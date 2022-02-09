Güne Başlarken | 9 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün akşam saatlerinden itibaren Eskişehir’de kar yağışı tekrar etkisini gösterdi.

SMA hastalarının ilaç giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması için aranan kriterlere ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda, eksiği tespit edilen 446 okul servis aracının trafikten men edildiğini, çeşitli suçlardan aranan 1184 kişinin de yakalandığını açıkladı.

Paylaşılan yeni hava durumu raporuna göre 9 Şubat Çarşamba ve 10 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıklarının azalacağı belirtildi. Öte yandan, "Hava sıcaklıklarının; çarşamba günü iç kesimlerde, perşembe ise doğu bölgelerde azalacağı, ancak cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor." denildi.

Güne Dair Notlar

9 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,59 TL, euro ise 15,53 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 10°C Yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Antalya, 8°C, 14°C Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 1°C, 4°C Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 11°C, 15°C Çok bulutlu Diyarbakır, 1°C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Sinema: Aykut Enişte, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman,

SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Oğlum, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar, TV8: 20.00 Survivor All Star 2022

9 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Duygularınız, hırslarınızla ilgili planlarınızı gözden geçirmeniz konusunda size yeni öneriler getiriyor. Başkalarının fikriyle hareket etmek istemediğiniz için çalışma hayatınızda sizden yüksek performans bekleniyor.

BOĞA: İş yaşamınızda fazla tedirginsiniz. Bugün, toplumsal ilişkilerinizde girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygu paylaşımlara yer verecek bir tutum izleyeceksiniz. Bugünlerde yaratıcı yönünüz ortaya çıkıyor.

İKİZLER: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz. Ama bazı tereddütleriniz var. Pratik zekanız sayesinde olayları kısa sürede toparlayacak ve rayına oturtacaksınız. Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor.

YENGEÇ: Üzerinize sorumlulukların ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf etmek ailenize yakın ve ön plana onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlak işleri ile ilgili işler gündeminizde olabilir.

ASLAN: Aynı ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Bazı davranışların doğallığı kayboluyor. Gelişigüzel hareketlerinizi kısıtlıyor.

BAŞAK: İlişkilerdeki dengeye siz yön verecek, diğer kişilerin katkı oranlarını da siz tayin edeceksiniz. Bugün, maddi ve manevi doyurucu bir gün olacak. Oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok.

TERAZİ: Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu. Aşk gezegeni Venüs’ten aldığınız etki sizi yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyorsunuz ve işler mükemmel gelişiyor. İstediğiniz başarıya çeyrek kaldı.

AKREP: Duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatların söz konusu. Bu yeni olayları beraberinde getirecek. Bazı isteklerinizden vazgeçmemelisiniz.

YAY: Çevrenin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, işlerinizi erteleyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek.

OĞLAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılardan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

KOVA: Güneş’ten olumlu etki alıyorsunuz. Sınırsız özgürlüğün size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kuracaksınız.

BALIK: İletişimde her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi yapabilirsiniz. Çalışmalarınızda duygusal yönünüzü ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.