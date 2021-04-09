Güne Başlarken | 9 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

Texas eyaletinin Bryan kentinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı, yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ankara'da, patilerinde damar yolu açmak için kullanılan intraket (damar içi borucuk) bulunan 30'un üzerinde köpek, çöp poşetlerinin içerisine konulup atılmış halde ölü bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.

Güne Dair Notlar

9 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 15 TL euro ise 9, 70 TL.

ise 9, 70 Gram altın ise 458 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 18°C Akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 5°C Gece ve sabah saatlerinde yer yer kar yağışlı Trabzon, 8°C, 13°C Gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 9°C, 24°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

1. İftar sofralarına dikkat.

2. Mesafe artık iki metre.

3. Güney Afrika mutantı yayılabilir.

4. Okullara kriter getirilmeli.

Türkiye’nin Covid-19 tablosu vahim. Vaka ve can kaybı sayıları her gün artıyor. Bu ortamda Ramazan ayı için alınan tedbirleri ve yapılması gerekenleri Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile konuştum. Murat Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Jean-Paul Sartre- Bulantı

20. yüzyılın önde gelen aydınlarından Jean-Paul Sartre, romanları, oyunları ve düşünce yazılarıyla varoluşçuluk düşüncesini olduğu kadar bütün bir yüzyılı da derinden etkilemiştir.

Bulantı, 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden Jean-Paul Sartre'ın ilk romanı. Bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan varoluşçu akımın sözcülüğünü üstlenen Sartre, adını 1938'de yayımlanan bu romanıyla duyurmuştu. Günlük biçiminde yazdığı bu kitabında, romanın kahramanı Roquentin'in dünya karşısında duyduğu tiksintiyi anlatıyordu. Bu tiksinti yalnızca dış dünyaya değil, Roquentin'in kendi bedenine de yönelikti. Kimi eleştirmenler romanı hastalıklı bir durumun, bir tür nevrotik kaçışın ifadesi olarak değerlendirdilerse de, Bulantı, yansıttığı güçlü bireyci ve toplum karşıtı düşüncelerle, sonradan Sartre'ın felsefesinin temellerini oluşturacak birçok konuya yer veren özgün bir yapıttı. "Varoluş"la yüz yüze gelen Roquentin'in geçirdiği değişimi anlatan Bulantı, varoluşçuluğun kült kitaplarından biri oldu. 20. yüzyıl roman sanatında da önemli bir yeri olan bu kitabı, Selâhattin Hilâv'ın usta işi çevirisiyle sunuyoruz.

9 Nisan günlük burç yorumları