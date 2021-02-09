Güne Başlarken | 9 Şubat 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
09 Şubat 2021, Salı 07:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Denizli'de yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandı.
- Hollanda hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Mart sabahına kadar uzatıldığını açıkladı.
- İzmir'de etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle Karşıyaka'da denizin taşması sonucu tramvay ve yaya yolu kapandı.
- İstanbul'da 2020 yılında Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı ışıklı veya sesli çakar lamba takan bin 275 araca ceza kesildi.
- Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
Güne Dair Notlar
- 9 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 07 TL euro ise 8, 54 TL.
- Gram altın 418 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 17°C Gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 18°C Sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 18°C Parçalı bulutlu Trabzon, 15°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 4°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
- Siyaset ‘ince’ ayarlı bir iştir. Hangi koşullarda, neyi savunduğun, kimi asıl hedef aldığın, bulunduğun yeri gösterir. Muharrem İnce, CHP’ye genel başkan olmak istedi. Bu isteğini aday olarak gösterdi. Kaybetti. Kılıçdaroğlu’na, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından “Koltuğu bana bırak” çağrısında bulundu. Kabul görmedi. posta.com.tr/yazarlar/oral-calislar/muharrem-ince-kime-karsi-iktidara-mi-muhalefete-mi-2302436" target="_blank">Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Stefano D'Anna- Tanrılar Okulu
İtalyan asıllı yazar ve modern çağ filozofu Prof. Stefano D’Anna, Tanrılar Okulu kitabı ile insanın kendi yaşamına dair devrim niteliğinde bir bakış açısı ortaya koyuyor. Eserinde bireyin hayata bir edilgen değil, tüm iyi ve kötü etkenlerin faili olarak bakması gerektiğini vurgulayan yazar, hikayeleştirme tekniği ile bunu oldukça etkileyici bir şekilde aktarıyor.
Okurlarıyla ilk kez buluştuğu 2002 yılından günümüze dünya çapında büyük bir beğeni toplayan kitap, felsefi öğretisinin yanı sıra kişisel gelişim alanında da eşsiz bir rehber niteliği taşıyor. Bu kitabı okurken sadece yazarın yaşamında değil, kendi iç dünyanızda da el değmemiş derinliklere doğru bir yolculuk yapacaksınız.
9 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: Hedef ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu.
- BOĞA: Bugün duygusal inadınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile çevrenizdekilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Ilımlı olmaya çalışın.
- İKİZLER: İnatlaşmak yerine sakin kalın. Bugün çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün sizi bekliyor.
- YENGEÇ: Çevrenize karşı duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Bazı olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.
- ASLAN: Karşıt bolluk gezegeni Jüpiter’den destek alıyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman başarı yüzdeniz çok artıyor. Çıtanızı yükseltin.
- BAŞAK: Aklınız maddi konularda olmasına rağmen, sosyal yaşantınızı canlı tutmaya çalışıyorsunuz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda başarılı günlerinizden biri. Gözler sizin üstünüzde unutmayın.
- TERAZİ: Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, onlarla ortak çalışmalar yapabilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.
- AKREP: Güçlü dostluklar yerine amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olacaksınız. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel biri gibi görmemelisiniz.
- YAY: Sistemli davrandığınızda daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerine yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın daha önemli olanı seçmelisiniz.
- OĞLAK: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Olayın temelini incelerken çevreniz olduğunu unutmayın. İnsanlar duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında savunmaya geçiyorsunuz.
- KOVA: Bugün, iş ilişkileriniz yoğun olacak. Birçok işinizi zincirleme şekilde halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız olarak düşünün.
- BALIK: Her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir. Yaptığınız çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz.