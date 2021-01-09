Güne Başlarken | 9 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği İspanya´nın başkenti Madrid´de ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Raya ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde yeni sayfalar açmak için çalışıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 Ocak´ta Joe Biden´ın başkan olacağı yemin törenine katılmayacağını duyurdu.

İtalya´da son 24 saatte 17 bin 533 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildiği ve 620 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 237 bin 890´a yükseldi.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Omar Elabdellaoui, tedavi sürecinin iyi gittiğini, durumunun da her gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Güne Dair Notlar

8 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,37 TL euro ise 9,02 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı. 11°C, 15°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. 13°C, 18°C Ankara, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. 5°C, 14°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 12°C, 18°C Diyarbakır, Parçalı bulutlu. -3°C, 14°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Telefon fiyatlarına bir yılda yüzde 75 civarında zam gelince cihazların yanına yaklaşılamaz oldu. Orta segment bir telefonun başlangıç fiyatı 3 bin liraya, üst segmentin ise 6 bin liraya kadar çıktı. Ancak halihazırda hem yerli hem de pazara yeni girerek pay kapmak isteyen pek çok yabancı model, uygun fiyata güçlü cihazlar satmayı sürdürüyor. Murat Gülderen'in yazısı...

Günün kitabı

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9 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Sizin hep idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.

BOĞA: Kendinizi huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken hata kabul etmiyorsunuz.

İKİZLER: Yapıcı ve yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşünerek yeni bir düzen içindesiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz güvenininiz güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.

YENGEÇ: Bugün, sevdiklerinizle bir araya gelerek özellikle eski konularla ilgili açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da bazı konularda problemler artabilir.

ASLAN: Son günlerde duygusal gerilimlere neden olan olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi artırın. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınızla ilgili yoğunluğa dur diyemiyorsunuz.

BAŞAK: Kısa yollar yapıp görmek istediğiniz kişilerle bir araya geleceksiniz. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyacınız duyacaksınız. Enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.

TERAZİ: Bugün kendinizden başka kimsenin düşünceleri önemli olmayacak. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

AKREP: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman enerjinizin yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalı ve gerekli atılımlara başlamalısınız.

YAY: İsteklerinizdeki fiziksel artış sizi karşı cinse karşı epey çekici yaparken vazgeçilmez olduğunuz duygusuna kapılabilirsiniz Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi seveceğiniz biri olabilir.

OĞLAK: Uzun süredir önemini kaybetmiş olaylar ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı ve mantıklı düşünün. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bugün girişimci yapınız öne çıkacak.

KOVA: Siz doğrularınızdan taviz vermediğiniz için bazıları hakkınızda karar verirken bocalıyor. Bugün tepkili davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.

BALIK: Bugün, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı olduğunuz kişilerin yanlış davranışları işlerinizin aksamasına neden olabilir. Yapmanız gereken aktiviteleri ince ayrıntılarla planlayın.