ: Bugün keyifsiz bir şekilde güne başlarken öğleye doğru neşeniz yerine gelecek. Çözülmesi gereken problemleri kafanızda yeniden düzenleyeceksiniz. Yeni planlarınızı çok seveceksiniz. Olayları dağıtmamaya çalışın.

Bugün keyifsiz bir şekilde güne başlarken öğleye doğru neşeniz yerine gelecek. Çözülmesi gereken problemleri kafanızda yeniden düzenleyeceksiniz. Yeni planlarınızı çok seveceksiniz. Olayları dağıtmamaya çalışın. BOĞA : Ortak girişiminizin iyi olması için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz. Kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde gösteriyorsunuz. Mantığınız güçlü.

: Ortak girişiminizin iyi olması için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz. Kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde gösteriyorsunuz. Mantığınız güçlü. İKİZLER: Bugün görüşeceğiniz kişilerin samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Bugün, sizden beklentileri olan kişiler olacaktır.

Bugün görüşeceğiniz kişilerin samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Bugün, sizden beklentileri olan kişiler olacaktır. YENGEÇ : Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı göstereceksiniz. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gün. Uzun vadeli işlerde sizi sorunlu gibi gösterenler aslında başarınızı kıskanıyor.

: Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı göstereceksiniz. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gün. Uzun vadeli işlerde sizi sorunlu gibi gösterenler aslında başarınızı kıskanıyor. ASLAN: Bazı konuları kendinize göre gizleme gereği duyacaksınız. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Ortak çalışma içinde bulunduğunuz kişilerin yaratma gücünden olumlu etkilenebilirsiniz. Fazla abartmayın.

Bazı konuları kendinize göre gizleme gereği duyacaksınız. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Ortak çalışma içinde bulunduğunuz kişilerin yaratma gücünden olumlu etkilenebilirsiniz. Fazla abartmayın. BAŞAK: Duygularınızda derinlik arıyorsunuz. Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Gireceğiniz ortamlara dikkat etmelisiniz.

Duygularınızda derinlik arıyorsunuz. Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Gireceğiniz ortamlara dikkat etmelisiniz. TERAZİ : Sıkıntılarınızı paylaşmaktan hoşlanmıyor ve bazı konularda kısır döngü yaşıyorsunuz. Kendinizi sürekli güçlü gösterme savaşı vermeyin. Yakınlarınızın da bulunacağı ortamlarda değişik paylaşımlar içinde olacaksınız.

: Sıkıntılarınızı paylaşmaktan hoşlanmıyor ve bazı konularda kısır döngü yaşıyorsunuz. Kendinizi sürekli güçlü gösterme savaşı vermeyin. Yakınlarınızın da bulunacağı ortamlarda değişik paylaşımlar içinde olacaksınız. AKREP: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Ay’ın konumu, mesleki çalışmalarınıza derin bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel şekilde yaptığınızı gösteriyor.

Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Ay’ın konumu, mesleki çalışmalarınıza derin bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel şekilde yaptığınızı gösteriyor. YAY: Bugün sizin için enerjik ve yaratıcılığınızın körükleneceği bir gün. Fiziksel özelliklerinizi ve olumlu yönlerinizi ortaya koyacak ortamlarda bulunacaksınız. Kendinizi verimli hissediyorsunuz. Aktiviteler gündemde olacak.

Bugün sizin için enerjik ve yaratıcılığınızın körükleneceği bir gün. Fiziksel özelliklerinizi ve olumlu yönlerinizi ortaya koyacak ortamlarda bulunacaksınız. Kendinizi verimli hissediyorsunuz. Aktiviteler gündemde olacak. OĞLAK : Çalışma sisteminiz mükemmel ilerliyor. Bugün görüşeceğiniz kişilerin üstün nitelikli olmasına dikkat ediyorsunuz. Bağlarınızı güçlü tutma eğilimindesiniz. Planlı hareket ettiğiniz zaman istediğiniz sistemi kuracaksınız.

: Çalışma sisteminiz mükemmel ilerliyor. Bugün görüşeceğiniz kişilerin üstün nitelikli olmasına dikkat ediyorsunuz. Bağlarınızı güçlü tutma eğilimindesiniz. Planlı hareket ettiğiniz zaman istediğiniz sistemi kuracaksınız. KOVA : Olumlu günlerinizden birindesiniz. Bu da size güçlü bir motivasyon kazandırıyor. Yazılı anlaşmalar yaparken aceleye getirmemeli, her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz. Bugün dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin.

: Olumlu günlerinizden birindesiniz. Bu da size güçlü bir motivasyon kazandırıyor. Yazılı anlaşmalar yaparken aceleye getirmemeli, her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz. Bugün dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin. BALIK: İlişkilerinizde yoğunluk yaşamanıza neden olan gizemli olaylara ilgi duyacaksınız. Bazı şeylerin sizden saklandığını hissedecek ama sakinliğinizi koruyacaksınız. Yollarla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak.

9 Nisan gününe damga vuran olaylar