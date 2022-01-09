Güne Başlarken | 9 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye kadar ulaşırken ekipler çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023 seçimlerine 535 gün kaldığını, üç kuşağın karar verdiği bir seçim yaşanacağını söyledi. Yıldırım, sosyal ağlar üzerinden yapılan dijital siyasetin 2019´da tecrübe edildiğini belirterek, bu seçimin gençlerin seçimi olacağını dile getirdi.

Fransa’da son 24 saatte 303 bin 669 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 815 bin 121’e yükseldi.

Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar haklı ve kutlu mücadelemiz durmayacak" dedi.

Uşak’ta bir kişi, misafirliğe gittiği evde çıkan kavga sonucu ev sahibi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Güne Dair Notlar

9 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 13, 87 TL euro ise 15, 76 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

9 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarla çevreyi etkileyeceksiniz. Özgürce davranışlarınız yüzünden zorda kalabilirsiniz. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz.

BOĞA: Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmıyorsunuz. Bu da sizi yanlış tanımalarına neden oluyor. Güçlü sezgileriniz sayesinde yaşamın gizemini araştırmak istiyorsunuz. Enerjiniz olumlu ilerliyor.

İKİZLER: İlginizi ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişiyle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.

YENGEÇ: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz ama bazı tereddütleriniz var. Fikir tartışmalarına açık bir gündesiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.

ASLAN: Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve keyif alıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin davranışlarına aldırmamalısınız.

BAŞAK: Para kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bugün, sezgileriniz çok yüksek. Ay’ın bulunduğu konum, ruhunuzda fırtınalar yaratıyor ve huzur için savaş veriyorsunuz.

TERAZİ: Sezgileriniz sayesinde çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede çözüyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel. Ama yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek.

AKREP: Dostluk duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özellikleriniz vurgulayan işlerden zevk aldığınız için özgün davranabilirsiniz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önemli.

YAY: Mars’ın burcunuzdaki konumu, gizli olaylara merakınızı artırıyor. Çevrenizde olanlara karşı isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda çok büyütmeden sonuçları beklemenizde yarar var.

OĞLAK: Aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Akşam çevrenizle karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.

KOVA: Çatışmaların size zarar vermesini istemiyorsanız duygusallığınızı denetim altına alın. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevreyle ilişkilerinizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz.

BALIK: İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Bugün sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Bugün çevrenize yardım etmekten hoşlanacaksınız.