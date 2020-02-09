Güne Başlarken | 9 Şubat 2020
Bugün 2020 yılının 40'ıncı gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 29.8. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
09 Şubat 2020, Pazar 09:09 Son Güncelleme:
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Güne Dair Notlar
- 9 Şubat günü saat 07.25’te dolar 6,2 TL, euro ise 6,58 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde doğusu kar yağışlı. -2°C, 4°C İzmir, Parçalı ve çok bulutlu. -2°C, 8°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu. 3°C, 10°C Ankara, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı. -7°C, -1°C Trabzon, Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı. -2°C, 1°C Diyarbakır, Çok bulutlu. -5°C, 0°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Geceden bir bardak (200 ml) suya bir dilim taze zencefil, bir dilim limon atıp sabah uyanır uyanmaz tüketin.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D), Güvercin (Star TV), Savaşçı (FOX TV), O Ses Türkiye (TV8)
İzlenecek film önerisi: Zorlu Operasyon (atv), Savaş Vadisi (Show TV)
Okunacak kitap önerisi: Yaşar Kemal - Bu Diyar Baştan Başa (1. Cilt)
Oynanacak oyun önerisi: Overwatch
Günün spor müsabakaları: *********************************
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn), Peri: Ağzı Olmayan Kız, Dark Waters, Karabasan, Humraz Cin Tarikatı, Şahane Hayaller, Süper Ajanlar
Diğer etkinlikler:
Günlük burç yorumları (9 Şubat 2020)
KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırma yapmak istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımı kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.
BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden kendinizi çok iyi denetlemek zorundasınız. Güç gösterisinde bulunabilir ve partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz.
İKİZLER: Yakın dostlarınızdan önemli destek gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızlı gelişecek. Ani çıkacak masrafları unutmamalısınız.
ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım isteyin. Duygularınız bir hayli yoğun. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.
BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelere katılacak, birlikte çalışma konusunda önemli adımlar atacaksınız. Onlarla keyifli zaman geçirebilirsiniz.
TERAZİ: Kararsızlık içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Siz yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizdeki kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar gelen teklifleri değerlendirebilirler. Koç’taki sevgi gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor.
YAY: İşyerinizde değişim ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerden biri. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerdesiniz. Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.
KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.
BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninin size vereceği destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız pratik davranacak.
9 Şubat gününe damga vuran olaylar
- Osmanlı'da ilk kez Karl Marx'ın bir makalesi Hakayik-ul Vakayi gazetesinde yayımlandı. 1871
- Fransızlar, Maraş'tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı. 1920
- Nazire Hanım Türkiye Güzeli seçildi. 1933
- Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında ''Balkan Paktı'' imzalandı. 1934
- Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) kuruldu. 1954
- Türkiye'de ilk kadın trafik polisi göreve başladı. 1968
- Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirildi ve genel başkanlığa da Alparslan Türkeş seçildi. 1969
- Maden işçilerinin grevi dolayısıyla İngiltere Londra'da olağanüstü hal ilan edildi. 1972
- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) düzenlediği Eurovision Türk Hafif Müziği Şarkı Yarışması finali sonuçlandı. Semiha Yankı'nın "Seninle Bir Dakika" adlı parçasıyla Cici Kızlar'ın "Delisin" adlı parçaları birinciliği paylaştı. Bu durumda kura çekildi. Semiha Yankı Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. 1975
- Sendikalar Kanunu ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı. 1983
- Uludağ'a giden Cumhurbaşkanı Kenan Evren otellerin doluluğuna bakarak "Türkiye'de çok zengin var" dedi. 1985
- "Savaşa Hayır Platformu" üyeleri ile bazı milletvekili ve sanatçıların yer aldığı "Barış Treni"1991 yılında bugün Ankara'dan İncirlik'e hareket etti. 1991
- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Disiplin ve Ödül Yönetmeliği'ni açıkladı. Yönetmelik okul müdürlerine, kız öğrencilere bekaret kontrolü yaptırma yetkisi veriyordu. Türkiye'nin dört bir yanında "bekaret kontrolüne hayır" eylemleri başladı. İzleyen günlerde, Bakan Nevzat Ayaz kontrol yapılmayacağına ilişkin bir genelge yayınladı. Ancak, bekaret kontrolleri son bulmadı. 1995
- Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, eğitim uçuşunda Karaman'ın Ermenek ilçesi yakınlarında düştü. Pilot Teğmen Gök, ''ilk kadın şehit pilot'' oldu. 2001