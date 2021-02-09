Güne Başlarken | 9 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Denizli'de yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandı.

Hollanda hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Mart sabahına kadar uzatıldığını açıkladı.

İzmir'de etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle Karşıyaka'da denizin taşması sonucu tramvay ve yaya yolu kapandı.

İstanbul'da 2020 yılında Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı ışıklı veya sesli çakar lamba takan bin 275 araca ceza kesildi.

Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Güne Dair Notlar

9 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 07 TL euro ise 8, 54 TL.

ise Gram altın 418 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 17°C Gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 18°C Sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 18°C Parçalı bulutlu Trabzon, 15°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 4°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Siyaset ‘ince’ ayarlı bir iştir. Hangi koşullarda, neyi savunduğun, kimi asıl hedef aldığın, bulunduğun yeri gösterir. Muharrem İnce, CHP’ye genel başkan olmak istedi. Bu isteğini aday olarak gösterdi. Kaybetti. Kılıçdaroğlu’na, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından “Koltuğu bana bırak” çağrısında bulundu. Kabul görmedi. posta.com.tr/yazarlar/oral-calislar/muharrem-ince-kime-karsi-iktidara-mi-muhalefete-mi-2302436" target="_blank">Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Stefano D'Anna- Tanrılar Okulu

İtalyan asıllı yazar ve modern çağ filozofu Prof. Stefano D’Anna, Tanrılar Okulu kitabı ile insanın kendi yaşamına dair devrim niteliğinde bir bakış açısı ortaya koyuyor. Eserinde bireyin hayata bir edilgen değil, tüm iyi ve kötü etkenlerin faili olarak bakması gerektiğini vurgulayan yazar, hikayeleştirme tekniği ile bunu oldukça etkileyici bir şekilde aktarıyor.

Okurlarıyla ilk kez buluştuğu 2002 yılından günümüze dünya çapında büyük bir beğeni toplayan kitap, felsefi öğretisinin yanı sıra kişisel gelişim alanında da eşsiz bir rehber niteliği taşıyor. Bu kitabı okurken sadece yazarın yaşamında değil, kendi iç dünyanızda da el değmemiş derinliklere doğru bir yolculuk yapacaksınız.

9 Şubat günlük burç yorumları