Güne Başlarken | 9 Şubat 2020

Güne Dair Notlar

9 Şubat günü saat 07.25’te dolar 6,2 TL, euro ise 6,58 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde doğusu kar yağışlı. -2°C, 4°C İzmir, Parçalı ve çok bulutlu. -2°C, 8°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu. 3°C, 10°C Ankara, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı. -7°C, -1°C Trabzon, Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı. -2°C, 1°C Diyarbakır, Çok bulutlu. -5°C, 0°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Geceden bir bardak (200 ml) suya bir dilim taze zencefil, bir dilim limon atıp sabah uyanır uyanmaz tüketin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D), Güvercin (Star TV), Savaşçı (FOX TV), O Ses Türkiye (TV8)

İzlenecek film önerisi: Zorlu Operasyon (atv), Savaş Vadisi (Show TV)

Okunacak kitap önerisi: Yaşar Kemal - Bu Diyar Baştan Başa (1. Cilt)

Oynanacak oyun önerisi: Overwatch

Günün spor müsabakaları: *********************************

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn), Peri: Ağzı Olmayan Kız, Dark Waters, Karabasan, Humraz Cin Tarikatı, Şahane Hayaller, Süper Ajanlar

Diğer etkinlikler:

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2020)

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırma yapmak istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımı kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.

BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden kendinizi çok iyi denetlemek zorundasınız. Güç gösterisinde bulunabilir ve partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz.

İKİZLER: Yakın dostlarınızdan önemli destek gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızlı gelişecek. Ani çıkacak masrafları unutmamalısınız.

ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım isteyin. Duygularınız bir hayli yoğun. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.

BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelere katılacak, birlikte çalışma konusunda önemli adımlar atacaksınız. Onlarla keyifli zaman geçirebilirsiniz.

TERAZİ: Kararsızlık içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Siz yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizdeki kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar gelen teklifleri değerlendirebilirler. Koç’taki sevgi gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor.

YAY: İşyerinizde değişim ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerden biri. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerdesiniz. Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.

KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.

BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninin size vereceği destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız pratik davranacak.

9 Şubat gününe damga vuran olaylar